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Бункер S

В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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19 февраля 2019, 08:00
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