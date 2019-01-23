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В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры
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23 января 2019, 05:23
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В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове
В Жигулевске полицейские расследовали нападение с топором на мужчину. Причем, подозреваемой оказалась представительница слабого пола и родная сестра пострадавшего. Выяснилось, что нападение случилось в одном из домов села Бахилова Поляна. Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили со свидетелями и изъяли предполагаемое …
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23 января 2019, 04:41
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Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией
Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно …
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23 января 2019, 04:08
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В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»
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23 января 2019, 03:09
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В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру
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23 января 2019, 02:22
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В Сызрани мать воткнула нож в ягодицу своему сыну
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23 января 2019, 12:06
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Самарчанка ранила мать в живот во время ссоры
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22 января 2019, 10:55
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Тольяттинец пытался подкупить полицейского, предложив 250 тысяч рублей
В Тольятти расследуется очередное коррупционное дело: 26-летнего жителя Автограда подозревают в покушении на дачу взятки. По версии следствия, этот человек попытался передать 250 тысяч рублей сотруднику полиции, причем, не выходя из его служебного кабинета. За эту сумму взяткодатель надеялся избежать …
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22 января 2019, 08:40
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