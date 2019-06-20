Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука» … В конце следующего года в Самарской области из состава нацпарка «Самарская Лука» могут исключить несколько населенных пунктов. В частности, речь идет о тех селах, которые относятся к Жигулевску - Ширяево, Бахилова Поляна, Зольное, Богатырь, Солнечная Поляна. При этом сам городской