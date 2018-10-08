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В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52
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8 октября 2018, 12:26
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В Тольятти задержали почти 3000 «левых» роботов-трансформеров
На Тольяттинском таможенном посту задержали крупную партию детских товаров. Одна из фирм подала на оформление детские игрушки из Китая. Во время таможенного досмотра товара выяснилось, что роботы-трансформеры маркированы товарными знаками Hasbro и Transformers.
Они зарегистрированы и защищаются на территории …
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8 октября 2018, 12:05
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В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь
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8 октября 2018, 11:06
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В Самаре 33 человека тушили пивной павильон на Южном шоссе
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8 октября 2018, 10:18
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Самарец задолжал своему сыну 690 тысяч рублей
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5 октября 2018, 11:01
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С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов
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4 октября 2018, 08:38
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В Самарской области музыкант-алиментщик «забыл» заплатить детям 290 тысяч рублей
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2 октября 2018, 02:20
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Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков
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10 сентября 2018, 05:02
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В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной
Поставлена точка в скандальном деле о возведении на Солнечной новой многоэтажки: застройщик засыпал котлован. Напомним, что на улице Солнечной мог появиться 18-этажный дом с паркингом. Фирма-застройщик вырыла котлован под фундамент объекта капитального строительства и создала условия, угрожающие жизни и здоровью …
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6 сентября 2018, 02:16
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В Самаре судебные приставы сносят лодочную станцию и баню
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5 сентября 2018, 11:01
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Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей
60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.
Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь …
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9 августа 2018, 11:40
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На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары
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16 июля 2018, 10:45