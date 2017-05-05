Во вторник, 2 мая, в селе Федоровка под Тольятти произошел крупный пожар. По предварительным данным, от огня пострадало от четырех до шести домов. Появилось фото с места происшествия.

«Очаг возгорания находится в СНТ Астра. Предположительно, причиной пожара стало то, что люди …