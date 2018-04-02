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2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти
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2 апреля 2018, 05:57
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СУТЭК под наблюдением
Арбитражный суд Самарской области признал обоснованным заявление СУТЭК – «Самарской управляющей теплоэнергетической компании» - о собственном банкротстве и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Временным управляющим по проведению процедуры назначен Сергей Королев, представитель саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий». Информация об этом …
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2 апреля 2018, 08:00
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Преступников, обокравших магазин на 2 миллиона рублей, ищут в Тольятти
Сотрудники полиции ищут подозреваемых в совершении крупной кражи из магазина. Злоумышленники проникли в торговую точку, расположенную на улице Лизы Чайкиной, 24 марта. Они похитили оттуда товары на 2 миллиона рублей.
Злоумышленников запечатлели камеры видеонаблюдения. Преступники были одеты в темные …
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2 апреля 2018, 12:51
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Житель Тольятти попал под уголовную статью за пьяное вождение
На днях патрульный экипаж Росгвардии, работавший в Автозаводском районе Тольятти, заметил подозрительный ВАЗ-21099. Легковушка ехала по внутриквартальной территории с выключенными фарами, выполняя всяческие замысловатые маневры. Стражи порядка предположили, что водитель машины может быть пьян.
После того как мужчину остановили, выяснилось, что …
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2 апреля 2018, 10:39
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Оставлен в силе приговор кинологу, бросившему кошку под машину в Самаре
В Самаре женщина-кинолог, осужденная за жестокое обращение с животным, пыталась обжаловать приговор. Мировой судья Кировского района Самары назначил ей наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей, передает портал progorodsamara.ru.
Как уже сообщала «ТЕРРА», по данным следствия, 6 …
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2 апреля 2018, 10:08
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СОФЖИ придется заплатить
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитража, согласно которому после взаимозачета всех требований самарская стройкомпания «Евроальянс» должна перечислить Самарскому областному фонду жилья и ипотеки 48 миллионов рублей.
Согласно материалам ВАС, СОФЖИ сначала потребовал взыскать со строителей штрафы по договору подряда в …
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30 марта 2018, 05:33
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Ревнивец чуть не перерезал горло знакомой в Безенчукском районе
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30 марта 2018, 02:37
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Студент колледжа пытался обокрасть магазин спорттоваров в Тольятти
Охранники тольяттинского магазина спортивных товаров пресекли кражу. В торговую точку, расположенную в Автозаводском районе города пришел 18-летний студент. Он прошел к товарам и попытался незаметно схватить две футболки, мужское трико и куртку. Общая стоимость вещей составляет около 5 тысяч рублей.
Молодого …
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30 марта 2018, 12:00
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19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области провели операцию по задержанию 19-летнего жителя Чапаевска. Он хранил у себя дома целый арсенал холодного оружия, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске силовики обнаружили 5 ножей, 3 заточки, 2 …
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21 февраля 2018, 11:39
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Самарец решил подставить знакомого с помощью выдуманной бомбы
В Самаре установлен телефонный террорист, сообщивший ложную информацию о готовящемся взрыве в жилом доме на улице Стара-Загора. Как оказалось, с помощью выдуманной бомбы самарец решил подставить знакомого.
«Как установили полицейские, подозреваемый позвонил с телефона своего приятеля, чтобы «подставить» его», - сообщает …
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22 ноября 2017, 01:56
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Самарец хотел взорвать сахар, но попался сотрудникам ФСБ
В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в изготовлении бомбы, заправленной гвоздями и сахаром. Согласно материалам уголовного дела, он сделал взрывное устройство самостоятельно в конце 2016 года. Необходимые компоненты для его создания покупал в обычных торговых павильонах …
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13 июля 2017, 10:26
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В Самаре ночью оцепили сквер Мичурина из-за коробки, перемотанной изолентой
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18 марта 2017, 07:04