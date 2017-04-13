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Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку
Несовершеннолетняя жительница Тольятти стала жертвой сверстников. Происшествие случилось в понедельник, 10 апреля.
В скорую помощь обратилась мама 13-летней девочки, сообщив о многочисленных травмах дочери. Медики выехали на вызов в Центральный район города. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плечевого сустава и …
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12 апреля 2017, 11:18
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В Тольятти школьники жестоко избили 13-летнюю девочку
В тольяттинскую больницу на скорой помощи доставили 13-летнюю девочку. У нее диагностирована черепно-мозговая травма, вывих, а также многочисленные ушибы. Якобы девочку избили ее сверстники. Пациентка рассказала, что два мальчика ее удерживали, а другая школьница била, передает 63.ru. Из больницы …
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12 апреля 2017, 02:35
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В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что на днях в Автограде неизвестные злоумышленники "разбомбили ещё одну брошенную машину". На этот раз хулиганы основательно отыгрались на вполне приличной "Волге", причем с регистрационными номерами. На крыше машины, похоже, даже танцы устраивали. …
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12 апреля 2017, 06:00
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Бывшему военкому Тольятти пересмотрели приговор
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11 апреля 2017, 06:41
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В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине
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10 апреля 2017, 09:35
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В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп
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7 апреля 2017, 11:37
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В Тольятти спасен малыш, застрявший между секциями батареи
Тольяттинские спасатели выезжали на оказание помощи годовалому ребенку. Инцидент произошел в доме №50 по улице Тополиной, сообщил начальник городского центра гражданской защиты Андрей Дербенев. Малыш застрял ногой между трубами батареи.
По словам спасателя, ребенок не получил ожогов по счастливой случайности - …
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4 апреля 2017, 10:21
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В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине
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22 марта 2017, 09:47
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Ученые: Люди лучше замечают змей, чем других животных
Ученые осуществили серию экспериментов, в процессе которых выяснили, что зрительная система людей гораздо лучше замечает змей, чем других животных. Это является закономерным итогом эволюции самого человека. Оказывается, секрет кроется в инстинкте самосохранения и размножения.
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9 ноября 2016, 12:14
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Ученые установили, каким образом змеи лишились ног
Ученые из университета Флориды определили мутации в ДНК, ответственные за исчезновение конечностей у змей. У некоторых современных пресмыкающихся сохранились гены, отвечающие за развитие лап, но они не работают. Об этом рассказывают американские издания.
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21 октября 2016, 09:54
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Змеи атакуют Сызрань
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30 мая 2016, 12:30