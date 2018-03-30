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Материалы по теме:

Студент колледжа пытался обокрасть магазин спорттоваров в Тольятти

Студент колледжа пытался обокрасть магазин спорттоваров в Тольятти

Охранники тольяттинского магазина спортивных товаров пресекли кражу. В торговую точку, расположенную в Автозаводском районе города пришел 18-летний студент. Он прошел к товарам и попытался незаметно схватить две футболки, мужское трико и куртку. Общая стоимость вещей составляет около 5 тысяч рублей.

Молодого 

30 марта 2018, 12:00
Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти

Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти

Тольяттинские полицейские разыскивают мошенника. Он «работает» в местных салонах связи, действуя по одной и той же схеме. Злоумышленник приходит в торговые точки, держа в руках буклет, к которому прикреплен муляж мобильного телефона. Он подходит к консультантам под видом того, что 

30 марта 2018, 09:08
В Самаре борются с нелегальной продажей сим-карт

В Самаре борются с нелегальной продажей сим-карт

В Самарской области полиция провела рейд с целью выявления правонарушений, касающихся запрета продажи сим-карт в нестационарных торговых объектах, а также заключения от имени операторов договоров об оказании услуг сотовой связи без внесения в них сведений об абоненте. Именно мошенники используют 

29 марта 2018, 09:02
Ломавших почтовые ящики хулиганов помогла поймать жительница Тольятти

Ломавших почтовые ящики хулиганов помогла поймать жительница Тольятти

Жительница Тольятти помогла полицейским задержать хулиганов. Мария Руднева возвращалась домой вместе с маленькой дочкой. Зайдя в подъезд, она обратила внимание на двух молодых людей, которые ломали почтовые ящики и сильно шумели. После того как женщина сделала им замечание, нарушители порядка 

29 марта 2018, 01:29
Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Сотрудники полиции в течение суток раскрыли кражу из строительного магазина. В зал торговой точки зашел подозрительный покупатель. Мужчина ходил около полок с товарами и постоянно оглядывался. За ним постоянно наблюдала одна из сотрудниц. Она-то и увидела, как злоумышленник взял с 

28 марта 2018, 09:29
Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

В полицию города Жигулевска поступило сообщение о краже. 69-летний мужчина рассказал, что у него похитили шкаф. Он занимался переездом в новую квартиру. Предмет мебели новосел оставил на площадке, а, когда вернулся, на месте его уже не обнаружил. Ущерб пострадавший оценил 

28 марта 2018, 01:21
Несколько дезодорантов пытался украсть из магазина житель Тольятти

Несколько дезодорантов пытался украсть из магазина житель Тольятти

В Тольятти Росгвардия задержала предполагаемого похитителя дезодорантов. В магазин на улице Ушакова в Центральном районе Автограда зашел мужчина. Сотрудники торговой точки увидели, что посетитель положил за пазуху шесть дезодорантов и, похоже, собирался выйти, не расплатившись. Поэтому работники магазина нажали тревожную 

28 марта 2018, 10:40
Тольяттинец украл из ломбарда украшения на 600 тысяч рублей

Тольяттинец украл из ломбарда украшения на 600 тысяч рублей

Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление ломбарда, которое произошло еще в мае прошлого года. По версии правоохранителей, преступление совершил 23-летний безработный местный житель.

Молодой человек раздобыл пистолет и отправился с ним на «дело». Зайдя в ломбард, злоумышленник наставил оружие на сотрудника, и забрал 

9 января 2018, 11:52
В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей

В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей

В Греции у представителей преступного сообщества изъяли свыше 700 килограммов драгоценностей и реликвий, в том числе драгоценные камни, коллекционные монеты, иконы и т.д. Точную стоимость всего изъятого еще предстоит установить экспертам, но уже понятно, что речь идет о десятках миллионов 

27 июня 2017, 10:22
В России легализуют интернет-торговлю драгоценностями

В России легализуют интернет-торговлю драгоценностями

Минэкономразвития согласовывает документы о легализации онлайн-торговли ювелирными изделиями с 1 января 2018 года. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на замглавы ведомства Олега Фомичева.
По словам чиновника, в настоящее время идет согласование подзаконных актов по разрешению продажи драгоценностей с 

26 апреля 2017, 09:46
Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

В международном аэропорту Курумоч выявлены незадекларированные ювелирные изделия. Как сообщает Приволжское таможенное управление, после приземления самолета, завершившего рейс Хельсинки-Самара, один из пассажиров хотел проследовать зеленым коридором, не заявив о подлежащих декларированию товарах. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 
2 марта 2017, 11:29
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