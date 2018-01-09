Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление ломбарда, которое произошло еще в мае прошлого года. По версии правоохранителей, преступление совершил 23-летний безработный местный житель.
Молодой человек раздобыл пистолет и отправился с ним на «дело». Зайдя в ломбард, злоумышленник наставил оружие на сотрудника, и забрал с витрины ювелирные украшения на сумму в 600 тысяч рублей. После этого грабитель скрылся.
Прибывшие на вызов полицейские опросили всех возможных свидетелей преступления. Кроме того, на маршруте бегства злоумышленника были изучены записи с камер видеонаблюдения. Благодаря этому удалось узнать приметы налетчика, но по «горячим» следам изловить его не вышло.
Однако на днях на глаза патрульного экипажа попался молодой человек, подходящий под описание в ориентировках. При виде стражей порядка он попытался сбежать, но был задержан.
Во время опроса подозреваемый полностью признал свою вину. Он рассказал, что похищенные ценности продал, а деньги потратил на личные нужды. Сейчас на тольяттинца заведено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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