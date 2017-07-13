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Самарец хотел взорвать сахар, но попался сотрудникам ФСБ
В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в изготовлении бомбы, заправленной гвоздями и сахаром. Согласно материалам уголовного дела, он сделал взрывное устройство самостоятельно в конце 2016 года. Необходимые компоненты для его создания покупал в обычных торговых павильонах …
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13 июля 2017, 10:26
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Создателя театра, в котором пропали миллионы «Роснефти», решили не отпускать
Соучредитель молодежного театра «Лайт», совладелец группы компаний Twin Media Андрей Зуев останется за решеткой. Самарский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Ранее служители фемиды Куйбышевского района Самары отказали в удовлетворении ходатайства об освобождении Зуева из-под стражи и замене …
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12 июля 2017, 05:20
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Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо
«Самарские коммунальные системы» продолжают масштабный судебный спор с крупнейшим российским перевозчиком - «Российскими железными дорогами». Как следует из материалов областного арбитражного суда, ресурсоснабжающая организация требует взыскать с РЖД более 23 миллионов рублей. Это задолженность по оплате за сброс сточных вод …
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12 июля 2017, 09:16
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Составлен топ популярности самарских вузов
Самарский государственный технический университет стал самым популярным вузом в 63-м регионе по версии портала «Яндекс». Поисковый сервис подсчитал, какие учреждения высшего образования чаще всего ищут в Интернете пользователи. Политех за год забивали в строку 130 тысяч раз. Для сравнения: Самарский …
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10 июля 2017, 07:09
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Отдает миллионы: осужденный за аферы бывший чиновник Вадим Кужилин уже насиделся
Бывший чиновник самарской администрации Вадим Кужилин уже в этом году может условно-досрочно покинуть места лишения свободы. Соответствующее ходатайство направлено в Куйбышевский районный суд.
Напомним, экс-замруководителя городского департамента управления имуществом осужден за две аферы в жилищной сфере. Он участвовал в оформлении муниципальных …
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7 июля 2017, 05:00
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Сколько денег унесет онлайн?
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4 июля 2017, 12:38
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Новый киберудар: сколько денег компании потеряли из-за хакеров?
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28 июня 2017, 01:52
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Виртуальный голод: какую еду самарцы ищут в Интернете
Аналитики компании «Яндекс» определили самые популярные запросы самарцев о еде. Согласно результатам исследования, чаще всего горожане интересуются в Интернете вишней, а список блюд возглавил курник. Примечательно, что Самарская область - единственный регион России, в топ-десятке которого оказались ряженка и щи.
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27 июня 2017, 04:00
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«Курара» снова отказали
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12 мая 2017, 01:53
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Тольяттинская компания «Профессиональные системы «Курара» не смогла взыскать с «Рамблера» 854 тысячи рублей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск тольяттинской компании «Профессиональные системы «Курара» о взыскании с «Рамблера» 854 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на 13 фотографий. По мнению заявителя, ответчик незаконно разместил изображения в сервисе «Рамблер. Новости», которые впервые были опубликованы …
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16 февраля 2017, 04:49
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«Рамблер» сделал редизайн своих новостей
Теперь в новостном блоке есть классическая подборка событий дня, добавилось разделение по «сюжетам в развитии», раздел аналитической информации, где собраны статьи на экономические и общественно-политические темы, а также рубрика «Выбор читателей». Фоторепортажи и видеоматериалы стали подаваться в более широком ключе. …
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30 июля 2015, 06:49
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ФСФР интересовалась чужой перепиской
Московский арбитражный суд признал незаконным решение Федеральной службы по финансовым рынкам о привлечении к ответственности «Рамблер интернет холдинг» (входит в «Афиша-Рамблер-Суп»), сообщило агентство РАПСИ и подтвердил «Ведомостям» представитель компании. ФСФР в апреле этого года оштрафовала компанию на 0,5 млн руб. …
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25 июля 2013, 08:55