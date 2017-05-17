Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день Международный аэропорт Курумоч в Самаре перешел на весенне-летнее расписание полетов. В пресс-службе сообщили, что в новом сезоне будет больше прямых авиарейсов в иностранные города. Долгожданная новинка - открытие авиасообщения со Стамбулом. Маршрут будут обслуживать сразу три новых перевозчика: Atlasglobal, Turkish …