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Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти

Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти

25 апреля в Тольятти произошло ЧП. В Автозаводском районе города мужчина сорвалс с балкона на 6 этаже дома на бульваре Туполева. По предварительным данным, имел место быть несчастный случай. 75-летний пенсионер пытался перелезть с одного балкона на другой, но не 
26 апреля 2018, 06:18
Водитель пикапа сбил мотоциклиста с пассажиром в Тольятти

Водитель пикапа сбил мотоциклиста с пассажиром в Тольятти

ДТП сразу с двумя пострадавшими произошло 25 апреля в Тольятти. 55-летний водитель на пикапе «Toyota» ехал в жилой зоне бульвара Королева со стороны улицы Фрунзе в направлении Приморского бульвара. На одном из участков мужчина не уступил дорогу мотоциклу. Произошло столкновение, 

26 апреля 2018, 01:24
Депутаты отложили рассмотрение Генплана Тольятти

Депутаты отложили рассмотрение Генплана Тольятти

Депутаты тольяттинской думы отложили рассмотрение Генерального плана города. Свое решение они мотивировали тем, что в парламент поступило несколько новых документов, которые требуют более детального рассмотрения. После дополнительного изучения нового пакета, а также анализа ранее озвученных замечаний от правительства области, прокуратуры 

26 апреля 2018, 09:58
25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

27 апреля в Тольятти пройдет высадка сразу 25 тысяч сосен. В экологической акции примут участие 350 волонтеров. Необходимый материал для посадки уже приготовлен и, по словам специалистов, он должен хорошо прижиться.

Место для проведения акции было выбрано не случайно. Тольяттинские леса 

26 апреля 2018, 09:20
Сельчанин, решивший заступиться за брата, чуть не убил человека в Самарской области

Сельчанин, решивший заступиться за брата, чуть не убил человека в Самарской области

36-летний житель Сергиевского района области, решивший заступиться за брата, стал фигурантом уголовного дела. К мужчине пришел родственник и рассказал, что поссорился со своим соседом. Сельчанин, будучи изрядно навеселе, решил разобраться с обидчиком. Он взял кухонный нож, и пошел к дому 

23 апреля 2018, 02:43
Шесть автоматных патронов нашли у жителя Тольятти

Шесть автоматных патронов нашли у жителя Тольятти

В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на 56-летнего жителя города. Правоохранители узнали, что он может незаконно хранить у себя боеприпасы.

При обыске у злоумышленника нашли 6 автоматных патронов. Экспертиза показала, что боеприпасы калибром 7,62 на 39 миллиметров полностью исправны и пригодны 

23 апреля 2018, 12:50
В Самарской области женщина изуродовала машину знакомой за отказ дать денег в долг

В Самарской области женщина изуродовала машину знакомой за отказ дать денег в долг

Ссора двух женщин в Самарской области обернулась вмешательством полиции. К правоохранителям обратилась автовладелица, которая рассказала, что злоумышленники вырвали дворник ее машины, расцарапали им кузов, а потом открутили регистрационный номер. Ущерб потерпевшая оценила в 59 тысяч рублей.

По словам заявительницы, ее «ласточку» 

20 апреля 2018, 04:27
В Самарской области женщина пыталась зарезать мужа

В Самарской области женщина пыталась зарезать мужа

На днях в полицию поступило сообщение из больницы в Красноярском районе области. Туда за помощью обратился мужчина с ножевым ранением.

Во время расследования выяснилось, что 47-летний пострадавший стал жертвой конфликта между ним и его супругой. Семейная пара распивала спиртное, но потом 

19 апреля 2018, 06:37
Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Жителю Безенчукского района области придется заплатить штраф за нарушение правил при походе в суд. На входе в здание мужчину остановил пристав, следящий за безопасностью. Он пояснил визитеру, что на заседание нельзя проносить взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и колюще-режущие предметы. Мужчина 

15 марта 2018, 11:50
Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Жительница Самарской области оштрафована за попытку проноса запрещенных вещей. Женщина пришла в Безенчукский районный суд. Пристав, отвечающий за безопасность на входе, попросил ее выложить все предметы, которые по закону нельзя проносить с собой в здание. К таковым относятся огнестрельное оружие, 

6 марта 2018, 11:19
Тольяттинец вступился за жену и чуть не зарезал своего соседа

Тольяттинец вступился за жену и чуть не зарезал своего соседа

Разборка на кухне в тольяттинском общежитии закончилась вызовом полиции. Мужчина, который и стал жертвой конфликта, что-то не поделил со своей соседкой. Муж решил вступиться за свою вторую половину. Он схватил кухонный нож и вонзил его в грудь оппонента.

Подозреваемого сотрудники уголовного 

28 февраля 2018, 07:05
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