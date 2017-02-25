Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в больницу Автограда доставили местного 24-летнего жителя. Медики диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки.
Как установили полицейские, преступление произошло возле одного из домов по улице Голосова.
Вскоре в этом деле появился подозреваемый, сотрудники ППС задержали 32-летнего нигде не работающего тольяттинца. По версии следователей, между знакомыми возник конфликт на почве ревности, в ходе которого предполагаемый злоумышленник ударил своего оппонента ножом. Парни претендовали на «руку и сердце» одной из девушек.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса России. Предполагаемое орудие преступления – нож, изъято. Ревнивцу грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.
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