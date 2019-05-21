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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»
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23 мая 2019, 04:21
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В Самарской области поймали браконьера с сетью
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23 мая 2019, 03:10
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В Самаре в детский сад забрела косуля
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23 мая 2019, 11:23
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В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
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23 мая 2019, 10:35
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В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла
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23 мая 2019, 09:37
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В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер
Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не …
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22 мая 2019, 05:39
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Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь
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17 мая 2019, 05:33
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18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск
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17 мая 2019, 11:46
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В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских
В суд Красноглинского района Самары направили уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и бывшего старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 8 (Красноглинский район) …
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17 мая 2019, 08:50
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В Самарской области мужчина похитил деталь вагона
Житель Самарской области пытался украсть деталь вагона, но его задержали полицейские на станции Похвистнево. 39-летний мужчина сумел забрать магистральную часть воздухораспределителя, ущерб оценили в 10 тысяч рублей. По данным Средневолжского ЛУ МВД на транспорте, подозреваемый планировал сбыть свою добычу в …
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16 мая 2019, 03:10
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В Самарской области под суд пойдут главы трех сельских поселений
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16 мая 2019, 12:36
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В Самаре замдиректора детсада отправится в колонию на 3,5 года
В Самаре суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которую подозревали в мошенничестве при получении выплат, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере. Во время расследования выяснилось, что заместитель директора по финансам негосударственного дошкольного НДОУ детский сад …
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16 мая 2019, 10:27
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В Хворостянском районе слесарь отравился насмерть неизвестным веществом
Сотрудники инспекции труда и правоохранители выясняют, из-за чего погиб рабочий в Хворостянском районе. В понедельник, 13 мая, слесарь муниципального унитарного предприятия «Прогресс» выполнял аварийные работы и во время откачки воды из машинного отделения канализационной насосной станции спустился туда, чтобы снять …
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15 мая 2019, 05:07
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Маньяк-педофил из Тольятти признался еще в четырех убийствах
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15 мая 2019, 01:28
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Россия объявила в международный розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
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14 мая 2019, 08:25
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19-летний бармен из Сызрани присвоил барсетку с 230 тысячами рублей
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14 мая 2019, 02:03
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