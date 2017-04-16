В самарском аквапарке 9-летняя девочка провалилась в решетку для слива воды передает «Волга Ньюс».



По предварительной информации, во время посещения бассейна 9-летняя девочка провалилась ногой в сломанную решетку для слива воды. У ребенка оказался вывихнут палец, из … Вчера, 9 апреля, в самарском аквапарке «Виктория» на Московском шоссе произошло ЧП,По предварительной информации, во время посещения бассейна 9-летняя девочка провалилась ногой в сломанную решетку для слива воды. У ребенка оказался вывихнут палец, из