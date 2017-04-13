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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку

Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку

Несовершеннолетняя жительница Тольятти стала жертвой сверстников. Происшествие случилось в понедельник, 10 апреля.

В скорую помощь обратилась мама 13-летней девочки, сообщив о многочисленных травмах дочери. Медики выехали на вызов в Центральный район города. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плечевого сустава и 

12 апреля 2017, 11:18
В Тольятти школьники жестоко избили 13-летнюю девочку

В Тольятти школьники жестоко избили 13-летнюю девочку

В тольяттинскую больницу на скорой помощи доставили 13-летнюю девочку. У нее диагностирована черепно-мозговая травма, вывих, а также многочисленные ушибы. Якобы девочку избили ее сверстники. Пациентка рассказала, что два мальчика ее удерживали, а другая школьница била, передает 63.ru. Из больницы 
12 апреля 2017, 02:35
В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин

В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что на днях в Автограде неизвестные злоумышленники "разбомбили ещё одну брошенную машину". На этот раз хулиганы основательно отыгрались на вполне приличной "Волге", причем с регистрационными номерами. На крыше машины, похоже, даже танцы устраивали. 

12 апреля 2017, 06:00
Бывшему военкому Тольятти пересмотрели приговор

Бывшему военкому Тольятти пересмотрели приговор

Cамарский областной суд уменьшил размер штрафа для бывшего военного комиссара Тольятти Игоря Попова. В декабре прошлого года его признали виновным в получении взятки в размере 2 миллионов рублей от своего подчиненного за "общее покровительство". Напомним, по версии следствия, средства летом 

11 апреля 2017, 06:41
В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В воскресенье, 9 апреля, на Волге под Тольятти оторвало от берега льдину, на которой находились четверо рыбаков. Инцидент произошел в Ставропольском районе, на участке реки между селами Хрящевка и Висла. Льдину площадью четыре квадратных метра сносило к правому берегу Волги. 
10 апреля 2017, 09:35
В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп

В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп

В четверг, 6 апреля, в Шигонском районе около порта «Волжский Утес» в воде нашли труп. Поиски в Волге проводили сызранские спасатели по заявлению полиции.

О человеке, провалившемся под лед, сообщил сторож, который услышал крики о помощи. Он увидел, что на реке 

7 апреля 2017, 11:37
В Тольятти спасен малыш, застрявший между секциями батареи

В Тольятти спасен малыш, застрявший между секциями батареи

Тольяттинские спасатели выезжали на оказание помощи годовалому ребенку. Инцидент произошел в доме №50 по улице Тополиной, сообщил начальник городского центра гражданской защиты Андрей Дербенев. Малыш застрял ногой между трубами батареи.

По словам спасателя, ребенок не получил ожогов по счастливой случайности - 

4 апреля 2017, 10:21
В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

Вечером во вторник, 21 марта, спасатели получили сообщение, что на стрелке рек Волги и Самары четверо подростков 16-17 лет дрейфуют на льдине. На место происшествия в 18:22 был направлен отряд на судне-амфибии «Нептун». Подплыть к льдине, на которой находились подростки, 
22 марта 2017, 09:47
Ученые: Люди лучше замечают змей, чем других животных

Ученые: Люди лучше замечают змей, чем других животных

Ученые осуществили серию экспериментов, в процессе которых выяснили, что зрительная система людей гораздо лучше замечает змей, чем других животных. Это является закономерным итогом эволюции самого человека. Оказывается, секрет кроется в инстинкте самосохранения и размножения.
Исследования ученые сосредоточили на возможности людей 

9 ноября 2016, 12:14
Ученые установили, каким образом змеи лишились ног

Ученые установили, каким образом змеи лишились ног

Ученые из университета Флориды определили мутации в ДНК, ответственные за исчезновение конечностей у змей. У некоторых современных пресмыкающихся сохранились гены, отвечающие за развитие лап, но они не работают. Об этом рассказывают американские издания.
Миллионы лет назад, утверждают ученые, у змей 

21 октября 2016, 09:54
Змеи атакуют Сызрань

Змеи атакуют Сызрань

В центре Сызрани заметили змей. Одну из них пришлось убить.

Инцидент произошел в минувшую субботу на улице Болотной. В частном доме, где проживает семья с детьми, заметили метровую гадюку. Вызвали спасателей. Змею нашли под завалинкой дома. Её пришлось убить лопатой.

Местная жительница 

30 мая 2016, 12:30
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