В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» продолжают следить за необычной историей с местным жителем, который продает «Жигули» за 3,5 млн рублей. Столько же сейчас стоят некоторые элитные иномарки. Автомобилю в этом году исполнилось 38 лет. Машина 1979 года выпуска все это время содержалась при постоянной температуре, в ней открывалась только одна дверь - водительская. Этим хозяин «Жигулей» и объясняет её ценность. Такие машины только в коллекцию берут. Можно ездить, а можно и нет. Имеется вся документация с завода, покупной чек, акт пломбировки заводской тоже есть. По словам Виктора, владельца вазовского раритета, спрос на его машину есть, три миллиона покупатели уже предлагали. Но продавать Виктор не спешит. Уверен, что богатый покупатель обязательно найдется.
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