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Умирающие от голода медведи, найденные под Самарой, принадлежат цирку из Украины
Как уже рассказывала ТЕРРА, вчера, 10 марта, инициативная группа горожан сообщила в соцсетях о том, что в районе 116 километра на автостоянке были обнаружены клетки с брошенными медведями. Клетки со зверями установлены на автоплатформы.
Сотрудники стоянки сообщили активистам, …
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11 марта 2018, 09:45
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Четырех умирающих от голода цирковых медведей нашли на окраине Самары
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10 марта 2018, 03:30
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В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку
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14 февраля 2018, 04:16
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Долой притравочные станции: В Самаре прошел пикет в защиту диких животных
Сегодня, 14 января, на площади Героев 21-ой Армии в Самаре прошел пикет в защиту животных, исключенных из Красной книги, а также против притравочных станций. Как передает Прогород, в мероприятии, которое было согласовано с городскими властями, участвовало около 20 человек. …
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14 января 2018, 03:41
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По Красной Глинке разгуливает изголодавшаяся рысь
Жители поселка боятся за свою жизнь и жизнь детей, если им придется столкнуться с хищником на улице, пишет Прогород со ссылкой на очевидцев.
«Рысь гуляет уже две недели без хозяина, чем она питается?», «Рысь может не есть месяц …
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5 ноября 2017, 05:57
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Видео: туристы встретили под Самарой необычную лису
Блогер eirc63 поведал про необычную лисичку, которая обитает в районе Каменной чаши в Ширяево. "Совершенно ручное дикое животное выходит на грунтовую дорогу поклянчить "хавчик", разве что хвостом не виляет. Гладить мы побоялись, но лисичка всячески выражала готовность. Потом узнал, …
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19 сентября 2017, 09:10
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Загадочная робинзонада: Тольяттинец три дня блуждал по лесу без еды и воды
Вчера, 21 июля, в лесу за улицей Баныкина в Тольятти был обнаружен обессиленный мужчина средних лет, передает «Волга Ньюс».
По предварительной информации, мужчина провел в лесном массиве около трех суток. Ему вызвали скорую, врачи диагностировали у него истощение …
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22 июля 2017, 03:57
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Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора
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3 марта 2017, 09:48
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В Тольятти лыжник нашел в лесу мертвого пенсионера
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5 февраля 2017, 12:58
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Под Сызранью грибник с сыном заехали на автомобиле в лес и заблудились
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9 октября 2016, 06:03
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Жительница Оренбурга требует усыпить лису, поселившуюся в жилом квартале
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24 июня 2016, 11:42
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100 тысяч тонн мусора вывезли из зеленых зон Самарской области за 2013 год
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12 марта 2014, 04:59