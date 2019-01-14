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Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка
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14 января 2019, 01:00
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Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска
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14 января 2019, 12:37
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Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост
- Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, - так прокомментировала его уход с должности пресс-служба ведомства.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Твиттере, что Хусаинов был УВОЛЕН! из органов …
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14 января 2019, 12:01
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«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом
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14 января 2019, 11:25
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В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной
Самарским полицейским сообщили, что житель дома на улице Теннисной получил серьезные травмы. Правоохранители выяснили, что потерпевший на лестничной клетке поругался со своим соседом. Перепалка переросла в драку, и 17-летний парень избил своего оппонента.
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14 января 2019, 09:11
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В Самаре трое мужчин незаконно зарегистрировали 700 нелегалов
В Самарской области двум фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. По версии силовиков, они незаконно зарегистрировали 700 нелегалов.
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11 января 2019, 04:06
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Тольяттинца, хранившего паленый алкоголь, поймали на взятке
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11 января 2019, 02:40
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Под подозрением 26-летняя девушка: в Самаре накрыли подпольный игорный клуб
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11 января 2019, 10:05