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Сколько стоит умереть в Самаре?!
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23 февраля 2019, 08:11
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В Сети появилось видео, на котором неизвестные заталкивают прохожего в багажник у «Авроры»
Самарцы обсуждают в соцсетях странное видео, снятое около торгового центра «Аврора». На записи видно, как мужчины в масках, передвигающиеся на дорогом автомобиле, схватили прохожего и затолкали его в багажник машины . Запись вызвала беспокойство у пользователей, полицейские передали материалы следователям. …
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22 февраля 2019, 05:37
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Самарский космонавт заснял Луну, заходящую за горизонт Земли
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21 февраля 2019, 04:45
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В Самарской области упали цены на яйца, зато подорожали овощи
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19 февраля 2019, 08:00
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