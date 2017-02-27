Жители Тольятти не хотят называть мэрию администрацией, а мэра – главой городского округа. Таков итог публичных слушаний по внесению изменений в устав города. «Переименование повлечет за собой значительные расходы бюджетных средств на изготовление новых бланков, печатей, штампов, удостоверений, вывесок, табличек и др., а также ряд организационных мероприятий. Поэтому такие изменения не являются обоснованными», - считают горожане.
Напомним, в марте истекают полномочия последнего всенародно избранного мэра Тольятти Сергея Андреева. Он занял этот пост в 2012 году. В ноябре 2014-го самарская губдума отменила выборы мэров в городах региона. 18 января текущего года гордума Тольятти объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа.
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