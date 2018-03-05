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Материалы по теме:

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

В Отрадном вынесли приговор местной жительнице. Женщина обвинялась в том, что избила до смерти свою знакомую.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года. Подсудимая была в гостях у приятельницы. Женщина приревновала хозяйку квартиры к своему знакомому и нанесла ей множество ударов по 

7 марта 2018, 01:45
Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

45-летний житель Тольятти попытался «спасти» от уголовной ответственности своего родственника, а в итоге сам попал в поле зрения правоохранителей. Мужчина обратился к сотруднику полиции с предложением «договориться». Он хотел заплатить 200 тысяч рублей за то, чтобы офицер не возбуждал уголовное 

7 марта 2018, 10:49
Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и 

7 марта 2018, 08:32
Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании

Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании

Испанская полиция поймала итальянца, которого более 30 лет разыскивали за убийство. Мужчина привлек внимание стражей порядка во время плановых проверок. Его остановили за то, что он и люди, находившиеся с ним в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Во 
6 марта 2018, 05:26
За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске прошел суд над местным жителем Виктором Кудряшовым. Ему инкриминировали убийство по неосторожности.

По информации следствия, 23 июля прошлого года мужчина повздорил со своим приятелем. Дело дошло до драки. Кудряшов схватил нож, и нанес им несколько ударов своему оппоненту. Потом 

6 марта 2018, 01:20
Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

60-летняя жительница Безенчукского района Самарской области попалась на даче взятки полицейскому. Предпринимательница нарушила закон, торгуя спиртным после 23:00. Она попыталась «договориться» с правоохранитлем, предложив не составлять никаких документов за 15 тысяч рублей.

Офицер сразу доложил обо всем своему руководству. Подозреваемая была 

6 марта 2018, 12:39
Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

На днях в Сызрани поймали 21-летнего вора. Он попытался обчистить супермаркет. Молодой человек сразу же привлек к себе внимание сотрудников торговой точки. Покупатель стоял у полки с товаром, и просто складывал ее содержимое в свою корзину, не особенно выбирая. После 

5 марта 2018, 03:35
В Самарской области сельчанин чуть не убил брата, а потом сдался полиции

В Самарской области сельчанин чуть не убил брата, а потом сдался полиции

На днях в полицию поступило сообщение от фельдшера в Борском районе. К нему поступил пациент с ножевой раной груди. Для выяснения обстоятельств получения травмы правоохранителям не потребовалось большого количества времени, так как к ним самостоятельно явился 45-летний брат пострадавшего. Он 

2 марта 2018, 03:47
Сызранец украл у приятеля мобильник и убежал из его квартиры

Сызранец украл у приятеля мобильник и убежал из его квартиры

Посиделка трех приятелей в Сызрани завершилась возбуждением уголовного дела. Молодые люди собрались в квартире дома по улице Жуковского. Они общались, а потом один из гостей внезапно схватил со стола мобильный телефон хозяина и сбежал. Потерпевший сразу же сообщил обо всем 

2 марта 2018, 12:26
У 33-летнего жителя Самары отняли машину на улице Партизанской

У 33-летнего жителя Самары отняли машину на улице Партизанской

В Самаре у 33-летнего автомобилиста отняли машину. Инцидент произошел на улице Партизанской. Потерпевший обратился в полицию. Он рассказал, что припарковал свою машину – вазовскую «пятерку» около дома и собирался идти внутрь, когда рядом остановилась ещё одна легковушка. Из неё вышли 

19 февраля 2018, 10:48
В Самаре двое грабителей сорвали с прохожего дубленку и сбежали

В Самаре двое грабителей сорвали с прохожего дубленку и сбежали

За помощью к сотрудникам полиции обратился житель Самары. Он сообщил, что около одного из домов на улице Алма-Атинской подрался с двумя мужчинами. Благодаря численному перевесу, злоумышленники взяли верх, и отобрали у потерпевшего дубленку и 750 рублей.

На место происшествия направился патрульный 

8 февраля 2018, 11:54
В Самарской области мужчина избил родителей, требуя денег на выпивку

В Самарской области мужчина избил родителей, требуя денег на выпивку

На днях в полицию Клявлинского района области поступило сообщение от жительницы Самары. Она рассказала, что в селе Старое Ермаково ее брат поссорился с родителями. Конфликт разгорелся настолько, что женщина всерьез опасалась за жизнь пожилых людей.

На место происшествия отправились участковый уполномоченный 

1 февраля 2018, 08:36
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