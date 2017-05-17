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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию

Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию

Вылеты нескольких авиарейсов были задержаны с 5 по 8 мая в аэропорту Курумоч. Как заявил СМИ помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов, 5 мая в 19:00 с задержкой на 7 часов 20 минут из аэропорта Курумоч вылетел самолет "А-321" со 

10 мая 2017, 12:12
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В "Курумоче" у пассажиров отобрали 30 килограммов продуктов

С пустыми сумками остались граждане, прилетевшие из Таджикистана, Армении и Узбекистана.
С 24 по 30 апреля инспекторы регионального Россельхознадзора изъяли в аэропорту 17 партий продукции домашнего изготовления, которая перевозилась без ветеринарных документов.  В частности, задержано 23,5 кг молока и молочной 

3 мая 2017, 05:20
140 миллионов за наблюдение: о расходах и безопасности в самарском аэропорту

140 миллионов за наблюдение: о расходах и безопасности в самарском аэропорту

В Самаре в международном аэропорту «Курумоч» установят многопозиционную систему наблюдения за 140 млн рублей. Работы по монтажу оборудования выполнит госконцерн «Алмаз-Антей». Контракт с подрядчиком подписала Государственная корпорация по организации воздушного движения. Исполнителю предстоит разработать схему размещения приборов, доставить технику до 

12 апреля 2017, 06:42
Велосипедистов начнут перевозить через Волгу с 7 апреля

Велосипедистов начнут перевозить через Волгу с 7 апреля

Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало новое расписание переправы Самара – Рождествено. Оно начнет действовать с 7 апреля. Пассажирскими судами смогут воспользоваться велосипедисты. Перевозка велосипедов допускается только в выходные дни – по субботам и воскресеньям, указано на сайте организации. Стоить эта 
5 апреля 2017, 11:58
Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день

Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день

Международный аэропорт Курумоч в Самаре перешел на весенне-летнее расписание полетов. В пресс-службе сообщили, что в новом сезоне будет больше прямых авиарейсов в иностранные города. Долгожданная новинка - открытие авиасообщения со Стамбулом. Маршрут будут обслуживать сразу три новых перевозчика: Atlasglobal, Turkish 

28 марта 2017, 05:09
В блогах: Велодевичник-2016 в Тольятти

В блогах: Велодевичник-2016 в Тольятти

Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в соцсети "Фейсбук", что вчера в Автограде состоялся праздник - Велодевичник-2016. "Прекрасные девушки уже в девятый раз порадовали город своей красотой! Более 100 красоток проехали на велосипедах по улицам города в сопровождении элегантных кавалеров-маршалов. Мы 
18 июля 2016, 06:08
В блогах: 3 июня в Тольятти пройдет «Веломаскарад»

В блогах: 3 июня в Тольятти пройдет «Веломаскарад»

В соцсети "ВКонтакте" анонсируют, что 3 июня в Тольятти состоится "Веломаскарад" - по улицам города проедутся велосипедисты в нарядных костюмах. Хотите прокатиться в образе Супермена, Белоснежки или Безумного Шляпника? Тогда вам на "Веломаскарад"! К необычному велособытию может присоединиться каждый. 
1 июня 2016, 06:36
В Самаре и в Тольятти два юных велосипедиста пострадали в ДТП

В Самаре и в Тольятти два юных велосипедиста пострадали в ДТП

Вчера на территории Самарской области произошло два ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние велосипедисты.

Первая авария случилась в Автозаводском районе Тольятти. Примерно в 17 часов 30 минут автомобилист на «Ладе Гранте» сбил на Ленинском проспекте 15-летнего школьника, управлявшего двухколесным транспортом. 
24 мая 2016, 01:14
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