На днях в Тольятти к полицейским обратилась 73-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ее ограбил сосед. Женщина выходила из своей квартиры, и на площадке столкнулась с обидчиком. Он оттолкнул соседку, зашел в ее жилище, забрал оттуда мобильный телефон, и скрылся.
Прибывшие на место происшествия без труда нашли злоумышленника. Он спокойно гулял возле подъезда. Как оказалось, 38-летний мужчина всего день назад освободился из тюрьмы. Он сильно напился, но ему хотелось еще. Мать не дала ему денег на продолжение «банкета», тогда подозреваемый решил ограбить соседку.
На бывшего заключенного заведено дело по статье «Грабеж». Ему может грозить до 7 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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