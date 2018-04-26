В тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Цветном бульваре был ранен мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что все стало следствием пьяной посиделки. 60-летний мужчина и его гость поссорились во время распития спиртного. В кокой-то момент перепалка прекратилась. Мужчины выпили еще, а потом гость стал собираться домой. Подозреваемый предложил ему "обняться в знак примирения", и, спрятав в руке нож, нанес своему знакомому ранение в область брюшной полости. После этого он попытался уничтожить следы крови, оставшиеся на ноже.
Предполагаемого преступника задержали. О мужчине известно, что ранее у него проблем с законом не было, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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