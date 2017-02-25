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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти годовалую девочку оставили одну в квартире без еды

В Тольятти годовалую девочку оставили одну в квартире без еды

В Тольятти 27-летняя местная жительница предстанет перед судом. Молодую женщину обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, сообщает прокуратура Самарской области.
По версии сотрудников надзорного ведомства, молодая мать оставила свою годовалую дочку одну в квартире без полноценного ухода и питания. При этом 

24 февраля 2017, 01:09
Тольяттинца в кафе избил житель села Тимофеевка

Тольяттинца в кафе избил житель села Тимофеевка

30-летний сельчанин избивал 24-летнего горожанина руками и ногами.
23 февраля 2017, 10:36
В блогах:

В блогах: "Тольяттинцы, обувайтесь в галоши!"

Михаил Арсентьев из Тольятти обратился через "Инстаграм" к жителям города с советом "беречь обувь и натягивать прямо поверх нее вот такие галоши". "В Тольятти сейчас - плюс два. Всю зиму тут особо не парились, отгребали снег просто в сторону, 
22 февраля 2017, 11:40
Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат

Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат

Более 50-ти семей, купивших квартиры по госпрограмме "Жилье для российской семьи" в микрорайоне "Берёзовка", это в 7 километрах от Автограда, скорее всего пополнят список обманутых дольщиков региона. Кроме того, они рискуют остаться и без положенных им по закону страховых выплат. Это 

21 февраля 2017, 06:41
Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

ЧП произошло на улице Советской. По словам очевидцев, нападению предшествовал конфликт на бытовой почве между сотрудницей торгового объекта и ее бывшим супругом. Во время ссоры мужчина ударил женщину ножом. Известно, что женщина жива, пишет «КТВ ЛУЧ». По неофициальным сведениям, она 
14 февраля 2017, 11:14
В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

Вчера, 5 января, около 1 часа ночи возле одного из кафе по улице Мира в Тольятти потребовалась помощь 24-летнему молодому человеку, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительной информации, парень получил ножевое ранение при неустановленных 

6 января 2017, 02:40
В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену

В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену

Ночью 3 января в полицию Самары позвонили медики одной из городских больниц и сообщили, что к ним с ножевым ранением поступила 39-летняя женщина.

По предварительным данным сотрудников полиции, происшествие произошло в квартире дома на Мориса Тореза. Выяснилось, что супруги повздорили. В 

4 января 2017, 08:57
В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

31 декабря в одном из дворов по улице Туполева в Тольятти машину «скорой» остановили молоды люди и сообщили, что их другу нужна срочная помощь.

Бригада возвращалась с вызова. Когда машина остановилась, пацаны принялись хватать приборы и медикаменты, забрали даже прибор для 

4 января 2017, 03:28
Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом

Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом

В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудников больницы. Медики рассказали о госпитализации в учреждение 36-летнего мужчины с ножевым ранением, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские выяснили, что преступление произошло в квартире одного из дома по улице Льва Толстого в 

29 декабря 2016, 10:23
В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

Жуткая трагедия произошла в Сергиевском районе, передает ГУ МВД по Самарской области.

34-летнего молодого человека зарезали на смерть за то, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пристал к чужой девушке.
В сентябре в полицию района поступило сообщение 
4 декабря 2016, 04:52
В Новокуйбышевске мужчина от ревности до смерти избил сожительницу

В Новокуйбышевске мужчина от ревности до смерти избил сожительницу

Полицейские Новокуйбышевска задержали подозреваемого в убийстве. Согласно материалам уголовного дела 29-летний мужчина и его 33-летняя сожительница пили дома алкоголь. В результате ссоры молодой человек убил женщину. Трагедия случилась в доме на улице Кирова, сообщили в ГУ МВД России по Самарской 

31 октября 2016, 11:51
В Сызрани ревнивец забил до смерти изменившую ему возлюбленную

В Сызрани ревнивец забил до смерти изменившую ему возлюбленную

В Сызранском  горсуде рассмотрели дело 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что до смерти избил свою 39-летнюю сожительницу, передает «Маленькая Сызрань».

 Как установило следствие, пара злоупотребляла алкоголем. Оба жили за счет случайных заработков. ЧП произошло в ночь 
25 сентября 2016, 08:57
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