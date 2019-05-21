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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В среду, 22 мая, под колеса легковушки в Тольятти угодил ребенок. Примерно в 19:00 водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по парковочной площадке. При выезде на улице Дзержинского в районе дома № 16а он сбил 11-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть 
23 мая 2019, 04:21
В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самаре задержали 65-летнего мужчину, которого подозревают в браконьерстве. По версии следствия, пенсионер рыбачил неподалеку от села Кануевка в Безенчукском районе. В местах нереста и на миграционных путях к ним в Дубовском заливе острова Малая Косица он ловил рыбу с 
23 мая 2019, 03:10
В Самаре в детский сад забрела косуля

В Самаре в детский сад забрела косуля

В столице 63-го региона на территорию детского № 78 на улице Ташкентской забрел дикий зверь - очевидцы увидели испуганную косулю. По словам руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктора Трусова, сотрудники детского сада позвонили в ведомство, им рекомендовали завести 
23 мая 2019, 11:23
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая 
23 мая 2019, 10:35
В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В Автограде произошла авария, в которой по вине взрослых пострадал маленький ребенок. Как сообщили в отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, примерно в 19:00 21 мая водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по Южному шоссе в районе дома № 
23 мая 2019, 09:37
В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не 
22 мая 2019, 05:39
Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь

Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь

В Самарской области суд рассмотрел уголовное дело 41-летней женщины, которую подозревали в убийстве собственного новорожденного ребенка. По версии следствия, 6 ноября прошлого года в 20:00 она родила девочку на берегу озера Сарма. Но после появления малышки на свет мать задушила 
17 мая 2019, 05:33
18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск

18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск

В федеральный розыск по подозрению в крупной краже объявлен 18-летний житель Самарской области Илькин Ханоглан Оглы Агаев. По данным регионального Главка полиции, он является уроженцем поселка Павловка Ульяновской области, но в последнее время проживал в Сызрани. 
 
- Информацию о местонахождении 
17 мая 2019, 11:46
В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских

В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских

В суд Красноглинского района Самары направили уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и бывшего старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 8 (Красноглинский район) 
17 мая 2019, 08:50
В Самарской области мужчина похитил деталь вагона

В Самарской области мужчина похитил деталь вагона

Житель Самарской области пытался украсть деталь вагона, но его задержали полицейские на станции Похвистнево. 39-летний мужчина сумел забрать магистральную часть воздухораспределителя, ущерб оценили в 10 тысяч рублей. По данным Средневолжского ЛУ МВД на транспорте, подозреваемый планировал сбыть свою добычу в 
16 мая 2019, 03:10
В Самарской области под суд пойдут главы трех сельских поселений

В Самарской области под суд пойдут главы трех сельских поселений

В Самарской области завели уголовные дела в отношении глав трех сельских поселений. По версии силовиков группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Похвистневский», в трех селах руководители знали о том, что работы по выполнению муниципальных договоров по замене 
16 мая 2019, 12:36
В Самаре замдиректора детсада отправится в колонию на 3,5 года

В Самаре замдиректора детсада отправится в колонию на 3,5 года

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которую подозревали в мошенничестве при получении выплат, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере. Во время расследования выяснилось, что заместитель директора по финансам негосударственного дошкольного НДОУ детский сад 
16 мая 2019, 10:27
В Хворостянском районе слесарь отравился насмерть неизвестным веществом

В Хворостянском районе слесарь отравился насмерть неизвестным веществом

Сотрудники инспекции труда и правоохранители выясняют, из-за чего погиб рабочий в Хворостянском районе. В понедельник, 13 мая, слесарь муниципального унитарного предприятия «Прогресс» выполнял аварийные работы и во время откачки воды из машинного отделения канализационной насосной станции спустился туда, чтобы снять 
15 мая 2019, 05:07
Маньяк-педофил из Тольятти признался еще в четырех убийствах

Маньяк-педофил из Тольятти признался еще в четырех убийствах

Маньяк-педофил из Тольятти Олег Рыльков признался еще в четырех убийствах, ему предъявлены новые обвинения. Его слова подтвердились по результатам работы полицейских. Напомним, серийный маньяк, насильник и педофил Олег Рыльков был арестован в 1997 году. По решению суда он получил пожизненный 
15 мая 2019, 01:28
Россия объявила в международный розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Россия объявила в международный розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

15 мая Самарский районный суд должен избрать меру пресечения подозреваемым.
14 мая 2019, 08:25
19-летний бармен из Сызрани присвоил барсетку с 230 тысячами рублей

19-летний бармен из Сызрани присвоил барсетку с 230 тысячами рублей

Перед судом в Сызрани предстанет 19-летний парень, которого подозревают в краже. По версии следствия, в декабре прошлого года в одном из кафе города молодой человек забрал себе барсетку посетителя, в которой лежали 230 тысяч рублей и несколько банковских карт. Владелец 
14 мая 2019, 02:03
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