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«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Ледовое побоище: появилось видео драки хоккеистов России и Канады в Сочи

Ледовое побоище: появилось видео драки хоккеистов России и Канады в Сочи

7 августа олимпийская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open со счетом 3:2.

Присутствующим на стадионе игра запомнилась и из-за инцидента, который случился на исходе второго периода. На канале ХК «Сочи» в YouTube 

8 августа 2017, 12:31
Самарская волейболистка завоевала серебро чемпионата Европы

Самарская волейболистка завоевала серебро чемпионата Европы

Самарская волейболистка Полина Матвеева стала призером чемпионата Европы. Соревнования в возрастной категории U-16 прошли в Болгарии.
 
Воспитанница самарской СДЮСШОР №17 Полина Матвеева дебютировала в составе сборной России, сообщили в региональном министерсве спорта.
 
В финальной игре соперницами россиянок стала 

2 августа 2017, 09:02
Красавица из Самары стала одной из лучших баскетболисток мира

Красавица из Самары стала одной из лучших баскетболисток мира

В Италии завершился чемпионат мира по баскетболу среди девушек в возрасте до 19 лет. По итогам турнира триумфальную победу одержала сборная России, в которой выступала воспитанница самарского баскетбола Дарья Курильчук. В финале сборная России со счетом 86:82 обыграла команду США 
1 августа 2017, 07:06
В Самаре живут самые сильные и быстрые девушки

В Самаре живут самые сильные и быстрые девушки

Спортсменки из Самарской области завоевали три золотые медали на чемпионате России по легкой атлетике. Всего участвовали представители из 70 регионов страны.

Толкательница ядра Анна Авдеева победила с результатом 18,05 метра. Анастасия Николаева стала первой в беге на 100 метров с барьерами 

31 июля 2017, 07:14
Самарские легкоатлеты могут остаться без Олимпиады-2016

Самарские легкоатлеты могут остаться без Олимпиады-2016

Сегодня, 21 июня, в Лозанне на саммите Международного олимпийского комитета вынесено окончательное решение об участии российских легкоатлетов в Играх, которые в августе пройдут в Рио-де-Жанейро. Саммит не может принимать стратегические решения, но поддерживает действия федераций по видам спорта, заявил глава 

21 июня 2016, 04:59
Самарские силачи Добренький и Афонин завоевали медали в Адлере

Самарские силачи Добренький и Афонин завоевали медали в Адлере

Двое самарских легкоатлетов отличились на Всероссийских соревнованиях по метаниям. Состязания прошли в городе Адлере (Краснодарский край). В числе медалистов – спортсмены клуба ЦСКА/Самара.

Александр Добренький стал победителем в метании диска в молодежной категории. Его результат – 58,85 метра.
Другой 
16 мая 2016, 03:57
Министр из Самары избран президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Министр из Самары избран президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин избран президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Об этом сообщает в "Твиттере" пресс-секретарь областного ведомства Павел Сещенко. Конференция ВФЛА прошла сегодня, 16 января, в Москве. Министр спорта РФ Виталий Мутко, покидая мероприятие, заявил, что «федерации 
16 января 2016, 02:39
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