На днях в полицию поступило сообщение от 68-летней жительницы поселка Тимофеевка. Она рассказала, что у нее украли золотую цепочку стоимостью в 8 тысяч рублей.
Потерпевшая попросила 24-летнего знакомого своего сына сделать ей ящики для рассады. Она дала ему все необходимые инструменты, а сама отправилась в баню. Цепочку женщина оставила на полке в предбаннике, а когда вернулась, обнаружила, что украшение исчезло. Ее помощник тоже куда-то ушел. На молодого человека подозрение и пало.
Спустя какое-то время предполагаемого преступника нашли. Житель Тольятти признался в содеянном. Сотрудники правоохранительных органов изъяли похищенное у злоумышленника и вернули законной владелице.
Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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