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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Долой притравочные станции: В Самаре прошел пикет в защиту диких животных

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Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора

Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора

В паблике «Новости Самары» появилось видео с лисицей, которую согласно комментарию, автор ролика увидел в городе во дворе 120-го дома по улице Стара-Загора. Животное перебежало дорогу и скрылось в гаражном массиве. Один из комментаторов выразил опасение, что зверь может быть 
3 марта 2017, 09:48
В Тольятти лыжник нашел в лесу мертвого пенсионера

В Тольятти лыжник нашел в лесу мертвого пенсионера

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Под Сызранью грибник с сыном заехали на автомобиле в лес и заблудились

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12 марта 2014, 04:59
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