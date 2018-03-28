Конфликт на почве возврата денег стал поводом для возбуждения уголовного дела. Двое одноклассников из Тольятти сидели в машине. Один из них одолжил другому деньги, и речь шла об их возврате. Должник, по неизвестным причинам, расплатиться не мог. Тогда кредитор просто отобрал у приятеля кошелек, и вытащил оттуда 13 тысяч рублей.
Потерпевший сразу обратился за помощью в полицию. Правоохранители быстро нашли обидчика. Он во всем признался и пояснил, что отобранные деньги потратил.
На подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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