В одном из кафе на улице Юбилейная в Тольятти поссорились молодые люди. Они пришли в развлекательное учреждение в двух разных компаниях. Чтобы не мешать остальным, мужики решили «побазарить» на улице. Там между ними произошла драка.
30-летний ранее не судимый житель села Тимофеевка в перебранке оказался явно сильнее. Как передает ГУ МВД по Самарской области, сельчанин избивал 24-летнего тольяттинца руками и ногами.
В итоге вечер для горожанина закончился в больнице: врачи диагностировали у него множественные травмы головы.
Молодой человек из Тимофеевки во всем признался. Против него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 8 лет лишения. Следствие продолжается.