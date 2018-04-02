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2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти

2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти

Крупный пожар произошел в ночь на 2 апреля в Тольятти. На улице Саратовской в Центральном районе загорелась частная баня. Пламя охватило 110 квадратных метров площади. На его тушение выезжали 21 человек и 6 единиц техники. В 03:15 он был полностью 
2 апреля 2018, 05:57
СУТЭК под наблюдением

СУТЭК под наблюдением

Арбитражный суд Самарской области признал обоснованным заявление СУТЭК – «Самарской управляющей теплоэнергетической компании» - о собственном банкротстве и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Временным управляющим по проведению процедуры назначен Сергей Королев, представитель саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий». Информация об этом 

2 апреля 2018, 08:00
Преступников, обокравших магазин на 2 миллиона рублей, ищут в Тольятти

Преступников, обокравших магазин на 2 миллиона рублей, ищут в Тольятти

Сотрудники полиции ищут подозреваемых в совершении крупной кражи из магазина. Злоумышленники проникли в торговую точку, расположенную на улице Лизы Чайкиной, 24 марта. Они похитили оттуда товары на 2 миллиона рублей.

Злоумышленников запечатлели камеры видеонаблюдения. Преступники были одеты в темные 
2 апреля 2018, 12:51
Житель Тольятти попал под уголовную статью за пьяное вождение

Житель Тольятти попал под уголовную статью за пьяное вождение

На днях патрульный экипаж Росгвардии, работавший в Автозаводском районе Тольятти, заметил подозрительный ВАЗ-21099. Легковушка ехала по внутриквартальной территории с выключенными фарами, выполняя всяческие замысловатые маневры. Стражи порядка предположили, что водитель машины может быть пьян.

После того как мужчину остановили, выяснилось, что 

2 апреля 2018, 10:39
Оставлен в силе приговор кинологу, бросившему кошку под машину в Самаре

Оставлен в силе приговор кинологу, бросившему кошку под машину в Самаре

В Самаре женщина-кинолог, осужденная за жестокое обращение с животным, пыталась обжаловать приговор. Мировой судья Кировского района Самары назначил ей наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей, передает портал progorodsamara.ru.

Как уже сообщала «ТЕРРА», по данным следствия, 6 
2 апреля 2018, 10:08
СОФЖИ придется заплатить

СОФЖИ придется заплатить

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитража, согласно которому после взаимозачета всех требований самарская стройкомпания «Евроальянс» должна перечислить Самарскому областному фонду жилья и ипотеки 48 миллионов рублей.

Согласно материалам ВАС, СОФЖИ сначала потребовал взыскать со строителей штрафы по договору подряда в 

30 марта 2018, 05:33
Ревнивец чуть не перерезал горло знакомой в Безенчукском районе

Ревнивец чуть не перерезал горло знакомой в Безенчукском районе

В суде Безенчукского района вынесли приговор в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвинялся в угрозе убийством.

В середине февраля он заявился в гости к знакомой. Мужчина усомнился в верности своей подруги, а от женщины он потребовал подтвердить подозрения. В конце концов 

30 марта 2018, 02:37
Студент колледжа пытался обокрасть магазин спорттоваров в Тольятти

Студент колледжа пытался обокрасть магазин спорттоваров в Тольятти

Охранники тольяттинского магазина спортивных товаров пресекли кражу. В торговую точку, расположенную в Автозаводском районе города пришел 18-летний студент. Он прошел к товарам и попытался незаметно схватить две футболки, мужское трико и куртку. Общая стоимость вещей составляет около 5 тысяч рублей.

Молодого 

30 марта 2018, 12:00
19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске

19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области провели операцию по задержанию 19-летнего жителя Чапаевска. Он хранил у себя дома целый арсенал холодного оружия, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске силовики обнаружили 5 ножей, 3 заточки, 2 
21 февраля 2018, 11:39
Самарец решил подставить знакомого с помощью выдуманной бомбы

Самарец решил подставить знакомого с помощью выдуманной бомбы

В Самаре установлен телефонный террорист, сообщивший ложную информацию о готовящемся взрыве в жилом доме на улице Стара-Загора. Как оказалось, с помощью выдуманной бомбы самарец решил подставить знакомого.

«Как установили полицейские, подозреваемый позвонил с телефона своего приятеля, чтобы «подставить» его», - сообщает 

22 ноября 2017, 01:56
Самарец хотел взорвать сахар, но попался сотрудникам ФСБ

Самарец хотел взорвать сахар, но попался сотрудникам ФСБ

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в изготовлении бомбы, заправленной гвоздями и сахаром. Согласно материалам уголовного дела, он сделал взрывное устройство самостоятельно в конце 2016 года. Необходимые компоненты для его создания покупал в обычных торговых павильонах 
13 июля 2017, 10:26
В Самаре ночью оцепили сквер Мичурина из-за коробки, перемотанной изолентой

В Самаре ночью оцепили сквер Мичурина из-за коробки, перемотанной изолентой

В ночь с пятницы на субботу, с 17 на 18 марта, к одному из подразделений вневедомственной охраны по Самаре обратился местный житель. Мужчина рассказал, что под внутренней частью бампера его автомобиля внезапно оказалась подозрительная коробка.

Происшествие зафиксировали в районе сквера Мичурина. 

18 марта 2017, 07:04
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