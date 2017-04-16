Вчера, 15 апреля, на улице Ингельберга в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти около 18:00 27-летний мужчина выпал на ходу из открывшейся двери машины и попал под колеса другого автомобиля, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
Прибывшие на место происшествия медики тольяттинской "скорой" оказали пострадавшему помощь на месте и госпитализировали его в медучреждение с подозрением на политравмы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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