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В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей
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16 октября 2018, 01:16
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Главы двух районов Самары уходят в отставку
Во вторник, 16 октября, главы администраций двух районов областной столицы рассказали, что хотят покинуть свои посты. Речь идет об Алле Волчковой, руководившей администрацией Октябрьского района и об Олеге Комарове, главе Красноглинского района. Они захотели покинуть нынешние должности по собственному желанию, …
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16 октября 2018, 12:26
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В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом
Во вторник, 16 октября, в Самаре проходит научно-практическая конференция, посвящённая 160-летию Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова. Несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости, ситуация в регионе остаётся сложной. Это связано с тем, что в Самарской области высока доля …
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16 октября 2018, 11:04
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В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей
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16 октября 2018, 10:48
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Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре
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8 октября 2018, 03:24
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В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру
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1 октября 2018, 09:28
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В Самаре сожгут 97 килограммов наркотиков
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28 сентября 2018, 02:56
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30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе
В Сергиевском районе нашей области скосили 30 тысяч кустов конопли, участок с растениями обнаружили около села Калиновка. По информации регионального МВД, заросли находились в труднодоступном месте, где нельзя было использовать тяжелую технику, поэтому коноплю вырывали вручную.
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3 сентября 2018, 12:18