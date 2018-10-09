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Свадьба с огоньком и грохотом: в Самаре дома постройки 19 века спасли от опасного фейерверка

Свадьба с огоньком и грохотом: в Самаре дома постройки 19 века спасли от опасного фейерверка

В Самаре произошла необычная история, когда силовикам пришлось защищать горожан от масштабного салюта и его последствий. 21 сентября местные жители увидели, что на пересечении улиц Рабочей и Галактионовской около жилых домов будет какое-то шоу.

Пиротехники готовили к запуску фейерверк 
9 октября 2018, 08:21
Александр Прядко официально представлен в качестве начальника самарской полиции

Александр Прядко официально представлен в качестве начальника самарской полиции

8 октября начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников представил личному составу нового руководителя региональной полиции Александра Прядко. Он был назначен на пост указом президента Владимира Путина от 2 октября.

Александр Прядко родился 28 марта 1964 года в городе 

8 октября 2018, 01:57
Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.

Ранее полковник Прядко  
5 октября 2018, 01:05
Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

На днях сотрудники Росгвардии в Тольятти получили ориентировку на местного жителя. Сообщалось, что он может быть причастен к совершению кражи. По версии силовиков, мужчина забрался в квартиру одной из жительниц города и похитил оттуда два мобильных телефона и ноутбук.

Спустя некоторое 

4 октября 2018, 11:57
Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох

Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох

Нежелание законно распоряжаться родительским наследством обернулось проблемами для жителя Обшаровки. К мужчине перешли от отца два охотничьих ружья и порох для снаряжения патронов. Для того чтобы владеть этим арсеналом, сельчанин должен был оформить соответствующие разрешения. Он об этом знал, но 

4 октября 2018, 10:46
«Ходит в гипсе!»: Самарчанка сочинила историю о больной дочке и обокрала магазин в Пензе

«Ходит в гипсе!»: Самарчанка сочинила историю о больной дочке и обокрала магазин в Пензе

Жительница Самарской области обворовала магазин в одном из торговых центров Пензы. Об этом информирует УМВД по Пензенской области. По версии полицейских, женщина зашла в ТЦ и «уговорила» продавца одного из бутиков дать на примерку верхнюю одежду домой — якобы для 

2 сентября 2018, 04:49
Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

На днях к сотрудникам полиции в Тольятти поступило сообщение из местного магазина. Его сотрудница рассказала о том, что точку обокрали. Во время отсчета сдачи один из покупателей запустил руку в кассовый аппарат и выхватил оттуда 5-тысячную купюру. После этого злоумышленник 

28 августа 2018, 09:47
В Китае преступники украли криптовалюту на 88 миллионов долларов

В Китае преступники украли криптовалюту на 88 миллионов долларов

Китайская полиция в провинции Шэнси обезвредила банду, которая занималась похищением криптовалюты. По информации правоохранителей, с помощью взлома компьютеров преступники украли около 600 миллионов юаней или 88 миллионов долларов.

Злоумышленников искали с весны. Первой их жертвой стал житель города Чжан, у которого 

20 августа 2018, 10:43
Фото и видео: Datsun залетел под грузовик в Тольятти

Фото и видео: Datsun залетел под грузовик в Тольятти

В пятницу, 20  июля,  серьезная авария произошла в  Тольятти на улице Жилина в районе больницы имени Баныкина.
 
Серый Datsun врезался в стоящий грузовик, передняя часть иномарки полностью деформирована, выбиты стекла и смяты бампер и крыша. 

- Я слышал только удар, - 
20 июля 2018, 07:46
Водитель на Chevrolet Lanos залетел под грузовик в Чапаевске

Водитель на Chevrolet Lanos залетел под грузовик в Чапаевске

В Чапаевске произошло ДТП с участием фуры и иномарки. Водитель на Chevrolet Lanos залетел под грузовик «МАЗ». Авария случилась в воскресенье, 25 февраля, около десяти часов вечера. 31-летний мужчина на «Шевроле» ехал со стороны областного центра. По предварительным данным, на 
26 февраля 2018, 02:09
Видео: грузовик и травмвай столкнулись на Заводском шоссе в Самаре

Видео: грузовик и травмвай столкнулись на Заводском шоссе в Самаре

Вечером 20 февраля в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. Около 22:30 на Заводском шоссе грузовик «Сканиа» лоб в лоб врезался в трамвай. Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель фуры не справился с управлением и машину занесло. Перед 
21 февраля 2018, 08:36
Фура с вещами из Казахстана сгорела в Сызрани

Фура с вещами из Казахстана сгорела в Сызрани

В пятом часу утра на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре  поселке Западный города Сызрань. Прибывшие на место специалисты выяснили, что огонь охватил грузовик DAF. Возгорание распространилось на площади примерно в 30 квадратных метров. Машина ехала из Казахстана с 
20 февраля 2018, 09:01
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