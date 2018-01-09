Самарцы всё чаще несут в ломбарды гаджеты и золото Наиболее часто горожане закладывают ювелирные украшения - 70% в общем объёме закладываемого имущества. На втором месте цифровая техника и смартфоны - 20%. Также в ломбардах оставляют меховые изделия - 5%. За каждой пятой вещью хозяева не возвращаются и она продаётся. …