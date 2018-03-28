5
02
18
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти

115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти

Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела из-за неуплаты алиментов на содержание своей младшей дочери. Девочка находится на попечении старшей сестры, а мать обязали перечислять в ее пользу четверть заработка.

Выполнять свои обязательства тольяттинка не спешила. Она не устраивалась на работу и 

28 марта 2018, 12:23
Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Тольятти в среду, 28 марта, почтит память погибших в Кемерово. В мэрии Автограда назвали мемориальные места.

«Тольяттинцы могут почтить память погибших у монумента Признание в любви возле дворца бракосочетания в Автозаводском районе (улица Революционная, 25), у Обелиска Славы на 
28 марта 2018, 11:00
Несколько дезодорантов пытался украсть из магазина житель Тольятти

Несколько дезодорантов пытался украсть из магазина житель Тольятти

В Тольятти Росгвардия задержала предполагаемого похитителя дезодорантов. В магазин на улице Ушакова в Центральном районе Автограда зашел мужчина. Сотрудники торговой точки увидели, что посетитель положил за пазуху шесть дезодорантов и, похоже, собирался выйти, не расплатившись. Поэтому работники магазина нажали тревожную 

28 марта 2018, 10:40
Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти

Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление школьника. К ним обратились родители ребенка и сообщили, что неизвестный злоумышленник отобрал у него телефон. Грабитель попросил аппарат, чтобы позвонить, а когда получил отказ, вырвал его из рук подростка и ушел.

Правоохранители приступили к расследованию. Они обследовали 

27 марта 2018, 02:00
Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти

Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти

На днях в полицию Тольятти за помощью обратилась пенсионерка. Женщина сообщила, что из ее квартиры был украден телевизор.

Во время расследования правоохранители выяснили, что потерпевшая живет с 29-летним внуком, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Именно на него и 

14 марта 2018, 06:38
К 60 часам обязательных работ приговорили алиментщицу из Самарской области

К 60 часам обязательных работ приговорили алиментщицу из Самарской области

60 часов обязательных работ назначили нерадивой матери из Пестравского района области. 33-летнюю женщину обязали платить алименты на содержание собственного сына, однако никаких денег она не переводила. Также должница совершенно не участвовала в жизни ребенка, не дарила подарков, не покупала вещей 

12 марта 2018, 04:28
Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку

Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку

На днях в Тольятти к полицейским обратилась 73-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ее ограбил сосед. Женщина выходила из своей квартиры, и на площадке столкнулась с обидчиком. Он оттолкнул соседку, зашел в ее жилище, забрал оттуда мобильный телефон, и скрылся.

Прибывшие на 

5 марта 2018, 05:13
Сызранец украл у приятеля мобильник и убежал из его квартиры

Сызранец украл у приятеля мобильник и убежал из его квартиры

Посиделка трех приятелей в Сызрани завершилась возбуждением уголовного дела. Молодые люди собрались в квартире дома по улице Жуковского. Они общались, а потом один из гостей внезапно схватил со стола мобильный телефон хозяина и сбежал. Потерпевший сразу же сообщил обо всем 

2 марта 2018, 12:26
Житель Безенчука избил человека стаканом

Житель Безенчука избил человека стаканом

Полиция Безенчукского района расследует нападение на местного 55-летнего жителя. Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Медики сообщили о потерпевшем в полицию.

Выяснилось, что в квартиру к пострадавшему пришел гость. Мужчины поссорились на почве выяснения отношений из-за возврата долга. В 

1 февраля 2018, 01:31
В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло

В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло

В пятницу, 29 декабря, один из крупнейших УК-должников в Самаре оплатил свой долг за тепло.

«По информации «ЭнергосбыТ Плюс Самара», сегодня АО «ПЖРТ Промышленного района» погасило задолженность за потребленную в 2017 году тепловую энергию. В результате энергосбытовая компания исключила 
29 декабря 2017, 02:20
В Самаре назревает скандал федерального масштаба

В Самаре назревает скандал федерального масштаба

Самарец Вадим Афанасьев сообщил в Фейсбуке, что в Самаре назревает коммунальный скандал федерального масштаба. По данным из открытых источников, одна из крупнейших в городе управляющих компаний - «ЖКС», которая обслуживает более 1000 домов, накопила долг перед поставщиком тепла, компанией 
29 ноября 2017, 07:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх