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В Самаре снова атаковали Реальное училище, здание под угрозой пожара
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6 июня 2017, 05:55
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Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?
Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около …
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6 июня 2017, 09:07
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В Загородном парке появилась "горнолыжная трасса"
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6 июня 2017, 06:32
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Лето кончилось: в Тольятти снова включили отопление
В «Паблике Тольятти» соцсети «Вконтакте» сообщили, что вчера в новых кварталах Автограда включили отопление. Это стало полной неожиданностью для горожан. «Неужели в Тольятти лето отменяется? Или мы его проспали?» - удивляются комментаторы. «Интересно, отопление включили из-за холода во всём …
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5 июня 2017, 07:46
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Самара потратит на саженцы 3,8 млн рублей
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15 марта 2017, 03:14
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В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья
Блогер mylifemyrules63 сообщил, что "по проспекту Кирова, от "самолёта" до "поляны", на расстоянии в целый километр опилили деревья, отделяющие проезжую часть от жилых домов".
"Теперь ещё надо спиленные ветки измельчить и вывезти. …
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9 января 2017, 05:40
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В Самаре на 28-летнюю женщину упала ветка дерева
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1 ноября 2016, 03:05
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В блогах: в Самаре 9 дней не убирают спиленные на Воронежской деревья
Блогер Дмитрий Ширяев пожаловался, что возле дома № 256 по улице Воронежской уже "целых 9 дней лежат спиленные бревна и ветки". "За это время растения основательно подсохли под жарким самарским солнышком. Сухая куча готова вспыхнуть, например, даже от брошенного …
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11 июля 2016, 06:10