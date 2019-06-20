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Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»
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20 июня 2019, 05:30
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В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей
Судебные приставы вмешались в непростую ситуацию в Жигулевске. Местный житель ставил забор на своем участке и «отхватил» 600 кв.м. земли, принадлежащей его соседям. Во время суда предприимчивого мужчину обязали освободить незаконно занятые квадратные метры. В отношении него завели исполнительное производство. …
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20 июня 2019, 04:52
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Монеточка снимется в фильме про Грушу
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20 июня 2019, 04:19
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Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили
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20 июня 2019, 02:25
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Самарцы привезли 15 проектов на третий форум социальных инноваций
В Москве стартовал третий форум социальных инноваций регионов. Основная тема: роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Мероприятие объединило на своей площадке более 3000 участников со всей России. Присутствует там и делегация Самарской области, ее возглавляет губернатор Дмитрий …
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19 июня 2019, 11:35
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Эксперты: самое время покупать евро
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19 июня 2019, 10:23
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Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет
В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных …
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19 июня 2019, 08:45
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Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей
Для "Самарского областного клинического кардиологического диспансера" приобретут компьютерный томограф почти за 65 миллионов рублей. Как следует из информации на портале госзакупок, единственным участником конкурса было ООО "Дельрус МРЦ", оно же автоматически и стало и победителем. Заказчик - областной бюджет …
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19 июня 2019, 08:21
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25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро
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19 июня 2019, 02:39
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В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка
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19 июня 2019, 01:36
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Детей запретили пороть в Японии
С 1 апреля 2020 года в Японии вступит в силу закон, который полностью запрещает физические наказания для детей. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что нововведение касается только применения силы ради воспитания подрастающего поколения, но разрешает использовать ее для борьбы …
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19 июня 2019, 01:31
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В Тольятти 17-летнего школьника поймали с кило наркотиков
В Автограде задержали 17-летнего юношу. Сейчас его подозревают в продаже наркотиков. Парень привлек внимание сотрудников Росгвардии, которые патрулировали лесопарковую зону в Комсомольском районе. Когда он увидел приближающихся правоохранителей, то попытался скрыться и выбросил из кармана куртки пакет с порошкообразным веществом. …
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13 июня 2019, 11:36
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«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре
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10 июня 2019, 08:53
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Тольяттинка прописала в своей квартире 15 мигрантов
Жительницу Автограда подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев. По данным регионального Главка полиции, 31-летняя женщина за деньги зарегистрировала в своей квартире 15 мужчин, которые прибыли в Самарскую область из ближнего зарубежья. При этом предприимчивая дама предоставлять им свою жилплощадь …
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30 мая 2019, 11:53
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В блогах. До 40 тысяч еще далеко: врач из Тольятти выложил новую «расчетку»
Врач-травматолог из Тольятти Алексей Карчинский, который вызвал шквал негатива после публикации в соцсетях своей зарплатной ведомости за февраль, выложил в «ВК» «расчетку» за март. «Заработная плата подросла до 22 тысяч 225 рублей. Также в листе указаны отпускные за 2 …
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11 апреля 2019, 10:20
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