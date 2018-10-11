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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Кровавое месиво: в Самарской области легковушка сбила телят и улетела в кювет

Кровавое месиво: в Самарской области легковушка сбила телят и улетела в кювет

В четверг вечером, 11 октября, на выезде из поселка Варламово в Сызранском районе произошла авария. Примерно в 18:30 «Лада Приора» ехала со стороны трассы М-5 «Урал» и сбила двух телят. По словам очевидцев, легковушка улетела в кювет, а животные погибли 
11 октября 2018, 08:50
В блогах: в Тольятти с диагнозом

В блогах: в Тольятти с диагнозом "воспаление лёгких" отправляют домой

В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" пожаловались на "медицинский бардак, хаос и разруху в нашем славном местном медгородке".

"Отец пошёл в поликлинику по месту жительства с плохим самочувствием, - пишет автор. - Там сказали, что есть подозрение на 
11 октября 2018, 05:53
Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер

Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. С 19:00 четверга, 11 октября, до вечера пятницы в Самарской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он усилится до 
11 октября 2018, 05:34
На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт

На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт

На корабле Союз МС-10, на котором произошла авария, мог лететь самарский космонавт Олег Кононенко — он является дублером командира экипажа. Напомним, что в четверг, 11 октября, ракета-носитель Союз-ФГ с кораблем Союз МС-10 стартовала с космодрома Байконур на Международную космическую станцию. 
11 октября 2018, 04:38
Главу Госжилинспекции Самарской области задержали на 3 дня

Главу Госжилинспекции Самарской области задержали на 3 дня

Главу региональной Госжилинспекции Андрея Абриталина задержали на три дня. В течение этого срока следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Напомним, что в отношении высокопоставленного чиновника возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
11 октября 2018, 12:27
Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области

Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области

В Сызрани правоохранители задержали 24-летнего жителя Красноярского края. Он покинул свой регион, пытаясь скрыться от уголовного преследования за насильственные действия и разврат в отношении несовершеннолетних.

По версии следствия, молодой человек завел страницу в социальной сети. С ее помощью он связывался с 

10 октября 2018, 04:21
В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска

В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска

В Самарской области полиция на транспорте задержала мужчину, который скрывался от следствия. Этого человека должны были судить за сексуальное насилие и развратные действия, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте. Но 24-летний житель Красноярска попытался добраться по железной дороге из 
10 октября 2018, 03:09
Отелло по-самарски: в Волжском районе ревнивец чуть не сжег свою подругу

Отелло по-самарски: в Волжском районе ревнивец чуть не сжег свою подругу

В Самарской области ведется проверка криминального случая, в результате которого серьезно пострадал человек. Днем в воскресенье, 7 октября, с территории строящегося частного дома в селе Воскресенка Волжского района в больницу доставили 56-летнюю женщину. У пострадавшей были ожоги головы и тела 
10 октября 2018, 09:35
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