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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Как передает ГУ МВД по Самарской области, прибыв по указанному адресу, 
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Вчера, 29 декабря, около 19:30 в Самаре произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. На пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской столкнулись Lifan X60 и МВД-шная «Лада Веста», передает «Комсомольская правда» - Самара».
 
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В блогах: в Тольятти УК угостит горожан сгущенкой и мандаринами

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В Тольятти теплоэнергетики требуют признать банкротом «Департамент ЖКХ»

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Самарцы добровольно сдали оружия на 193 тысячи рублей

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В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей

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27 декабря 2017, 03:45

В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты

В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты

В Самаре полицейские раскрыли хищение денег с банковской карты. Потерпевшая – 54-летняя жительница города. Потерпевшая рассказала, что пришла на работу и оставила в гардеробе сумку и верхнюю одежду. Через несколько часов она получила смс: с ее карты списали 9 тысяч 

19 декабря 2017, 01:35
В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре в пятницу, 15 декабря, водителей начнут массово проверять на трезвость. Рейд начнется сегодня в 22:00 и завершится в 2 часа ночи 16 декабря. «Контроль трезвости» проведут в Железнодорожном и Октябрьском районе на Московском шоссе, улицах Гагарина и Тухачевского.

«В 

15 декабря 2017, 05:42
В Тольятти сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард

В Тольятти сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард

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В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В руках шведских стражей порядка оказалась группа злоумышленников, которые рискованным способом, подобно героям голливудских боевиков, похищали ценные грузы из фур почтового оператора PostNord Sverige.
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3 ноября 2017, 02:07
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«Локо-банк», пострадавший от грабителей, получил страховку

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30 октября 2017, 04:17
В Самаре пойман подозреваемый в налете на офис микрозаймов

В Самаре пойман подозреваемый в налете на офис микрозаймов

Самарские полицейские сообщили о задержании подозреваемого в ограблении офиса микрозаймов на улице Победы. Это 30-летний мужчина, житель Самары, ранее судимый за кражу. Он освободился всего три года назад. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что был вооружен ножом, и сотрудница 

30 октября 2017, 03:25
В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей

В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей

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27 июня 2017, 10:22
В России легализуют интернет-торговлю драгоценностями

В России легализуют интернет-торговлю драгоценностями

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По словам чиновника, в настоящее время идет согласование подзаконных актов по разрешению продажи драгоценностей с 

26 апреля 2017, 09:46
Владельцы ломбардов столкнулись с новой схемой обналичивания денег

Владельцы ломбардов столкнулись с новой схемой обналичивания денег

Владельцы ломбардов рассказали о новой схеме обналичивания денег. Об этом информируют российские агентства.
Суть схемы заключается в том, что клиенты сдают ценные вещи, а буквально через считанные минуты возвращаются, чтобы получить их назад, выкупив через кредитную карту. Смысл операции кроется 

6 апреля 2017, 02:07
Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

В международном аэропорту Курумоч выявлены незадекларированные ювелирные изделия. Как сообщает Приволжское таможенное управление, после приземления самолета, завершившего рейс Хельсинки-Самара, один из пассажиров хотел проследовать зеленым коридором, не заявив о подлежащих декларированию товарах. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 
2 марта 2017, 11:29
Самый большой в Европе алмаз нашли под Архангельском

Самый большой в Европе алмаз нашли под Архангельском

Алмаз весом более 181 карат обнаружили в Архангельской области. Его добыли на месторождении имени В. Гриба, информирует «Архангельскгеолдобыча».
Точный вес драгоценного камня - 181,68 карата. По словам специалистов, это самый большой алмаз, найденный за всю историю алмазодобычи в Европе. В 

16 февраля 2017, 09:45
Больше половины рынка микрофинансовых организаций Самарской области составляют ломбарды

Больше половины рынка микрофинансовых организаций Самарской области составляют ломбарды

По информации отделения ЦБ РФ по Самарской области, в структуре микрофинансового рынка 56% занимают ломбарды. И только 15 процентов сами микрофинансовые организации. Сейчас 17,5 тысяч самарцев являются такими заемщиками. Портфель займов составляет на сентябрь 768 миллионов.
20 октября 2016, 06:06
Самарцы всё чаще несут в ломбарды гаджеты и золото

Самарцы всё чаще несут в ломбарды гаджеты и золото

Наиболее часто горожане закладывают ювелирные украшения - 70% в общем объёме закладываемого имущества. На втором месте цифровая техника и смартфоны - 20%. Также в ломбардах оставляют меховые изделия - 5%. За каждой пятой вещью хозяева не возвращаются и она продаётся.

25 августа 2016, 11:22
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