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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры

В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры

В Тольятти водитель, лишенный прав, устроил аварию, в которой пострадали его пассажиры. 18 января 32-летний мужчина ехал на иномарке Opel Astra по Лесопарковому шоссе в сторону Спортивной. Поравнявшись с домом № 42, он не справился с управлением и его машина 
23 января 2019, 05:23
В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове

В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове

В Жигулевске полицейские расследовали нападение с топором на мужчину. Причем, подозреваемой оказалась представительница слабого пола и родная сестра пострадавшего. Выяснилось, что нападение случилось в одном из домов села Бахилова Поляна. Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили со свидетелями и изъяли предполагаемое 
23 января 2019, 04:41
Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно 
23 января 2019, 04:08
В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В начале февраля в губернской столице пройдет пятый самарский лыжный марафон «Сокольи горы». Автомобилистам нужно быть особенно внимательными 2 февраля — в этот день с 07:00 до 16:30 по трассе на кладбище «Лесное», на отрезке от лыжной базы «Учебно-спортивный центр 
23 января 2019, 03:09
В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру

В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру

Полицейские выясняют подробности ДТП с грузовиком и иномаркой в Самаре. Во вторник, 22 января, столкновение произошло на 27 километре обводной дороги областной столицы. 37-летняя женщина ехала на иномарке Renault Sandero со стороны поселка Алексеевка в направлении трассы «Подъезд к г. 
23 января 2019, 02:22
В Сызрани мать воткнула нож в ягодицу своему сыну

В Сызрани мать воткнула нож в ягодицу своему сыну

Криминальная драма произошла в Сызрани. Поздно ночью местная жительница поссорилась со своим сыном, который попросил деньги на алкоголь и грубо разбудил родительницу. Женщина не смогла сдержать эмоций и ударила его ножом в ягодицу. Во время расследования выяснилось, что подозреваемая живет 
23 января 2019, 12:06
Самарчанка ранила мать в живот во время ссоры

Самарчанка ранила мать в живот во время ссоры

Самарские полицейские расследовали случай насилия в семье: конфликт между матерью и дочкой закончился банальной поножовщиной. Правоохранители узнали от врачей, что к ним поступила 55-летняя жительница Самары с ножевыми ранениями. Ее привезли на скорой из квартиры, расположенной в доме по улице 
22 января 2019, 10:55
Тольяттинец пытался подкупить полицейского, предложив 250 тысяч рублей

Тольяттинец пытался подкупить полицейского, предложив 250 тысяч рублей

В Тольятти расследуется очередное коррупционное дело: 26-летнего жителя Автограда подозревают в покушении на дачу взятки. По версии следствия, этот человек попытался передать 250 тысяч рублей сотруднику полиции, причем, не выходя из его служебного кабинета. За эту сумму взяткодатель надеялся избежать 
22 января 2019, 08:40
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