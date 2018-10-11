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Кровавое месиво: в Самарской области легковушка сбила телят и улетела в кювет
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11 октября 2018, 08:50
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В блогах: в Тольятти с диагнозом "воспаление лёгких" отправляют домой
В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" пожаловались на "медицинский бардак, хаос и разруху в нашем славном местном медгородке".
"Отец пошёл в поликлинику по месту жительства с плохим самочувствием, - пишет автор. - Там сказали, что есть подозрение на …
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11 октября 2018, 05:53
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Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. С 19:00 четверга, 11 октября, до вечера пятницы в Самарской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он усилится до …
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11 октября 2018, 05:34
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На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт
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11 октября 2018, 04:38
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Главу Госжилинспекции Самарской области задержали на 3 дня
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11 октября 2018, 12:27
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Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области
В Сызрани правоохранители задержали 24-летнего жителя Красноярского края. Он покинул свой регион, пытаясь скрыться от уголовного преследования за насильственные действия и разврат в отношении несовершеннолетних.
По версии следствия, молодой человек завел страницу в социальной сети. С ее помощью он связывался с …
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10 октября 2018, 04:21
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В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска
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10 октября 2018, 03:09
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Отелло по-самарски: в Волжском районе ревнивец чуть не сжег свою подругу
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10 октября 2018, 09:35