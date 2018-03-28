Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела из-за неуплаты алиментов на содержание своей младшей дочери. Девочка находится на попечении старшей сестры, а мать обязали перечислять в ее пользу четверть заработка.

Выполнять свои обязательства тольяттинка не спешила. Она не устраивалась на работу и …