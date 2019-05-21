19-летний бармен из Сызрани присвоил барсетку с 230 тысячами рублей … Перед судом в Сызрани предстанет 19-летний парень, которого подозревают в краже. По версии следствия, в декабре прошлого года в одном из кафе города молодой человек забрал себе барсетку посетителя, в которой лежали 230 тысяч рублей и несколько банковских карт. Владелец