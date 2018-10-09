На днях в полицию Тольятти за помощью обратился 52-летний мужчина. У него угнали грузовик ГАЗ-3307. Он пояснил, что машина была не на ходу. Владелец оставил автомобиль около магазина на улице Дзержинского, где она простояла полгода. Потом фургон исчез.
В результате проведенных разыскных мероприятий правоохранители выяснили, что к краже может быть причастен 51-летний мужчина. Когда его задержали, он во всем признался и рассказал, что отбуксировал бесхозный фургон в пункт приема металлолома. Там машину оценили всего в 3500 рублей.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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