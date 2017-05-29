7
42
29
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
     d8888   d8b  888       d8b   .d8888b.   Y88b   d88P                
    d8P888   Y8P  888       Y8P  d88P  Y88b   Y88b d88P                 
   d8P 888        888            Y88b.         Y88o88P                  
  d8P  888   888  888  888  888   "Y888b.       Y888P     88888b.d88b.  
 d88   888   888  888 .88P  888      "Y88b.      888      888 "888 "88b 
 8888888888  888  888888K   888        "888      888      888  888  888 
       888   888  888 "88b  888  Y88b  d88P      888      888  888  888 
       888   888  888  888  888   "Y8888P"       888      888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Николай Басков попросил сызранского продавца подарить ему поцелуй, есть видео

Николай Басков попросил сызранского продавца подарить ему поцелуй, есть видео

Известному российскому артисту Николаю Баскову понравилась заправка в Сызрани! В своем Instagram он выложил короткий видеоролик, в котором громко восхищается комфортом заправочной станции и отмечает приветливый персонал. В ответ Басков получил поцелуй от продавца. Потом Марина Шульц, оператор АЗС, призналась, 

29 мая 2017, 04:54
Европейцы резко начали скупать «Лады»

Европейцы резко начали скупать «Лады»

Продажи автомобилей «Лада» в Евросоюзе растут четвертый месяц подряд. С начала года в странах Старого Света реализовано уже свыше полутора тысяч машин. Это на 52% больше, чем за три месяца прошлого года, сообщает агентство «Автостат». Стремительный рост, по мнению экспертов, 

29 мая 2017, 01:37
В блогах: Забытая Самара: Силикатный завод

В блогах: Забытая Самара: Силикатный завод

Блогер Алексей Авдейчев показал, что осталось от бывшего самарского силикатного завода. "До недавнего времени это было единственное промышленное предприятие в центре города. После строительства ЖК "Ладья" у завода начались проблемы - жители элитных домов обращались в прокуратуру из-за запаха и выбросов. 

28 мая 2017, 02:55
В блогах: Благотворительный спектакль

В блогах: Благотворительный спектакль "Свахи"

Блогер Татьяна Ан анонсирует, что сегодня, 26 мая, на сцене самарской филармонии состоится благотворительный спектакль «Свахи». В необычной постановке примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города. Прибыль от продажи билетов на спектакль будет направлена на адресную помощь талантливым детям 

26 мая 2017, 06:56
В блогах: Кто о чем, а я про Волгарь!

В блогах: Кто о чем, а я про Волгарь!

Блогер p_k_s жалуется на состояние въездной дороги в Волгарь. "Сейчас здесь живет 10 тысяч жителей. А въезд в поселок всего один. И он находится вот в таком состоянии. Местным автомобилистам приходится добираться до своего дома или на работу в город, штурмуя 

26 мая 2017, 10:25
Житель Тольятти продает вазовскую «тройку» за 3,5 млн рублей (есть фото)

Житель Тольятти продает вазовскую «тройку» за 3,5 млн рублей (есть фото)

Недавно житель Тольятти разместил объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2103 на портале Auto.ru. На первый взгляд ничего необычного, но цена, которую автомобилист запросил за машину - 3,5 млн рублей.

«Тройка» была выпущена в декабре 1979 года, окрас ее кузова имеет 
24 мая 2017, 11:12
В Самаре прошла выставка ретроавтомобилей

В Самаре прошла выставка ретроавтомобилей

Всего на выставке ретроавтомобилей в самарском парке "Дружба" представлено около 50 машин. Несколько иномарок и почти полная линейка советского автопрома. Все экспонаты - на ходу. Их привезли энтузиасты не только из областной столицы, но и из Тольятти, Новокуйбышевска и Ульяновска.

22 мая 2017, 02:33
В Самаре обнаружили уникальный трехколёсный автомобиль Reliant Robin

В Самаре обнаружили уникальный трехколёсный автомобиль Reliant Robin

Как пишет region63.info, на пересечении улиц Вилоновской и Братьев Коростелёвых в Самаре местные жители долгое время могли наблюдать уникальный английский автомобиль Reliant Robin LY. Несмотря на его удручающее состояние (автомобиль был заполнен всяким «барахлом», колеса спущены, стекла разбиты), он 
22 мая 2017, 07:34
В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин

В Самаре на Стара-Загоре сгорели шесть машин

В ночь на 16 мая на Стара-Загоре в Самаре воспламенились сразу несколько автомобилей. Об этом рассказывают свидетели случившегося и представители ГУ МЧС Самарской области.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 01:21, на место прибыли восемь спасателей и две единицы техники. 

16 мая 2017, 12:58
В блогах: Жигули и окрестности

В блогах: Жигули и окрестности

Блогер Алексей Авдейчев посетил село Жигули. "Горы Жигули знают многие, а вот про село с одноимённым названием слышал далеко не каждый. Напрасно, ведь там есть на что посмотреть. Именно здесь можно забраться на одну из самых популярных вершин Жигулёвских 
11 июня 2016, 04:38
В блогах: музей НЛО и аномальных явлений Самарской области

В блогах: музей НЛО и аномальных явлений Самарской области

Блогер Вадим Кондратьев побывал в музее уфологии и аномальных явлений Самарского края, расположенном в селе Жигули. «Музей был открыт в сентябре 2014 года, - сообщает автор. - Это совместный проект «Тольяттинской уфологической комиссии» и «Туристского информационного центра города Тольятти». 
25 сентября 2015, 09:20
Новости самарских блогов: лыжный пробег на гору Стрельную и обратно

Новости самарских блогов: лыжный пробег на гору Стрельную и обратно

Блогер dima_pashchenko принял участие в традиционном лыжном пробеге на гору Стрельную. "Общая протяженность маршрута Полевой спуск - переход через Волгу - Жигули - гора и обратно составила 90 километров. История пробега была заложена несколько десятков лет назад. По легенде, обычный 
11 марта 2015, 09:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна