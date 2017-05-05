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Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями
Тольяттинец, называющий себя Юля Ильина, в соцсети "ВКонтакте" со слезами на глазах попросил прощения за резонансный танец с котом. Мужчина прославился на всю страну после того, как переоделся в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и начал сильно раскручивать …
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5 мая 2017, 05:14
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Тольятти отравили: на улице Никонова слили ядовитое вещество
Сотрудники тольяттинской фирмы слили фенол на арендованном земельном участке по улице Никонова, сообщили в городской прокуратуре. Нарушение выявили в ходе совместной проверки со специалистами территориального управления Роспотребнадзора.
За создание угрозы причинения вреда окружающей среде материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы. …
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4 мая 2017, 11:06
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Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге
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4 мая 2017, 07:50
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В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома
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2 мая 2017, 04:54
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GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео
На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.
Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы …
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25 декабря 2016, 03:58
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Самарцы и тольяттинцы сняли видео для флешмоба «Манекен челлендж»
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30 ноября 2016, 03:29
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Суд: самарские студенты имеют право заклеивать рот скотчем
Конституционный суд Российской Федерации разрешил самарским студентам заклеивать рот скотчем, крепить на лица стикеры или делать рисунки. Ограничивать подобное выражение мнений участников акций судьи не стали, пишет Российское агентство правовой и судебной информации. Но суд напомнил, что в ходе пикетов …
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22 июля 2016, 03:56
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В блогах: танцевальный флешмоб «Самара-городок»
Блогер Олег Кокорев рассказал про танцевальный флешмоб "Самара-городок", который недавно прошел в самых известных местах города - на улице Ленинградской, площади Куйбышева и набережной. "Благодаря одной из общественных организаций наш любимый город получил визитную карточку в форме профессионального видеоклипа …
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5 июля 2016, 05:46