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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 февраля 2017г 
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  "Y88P"
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Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

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Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в больницу Автограда доставили местного 24-летнего жителя. Медики диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки.  

Как установили полицейские, преступление произошло возле одного из домов по улице Голосова.
 
Вскоре в этом деле 

25 февраля 2017, 02:19
В Тольятти годовалую девочку оставили одну в квартире без еды

В Тольятти годовалую девочку оставили одну в квартире без еды

В Тольятти 27-летняя местная жительница предстанет перед судом. Молодую женщину обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, сообщает прокуратура Самарской области.
По версии сотрудников надзорного ведомства, молодая мать оставила свою годовалую дочку одну в квартире без полноценного ухода и питания. При этом 

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Тольяттинца в кафе избил житель села Тимофеевка

Тольяттинца в кафе избил житель села Тимофеевка

30-летний сельчанин избивал 24-летнего горожанина руками и ногами.
23 февраля 2017, 10:36
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Мэрия Салехарда запретила гей-активистам проводить парад секс-меньшинств

Мэрия Салехарда запретила гей-активистам проводить парад секс-меньшинств

Такую информацию передают федеральные СМИ. В шествии должны были участвовать 3 сотни человек. Акция намечалась на конец января. Запрет мэрия Салехарда мотивировала тем, что в случае если торжества будут не отменены, будет нарушен закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

20 января 2017, 09:54
В Самаре стартовали публичные слушания

В Самаре стартовали публичные слушания

Горожан просят высказаться по реализации ряда проектов застройки в различных районах города. Речь идет о возведении 21-этажного дома в границах периметра улиц Самарской/Вилоновской/Садовой/Рабочей, жилого комплекса до 16 этажей в районе Ново-Садовой/Часовой, храма на 6-й просеке, нового торгового центра неподалеку от Барбошиной 

28 ноября 2016, 04:42
В Самаре построят православный детский сад

В Самаре построят православный детский сад

Жители Самары в ходе публичных слушаний одобрили строительство на улице Лейтенанта Шмидта детского сада с религиозным уклоном. С инициативой создания подобного дошкольного учреждения выступил приход храма епископа Митрофана Воронежского. Как сообщает мэрия, объект разместят на участке площадью около 1200 квадратных 

17 ноября 2016, 04:15
В Самаре перекрыли на две недели до 28 ноября улицу Печерскую

В Самаре перекрыли на две недели до 28 ноября улицу Печерскую

С 8 часов утра 14 ноября до 18:00 28 ноября в Самаре будет закрыт для движения транспорта участок улицы Печерской около дома №21, сообщила мэрия. Ограничение связано со строительством водопроводной сети и проведением работ по благоустройству.

«Обращаем внимание автомобилистов на необходимость 

14 ноября 2016, 12:00
Глава Самары Олег Фурсов ушел в отпуск на три недели – мэрия

Глава Самары Олег Фурсов ушел в отпуск на три недели – мэрия

С понедельника, 31 октября 2016 года глава Самары Олег Фурсов  находится в отпуске, который продолжится три недели до 20 ноября.

«Глава Самары Олег Фурсов в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации находится в ежегодном отпуске», - проинформировали в мэрии. 
31 октября 2016, 01:01
Дополнительное распределение в детсадах Самары состоится 2 ноября

Дополнительное распределение в детсадах Самары состоится 2 ноября

В Самаре анонсировали дополнительное распределение мест в детских садах. Заявки принимают до 1 ноября, сама процедура состоится 2 ноября, сообщила мэрия.

Родителям дошкольников, уже подавшим заявки, рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении, размещенном в автоматизированной системе управления образованием.

В случае обнаружения неточностей 

27 октября 2016, 04:07
В Самаре планируют реконструкцию улицы Мичурина

В Самаре планируют реконструкцию улицы Мичурина

Мэрия Самары объявила публичные слушания по планировке территории для реконструкции улицы Мичурина от проспекта Масленникова до улицы Врубеля в Октябрьском районе. Мнения и отзывы горожан ждут до 14 ноября. Их можно предоставить в письменном виде либо по электронной почте. Заключение 

17 октября 2016, 04:55
Жители поселка Шмидта в Самаре смогут оформить землю в собственность

Жители поселка Шмидта в Самаре смогут оформить землю в собственность

В администрации Октябрьского района Самары прошли публичные слушания по вопросам правил застройки и землепользования. Инициаторами их проведения стали жители поселка имени Шмидта. Они просят изменить зонирование своих земельных участков.

В поселке имени Шмидта 42 улицы. 80 процентов жилых домов 
26 августа 2015, 10:29
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