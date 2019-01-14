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Материалы по теме:

Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

В Самарской области стартовала доследственная проверка из-за гибели ребенка на пожаре в селе Черновка Кинель-Черкасского района. Примерно в девять часов утра при тушении возгорания в частном доме было найдено тело шестилетней девочки без признаков жизни. 

- На место происшествия выехала 
14 января 2019, 01:00
Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дублирующий состав «Крыльев Советов» вышел из отпуска. Сейчас на базе футбольного клуба работают около 30 человек. В том числе 4 потенциальных новичка. Вратарь Богдан Овсянников уехал с основным составом на сбор в ОАЭ. Подробности о жизни самарского футбола смотрите в 
14 января 2019, 12:37
Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост

Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост

- Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, - так прокомментировала его уход с должности пресс-служба ведомства. 
 
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Твиттере, что Хусаинов был УВОЛЕН! из органов 
14 января 2019, 12:01
«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

В воскресенье, 13 января, форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко продлил контракт с командой. Напомним, что он выступает за волжан с  2011 года. Официальные документы были оформлены в Москве, после того как игроки прошли медосмотр.

– «Крылья Советов», без сомнения, стали 
14 января 2019, 11:25
В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной

В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной

Самарским полицейским сообщили, что житель дома на улице Теннисной получил серьезные травмы. Правоохранители выяснили, что потерпевший на лестничной клетке поругался со своим соседом. Перепалка переросла в драку, и 17-летний парень избил своего оппонента. 

- Экспертиза установила, что здоровью пострадавшего был 
14 января 2019, 09:11
В Самаре трое мужчин незаконно зарегистрировали 700 нелегалов

В Самаре трое мужчин незаконно зарегистрировали 700 нелегалов

В Самарской области двум фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. По версии силовиков, они незаконно зарегистрировали 700 нелегалов.
 
- По имеющейся информации, трое мужчин осуществляли фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации якобы 
11 января 2019, 04:06
Тольяттинца, хранившего паленый алкоголь, поймали на взятке

Тольяттинца, хранившего паленый алкоголь, поймали на взятке

В Автограде завели уголовное дело на 51-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на дачу взятки. По версии следствия, в декабре полицейские вели проверку из-за незаконной продажи немаркированных алкогольных напитков в гараже на улице Офицерской. Во время осмотра помещения нашли 
11 января 2019, 02:40
Под подозрением 26-летняя девушка: в Самаре накрыли подпольный игорный клуб

Под подозрением 26-летняя девушка: в Самаре накрыли подпольный игорный клуб

В областной столице прикрыли еще один игорный салон. По версии следствия, в декабре прошлого года он работал в доме по улице Елизарова в Кировском районе.
 
- Там проводились незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, - сообщили 
11 января 2019, 10:05
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