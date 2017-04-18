Такие выводы можно сделать из мониторинга ситуации на рынке недвижимости, проведенного в марте СОФЖИ.
Из 10 тысяч 350 объявлений о продаже квартир, больше половины, почти 6 тысяч, разместили жители Автограда. Для сравнения, самарцы за тот же период планировали реализовать только 1220 объектов, сызранцы - 935. Основной причиной такой тенденции эксперты называют дефицит в Тольятти рабочих мест.
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Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным
Минобрнауки России определило 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.
В список попал и Тольяттинский государственный университет. Теперь он будет получать аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из областного бюджета.
Согласно плану реформы высшего …
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18 апреля 2017, 02:53
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В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что местные велосипедисты потребовали восстановить обочину в зеленой зоне Автограда. На днях группа активистов проехала с инспекцией по Лесопарковому шоссе. Его не так давно ремонтировали, уничтожив при этом обочину. Последняя, по нормативам, может …
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18 апреля 2017, 06:43
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В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг
Самарец Анатолий Пальто с сарказмом поведал в «Фейсбуке», что Самара стала первым городом, где бомжей стали обеспечивать бесплатным жильём. «Запущена уникальная программа по обеспечению бродяг крышей над головой. Старые дома, подлежащие расселению, перепрофилируют в гостиницы для бомжей. Уровень - …
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17 апреля 2017, 05:43
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В Тольятти обнаружен подпольный НПЗ
Оперативниками ФСБ закрыт подпольный нефтезавод. Он действовал на территории промышленной площадки бывшего завода «Фосфор» в Тольятти.
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17 апреля 2017, 04:51
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В Самарской области стремительно дешевеет недвижимость
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17 апреля 2017, 12:16
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«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5
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17 апреля 2017, 10:44
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В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру
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3 апреля 2017, 01:43
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В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов
Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор …
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16 марта 2017, 04:00
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На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей
Правительство Самарской области готово заплатить 209 миллионов рублей за квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий тендер появился сегодня на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, у победителя торгов выкупят по цене квадратного метра в 34 тысячи рублей пятиэтажные дома в посёлке …
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2 марта 2017, 02:55
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Цена квартир в самарских новостройках упала, а жилье на вторичном рынке, наоборот, подорожало
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20 декабря 2016, 06:03
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Средняя стоимость "квадрата" жилья выросла на 422 рубля
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16 декабря 2016, 03:07
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Самарская область вошла в четверку российских регионов с самой высокой ставкой по налогу на недвижимое имущество
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28 ноября 2016, 05:18
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221 миллион 279 тысяч рублей готова потратить мэрия Самары на закупку квартир
Делается это в рамках областной программы «Развитие жилищного строительства до 2020 года» и муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
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23 ноября 2016, 03:21
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В Самаре продают квартиры с жильцами
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10 ноября 2016, 03:01
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В июле квартиры в Самаре продолжают дешеветь
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18 августа 2016, 10:49
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В Самаре не нашлось желающих продать 128 квартир для сирот
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6 июня 2016, 12:27