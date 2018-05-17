В Тольятти расследуется уголовное дело, возбужденное на заместителя директора одной из местных управляющих компаний. Его подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия.
По версии следствия, 61-летний вывел активы УК. Для этого он заключил ряд сделок на крайне невыгодных условиях. В результате этой деятельности фирма потеряла возможность выполнять свои обязательства перед кредиторами и налоговыми органами. Ущерб, причиненный компании оценивается в 2 миллиона 250 тысяч рублей.
Следствие продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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