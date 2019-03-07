Сколько стоит умереть в Самаре?! … Не все знают, что каждый гражданин нашей страны имеет право на так называемые социальные похороны. Правда, перечень услуг при этом предоставляется минимальный - без изысков. Самый простой гроб, доставка до кладбища и само захоронение - все это укладывается в 5