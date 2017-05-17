В ближайшую субботу, 20 мая, активисты клуба «ВелоТольятти» предлагают всем владельцам двухколесного транспорта прокатиться до Курумоча и обратно.
Общая протяженность маршрута составит 85 км. Стартует пробег из села Старосемейкино, до которого придется добираться на электричке.
Встреча на станции Жигулевское море в 8 утра. Домой участники планируют вернуться к 9-10 вечера. С собой необходимо взять ремкомплект, камеру, насос, а также перекус. Среди обязательных требований, предъявляемых к участникам, возраст старше 18 лет и умение держать скорость 20 км/час.
Планируемые остановки - через каждые 20 км по 20 минут. Подробности в группе «Велотольятти» соцсети ВК.
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