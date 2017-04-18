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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным

Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным

Минобрнауки России определило 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.

В список попал и Тольяттинский государственный университет. Теперь он будет получать аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из областного бюджета.

Согласно плану реформы высшего 

18 апреля 2017, 02:53
В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что местные велосипедисты потребовали восстановить обочину в зеленой зоне Автограда. На днях группа активистов проехала с инспекцией по Лесопарковому шоссе. Его не так давно ремонтировали, уничтожив при этом обочину. Последняя, по нормативам, может 
18 апреля 2017, 06:43
В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг

В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг

Самарец Анатолий Пальто с сарказмом поведал в «Фейсбуке», что Самара стала первым городом, где бомжей стали обеспечивать бесплатным жильём. «Запущена уникальная программа по обеспечению бродяг крышей над головой. Старые дома, подлежащие расселению, перепрофилируют в гостиницы для бомжей. Уровень - 
17 апреля 2017, 05:43
В Тольятти обнаружен подпольный НПЗ

В Тольятти обнаружен подпольный НПЗ

Оперативниками ФСБ закрыт подпольный нефтезавод. Он действовал на территории промышленной площадки бывшего завода «Фосфор» в Тольятти.
По оценке специалистов Ростехнадзора, здесь могло перерабатываться до трех тысяч тонн нефти в месяц. Незаконная деятельность пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий управления Федеральной службы 

17 апреля 2017, 04:51
В Самарской области стремительно дешевеет недвижимость

В Самарской области стремительно дешевеет недвижимость

В Самарской области продолжает стремительно дешеветь недвижимость, информирует областной Фонд жилья и ипотеки. По отношению к марту прошлого года падение составило рекордные 16 процентов. Сейчас средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке в городах региона равна 41 с половиной 

17 апреля 2017, 12:16
«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

Утром в понедельник, 17 апреля, на трассе М-5 под Самарой столкнулись автомобиль «Шевроле» и фура Man. Фото с места ДТП очевидцы опубликовали в социальной сети.  По данным МЧС, столкновение произошло в 7:22 на 886 километре трассы.

«Авария на трассе 
17 апреля 2017, 10:44
В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру

В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру

Администрация Самары намерена обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру. Напомним, по темпам возведения жилья 63 регион сейчас входит в тройку лидеров среди субъектов Поволжья. В 2015 и 2016 годах в губернии возводилось по 2 миллиона квадратных 

3 апреля 2017, 01:43
В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов

В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов

Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор 

16 марта 2017, 04:00
На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей

На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей

Правительство Самарской области готово заплатить 209 миллионов рублей за квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий тендер появился сегодня на портале госзакупок. 

Согласно техзаданию, у победителя торгов выкупят по цене квадратного метра в 34 тысячи рублей пятиэтажные дома в посёлке 

2 марта 2017, 02:55
Цена квартир в самарских новостройках упала, а жилье на вторичном рынке, наоборот, подорожало

Цена квартир в самарских новостройках упала, а жилье на вторичном рынке, наоборот, подорожало

Аналитику по итогам ноября опубликовал областной фонд жилья и ипотеки. Впрочем, стоимость 1 квадратного метра  "вторички" подросла всего на 196 рублей, и эксперты оговариваются - это даже меньше величины допустимой погрешности. Если же говорить о динамике за год, то "квадрат" 

20 декабря 2016, 06:03
Средняя стоимость

Средняя стоимость "квадрата" жилья выросла на 422 рубля

Цены на квартиры в Самарской области, продающиеся на вторичном рынке, незначительно выросли. Такие данные содержатся в мониторинговом отчете областного фонда жилья и ипотеки по итогам ноября. В среднем стоимость 1 квадратного метра, по сравнению с октябрем, увеличилась на 422 рубля 

16 декабря 2016, 03:07
Самарская область вошла в четверку российских регионов с самой высокой ставкой по налогу на недвижимое имущество

Самарская область вошла в четверку российских регионов с самой высокой ставкой по налогу на недвижимое имущество

Соответствующее исследование провела компания "Беркшир Адвайзори Групп". В 63-м регионе, а также в Амурской, Рязанской областях и республике Коми она установлена на максимально допустимом уровне - ноль целых три десятых процента.
Напомним, наша губерния вошла в число 28 субъектов федерации, 

28 ноября 2016, 05:18
221 миллион 279 тысяч рублей готова потратить мэрия Самары на закупку квартир

221 миллион 279 тысяч рублей готова потратить мэрия Самары на закупку квартир

Делается это в рамках областной программы «Развитие жилищного строительства до 2020 года» и муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Как говорится в сопроводительной документации, всего предполагается приобрести 218 одно-, двух- и 

23 ноября 2016, 03:21
В Самаре продают квартиры с жильцами

В Самаре продают квартиры с жильцами

Аналитики одного из порталов по выбору недвижимости обнаружили 13 подобных объявлений, всего с начала года их было больше 30-ти.  Жилье выставляется на продажу, несмотря на то, что в нем находятся  квартиросъемщики. Как правило, такие объекты стоят несколько дороже пустых квадратных 

10 ноября 2016, 03:01
В июле квартиры в Самаре продолжают дешеветь

В июле квартиры в Самаре продолжают дешеветь

Самарский областной фонд жилья и ипотеки опубликовал отчет о ситуации на рынке недвижимости в городских округах региона в июле 2016 года. Аналитики изучили более десяти тысяч предложений из открытых источников. В областной столице предложений стало меньше примерно на одну тысячу. 

18 августа 2016, 10:49
В Самаре не нашлось желающих продать 128 квартир для сирот

В Самаре не нашлось желающих продать 128 квартир для сирот

Департамент градостроительства Самары не смог через торги приобрести квартиры для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На тендер не было подано ни одной заявки, следует из сообщения на портале госзакупок. 128 однокомнатных квартир ведомство готово было приобрести за сумму 

6 июня 2016, 12:27
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