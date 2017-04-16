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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, примерно в 0:46 в Самаре на пересечении Московского шоссе и Революционной произошло ДТП со смертельным исходом.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 28-летний водитель на Skoda двигался по улице 
16 апреля 2017, 12:13
В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В четверг, 13 апреля, в Самаре на ремонтируемом участке Московского шоссе перевернулся автомобиль «Мерседес». ДТП произошло в районе 16 километра магистрали. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с «Солярисом», а потом наехал на ограждения, выскочил на ремонтируемый участок дороги  
13 апреля 2017, 01:38
Смертельное ДТП с участием 5-ти автомобилей в Тольятти

Смертельное ДТП с участием 5-ти автомобилей в Тольятти

Авария произошла в 7.30 утра в зелёной зоне Автограда между лагерями отдыха "Юность" и "Морской".
Со слов участников ДТП, 56 -летний водитель автомобиля "Ока" почувствовал себя плохо, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с внедорожником "Киа", двумя "Калинами" 

13 апреля 2017, 10:36
В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.

По предварительной информации, 

12 апреля 2017, 01:15
В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента

В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента

Во вторник, 11 апреля, в Тольятти осталась без водителя бригада скорой помощи. Медики приехали оказать помощь мужчине, лежавшему на скамейке в районе Ленинского проспекта. По словам сотрудников «скорой», пациент был пьян и вел себя агрессивно. Водитель бригады попытался помочь медикам 

11 апреля 2017, 05:51
В самарском аквапарке 9-летняя девочка провалилась в решетку для слива воды

В самарском аквапарке 9-летняя девочка провалилась в решетку для слива воды

Вчера, 9 апреля, в самарском аквапарке «Виктория» на Московском шоссе произошло ЧП, передает «Волга Ньюс».
 
По предварительной информации, во время посещения бассейна 9-летняя девочка провалилась ногой в сломанную решетку для слива воды. У ребенка оказался вывихнут палец, из 
10 апреля 2017, 10:53
В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»

В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»

Необычный инцидент случился вчера, 14 марта, в Сызрани возле дома №152 по улице Ватутина.
 
Как передаёт «КТВ-Луч», хищная птица вцепилась мальчику в руку. К месту были вызваны «Скорая помощь» и спасатели. Медики зафиксировали у перепуганного школяра несколько царапин 
15 марта 2017, 11:26
В блогах: водители скорой помощи теперь обязаны переносить больных

В блогах: водители скорой помощи теперь обязаны переносить больных

Блогер и депутат Михаил Матвеев сообщил, что водители скорой помощи в Самарской области теперь обязаны участвовать в переноске больных. Соответствующим пунктом дополнена должностная инструкция водителя. Ранее эта норма в области не действовала, так как соответствующий нормативно-правовой акт не был 
9 марта 2017, 10:11
На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке

На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке

Следователи завели уголовное дело по факту травмирования 40 человек в городе Серов Свердловской области. Все люди получили телесные повреждения при катании на ледяной горке, информируют региональные СМИ со ссылкой на представителей СКР. По словам экспертов, данный случай является довольно нетипичным 

19 января 2017, 11:56
Синоптики предупреждают: в Самаре сильная гололедица

Синоптики предупреждают: в Самаре сильная гололедица

Ежедневно в травмпункт больницы имени Пирогова поступает около 80 пациентов. 70% из них повреждения получают на улице, в том числе поскользнувшись на льду.
Специалисты травмпункта говорят, каждый день на гипсовые повязки уходит больше 15 килограммов гипса. Переломы диагностируются у каждого 

17 января 2017, 06:08
За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

В новогодние праздники за помощью к офтальмологам самарской глазной больницы имени Ерошевского обратились 509 человек. У 14 горожан диагностировали «типичные новогодние травмы». Пробкой от шампанского в глаз получили двое пациентов, девять человек пострадали из-за осколков елочных игрушек и петард, в 
11 января 2017, 03:22
В блогах: половодье в Самарской области

В блогах: половодье в Самарской области

Блогер Илья Круговой поделился впечатлениями от совместной поездки с МЧС в село Федоровка, вблизи Тольятти. "Их тут неплохо подтопило. По данным спасателей, пострадало более 20 дворовых участков. Электричество отключили. Дома в Федоровке преимущественно дачного типа. Многим дачникам на предупреждения 
4 мая 2016, 05:45
В блогах: в Федоровке найден труп с 9 церковными куполами на спине

В блогах: в Федоровке найден труп с 9 церковными куполами на спине

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что 9 июня на берегу Волги в районе села Федоровка Приволжского района был обнаружено тело неизвестного мужчины с особой приметой - татуировкой на спине в виде церкви с девятью куполами. Считается, что 
11 июня 2015, 09:00
В Тольятти утонула 11-летняя девочка

В Тольятти утонула 11-летняя девочка

Тольяттинские полицейские проводят проверку по факту гибели несовершеннолетней девочки.

В воскресенье, 14 июля, в органы внутренних дел обратилась 21-летняя жительница Автограда и сообщила,  что её 11-летняя сестра ушла из дачного массива в поселке Федоровка и не вернулась.

Сотрудники полиции провели опрос возможных 

15 июля 2013, 04:48
Около Тольятти в автомобиле, упавшем в водоканал, погибли 4 человека

Около Тольятти в автомобиле, упавшем в водоканал, погибли 4 человека

В поселке Федоровка под Тольятти в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека. Как сообщает сайт областного управления МВД, по предварительным данным, водитель Lada Granta не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, врезался в отбойник и упал в 

9 июля 2013, 02:10
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