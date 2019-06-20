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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»

Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»

В конце следующего года в Самарской области из состава нацпарка «Самарская Лука» могут исключить несколько населенных пунктов. В частности, речь идет о тех селах, которые относятся к Жигулевску - Ширяево, Бахилова Поляна, Зольное, Богатырь, Солнечная Поляна. При этом сам городской 
20 июня 2019, 05:30
В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей

В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей

Судебные приставы вмешались в непростую ситуацию в Жигулевске. Местный житель ставил забор на своем участке и «отхватил» 600 кв.м. земли, принадлежащей его соседям. Во время суда предприимчивого мужчину обязали освободить незаконно занятые квадратные метры. В отношении него завели исполнительное производство. 
20 июня 2019, 04:52
Монеточка снимется в фильме про Грушу

Монеточка снимется в фильме про Грушу

Режиссер фильма «Горько!» Жора Крыжовников снимет фильм про семью, которая едет на Грушинский фестиваль. Рабочее название для картины - «Дорога на Джомолунгму», а продюсером выступит Илья Стюарт. По словам Крыжовникова, это будет солнечная история про семью - родителей и троих 
20 июня 2019, 04:19
Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

В микрорайоне «Новая Самара» на 23-м километре Московского шоссе в Самаре не будут пилить деревья. Ранее местные жители переживали, не пострадают ли во время освоения территории зеленые насаждения. В микрорайоне ведется строительство - в прошлом году возвели детский сад, но 
20 июня 2019, 02:25
Самарцы привезли 15 проектов на третий форум социальных инноваций

Самарцы привезли 15 проектов на третий форум социальных инноваций

В Москве стартовал третий форум социальных инноваций регионов. Основная тема: роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Мероприятие объединило на своей площадке более 3000 участников со всей России. Присутствует там и делегация Самарской области, ее возглавляет губернатор Дмитрий 
19 июня 2019, 11:35
Эксперты: самое время покупать евро

Эксперты: самое время покупать евро

На финансовом рынке, похоже, наступил идеальный момент для покупки евро. Впервые за последний месяц курс этой валюты опустился ниже 72 рублей. Аналогичная ситуация была 23 мая. При этом финансовые аналитики отмечают, что восстановление произойдет не раньше, чем через месяц. 
 
Отдыхать в 
19 июня 2019, 10:23
Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных 
19 июня 2019, 08:45
Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей

Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей

Для "Самарского областного клинического кардиологического диспансера" приобретут компьютерный томограф почти за 65 миллионов рублей. Как следует из информации на портале госзакупок, единственным участником конкурса было ООО "Дельрус МРЦ", оно же автоматически и стало и победителем. Заказчик - областной бюджет 
19 июня 2019, 08:21
25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

В столице 63-го региона будут судить 25-летнего уроженца Казахстана, который прибыл в Россию из Чехии с внушительным «багажом» - он прихватил с собой 50 тысяч незадекларированных евро (больше 3,5 млн рублей). По информации Приволжской транспортной прокуратуры, молодой человек осознавал, что 
19 июня 2019, 02:39
В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

Во вторник, 18 июня, в Сергиевском районе произошла авария, в которой получил травмы ребенок. Рано утром 63-летний мужчина ехал на своей малолитражке Daewoo Matiz в поселке Сургут. Пр повороте налево на улицу Заводскую он не уступил дорогу автомобилю VIS, за 
19 июня 2019, 01:36
Детей запретили пороть в Японии

Детей запретили пороть в Японии

С 1 апреля 2020 года в Японии вступит в силу закон, который полностью запрещает физические наказания для детей. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что нововведение касается только применения силы ради воспитания подрастающего поколения, но разрешает использовать ее для борьбы 
19 июня 2019, 01:31
В Тольятти 17-летнего школьника поймали с кило наркотиков

В Тольятти 17-летнего школьника поймали с кило наркотиков

В Автограде задержали 17-летнего юношу. Сейчас его подозревают в продаже наркотиков. Парень привлек внимание сотрудников Росгвардии, которые патрулировали лесопарковую зону в Комсомольском районе. Когда он увидел приближающихся правоохранителей, то попытался скрыться и выбросил из кармана куртки пакет с порошкообразным веществом. 
13 июня 2019, 11:36
«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

В воскресенье, 9 июня, в Автограде произошла авария, в которой пострадали двое детей. В 18:20 48-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора» ехал по бульвару Туполева со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По пути он протаранил бордюр, и легковушка 
10 июня 2019, 08:53
Тольяттинка прописала в своей квартире 15 мигрантов

Тольяттинка прописала в своей квартире 15 мигрантов

Жительницу Автограда подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев. По данным регионального Главка полиции, 31-летняя женщина за деньги зарегистрировала в своей квартире 15 мужчин, которые прибыли в Самарскую область из ближнего зарубежья. При этом предприимчивая дама предоставлять им свою жилплощадь 
30 мая 2019, 11:53
В блогах. До 40 тысяч еще далеко: врач из Тольятти выложил новую «расчетку»

В блогах. До 40 тысяч еще далеко: врач из Тольятти выложил новую «расчетку»

Врач-травматолог из Тольятти Алексей Карчинский, который вызвал шквал негатива после публикации в соцсетях своей зарплатной ведомости за февраль, выложил в «ВК» «расчетку» за март. «Заработная плата подросла до 22 тысяч 225 рублей. Также в листе указаны отпускные за 2 
11 апреля 2019, 10:20
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