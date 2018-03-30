Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти Тольяттинские полицейские разыскивают мошенника. Он «работает» в местных салонах связи, действуя по одной и той же схеме. Злоумышленник приходит в торговые точки, держа в руках буклет, к которому прикреплен муляж мобильного телефона. Он подходит к консультантам под видом того, что …