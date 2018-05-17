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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Всего за первый квартал 

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Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей

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Злоумышленник действовал по одной схеме. Он договаривался с фирмой на поставку продуктов со стопроцентной предоплатой. Получая деньги, мужчина оттягивал момент 

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15 марта 2018, 06:13
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