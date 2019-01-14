«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом В воскресенье, 13 января, форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко продлил контракт с командой. Напомним, что он выступает за волжан с 2011 года. Официальные документы были оформлены в Москве, после того как игроки прошли медосмотр.

– «Крылья Советов», без сомнения, стали … – «Крылья Советов», без сомнения, стали