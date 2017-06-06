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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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В Загородном парке появилась

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Лето кончилось: в Тольятти снова включили отопление

Лето кончилось: в Тольятти снова включили отопление

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Самара потратит на саженцы 3,8 млн рублей

Самара потратит на саженцы 3,8 млн рублей

В Самаре на посадку деревьев потратят 3 млн 800 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Работы пройдут в рамках восстановительного озеленения. Согласно техзаданию, в городе посадят 40 саженцев деревьев хвойных пород - елей и туй. И почти 500 

15 марта 2017, 03:14
В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья

В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья

Блогер mylifemyrules63 сообщил, что "по проспекту Кирова, от "самолёта" до "поляны", на расстоянии в целый километр опилили деревья, отделяющие проезжую часть от жилых домов".

"Теперь ещё надо спиленные ветки измельчить и вывезти. 
9 января 2017, 05:40
В Самаре на 28-летнюю женщину упала ветка дерева

В Самаре на 28-летнюю женщину упала ветка дерева

В понедельник, 31 октября, в результате падения ветки дерева пострадала 28-летняя женщина. Это произошло на улице Челюскинцев, во дворе дома №23, когда жензина гуляла со своим годовалым ребенком. Малыш не пострадал, его мама получила множественные травмы, в том числе черепно-мозговую,
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В блогах: в Самаре 9 дней не убирают спиленные на Воронежской деревья

В блогах: в Самаре 9 дней не убирают спиленные на Воронежской деревья

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11 июля 2016, 06:10
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