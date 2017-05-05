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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями

Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями

Тольяттинец, называющий себя Юля Ильина, в соцсети "ВКонтакте" со слезами на глазах попросил прощения за резонансный танец с котом. Мужчина прославился на всю страну после того, как переоделся в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и начал сильно раскручивать 
5 мая 2017, 05:14
Тольятти отравили: на улице Никонова слили ядовитое вещество

Тольятти отравили: на улице Никонова слили ядовитое вещество

Сотрудники тольяттинской фирмы слили фенол на арендованном земельном участке по улице Никонова, сообщили в городской прокуратуре. Нарушение выявили в ходе совместной проверки со специалистами территориального управления Роспотребнадзора.

За создание угрозы причинения вреда окружающей среде материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы. 

4 мая 2017, 11:06
Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

С 6 мая в Самарской области планируют запустить речные пассажирские перевозки по Волге из Самары в Тольятти. По маршруту будет курсировать скоростное судно на подводных крыльях «Восход». Время в пути составит примерно два с половиной часа. По предварительной информации, билет 
4 мая 2017, 07:50
В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома

В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома

Во вторник, 2 мая, в селе Федоровка под Тольятти произошел крупный пожар. По предварительным данным, от огня пострадало от четырех до шести домов. Появилось фото с места происшествия.

«Очаг возгорания находится в СНТ Астра. Предположительно, причиной пожара стало то, что люди 

2 мая 2017, 04:54
GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.

Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы 
25 декабря 2016, 03:58
Самарцы и тольяттинцы сняли видео для флешмоба «Манекен челлендж»

Самарцы и тольяттинцы сняли видео для флешмоба «Манекен челлендж»

В Интернете набирает популярность акция #MannequinChallenge. Флешмобы проходят в различных общественных местах. Участники застывают как манекены. В сети появилось видео, снятое в Самаре и в Тольятти. Например, в ТГУ в акции приняли участие 300 студентов. Впрочем, активисты из Тольятти планируют 

30 ноября 2016, 03:29
Суд: самарские студенты имеют право заклеивать рот скотчем

Суд: самарские студенты имеют право заклеивать рот скотчем

Конституционный суд Российской Федерации разрешил самарским студентам заклеивать рот скотчем, крепить на лица стикеры или делать рисунки. Ограничивать подобное выражение мнений участников акций судьи не стали, пишет Российское агентство правовой и судебной информации. Но суд напомнил, что в ходе пикетов 

22 июля 2016, 03:56
В блогах: танцевальный флешмоб «Самара-городок»

В блогах: танцевальный флешмоб «Самара-городок»

Блогер Олег Кокорев рассказал про танцевальный флешмоб "Самара-городок", который недавно прошел в самых известных местах города - на улице Ленинградской, площади Куйбышева и набережной. "Благодаря одной из общественных организаций наш любимый город получил визитную карточку в форме профессионального видеоклипа 
5 июля 2016, 05:46
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