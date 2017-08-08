Тольяттинский бегун Юрий Чечун выиграл международный легкоатлетический марафон «Европа – Азия». Соревнования проходили в Екатеринбурге. Участниками стали почти 5000 любителей и профессиональных спортсменов. Представитель самарской области одержал победу на марафонской дистанции - 42,2 километра. Она имела официальный статус Кубка России.
Юрий Чечун из Тольятт преодолел дистанцию первым, потратив на это 2 часа 18 минут и 20 секунд. Своего ближайшего конкурента он опередил на 22 секунды. Чечун выиграл марафон «Европа – Азия» в третий раз подряд.
Среди женщин третье место заняла тольяттинская спортсменка Наиля Юламанова. Её результат – 2 часа 44 минуты 9 секунд.
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