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Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»

Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»

Начальника исправительной колонии Новокуйбышевска Андрея Гурьянова вводят в зал Самарского районного суда. Внешне он спокоен, однако лицо на камеры показывать не хочет. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным при получении взятки в размере 300 тысяч рублей от отца одного из 
24 августа 2018, 11:19
Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Самару не зря называют городом контрастов. Во дворе дома № 21 по улице Ново-Садовой в областной столице местные жители увидели необычный объект. Прямо на детской площадке стоит могильный памятник. Как пояснили горожане в соцсетях, это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту, 
24 августа 2018, 12:38
Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение

Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение

Вступил в силу приговор в отношении мужчины, который сообщил о заминировании областного Главка полиции. У этого человека диагностировали психическое расстройство и отправили на принудительное лечение.

Напомним, что 5 апреля на портал ФСБ России поступило анонимное сообщение, в котором говорилось 
24 августа 2018, 12:12
Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

В пятницу, 24 августа, в одну из больниц Автограда обратились пятеро молодых людей. У парней, которым от 25 до 28 лет, были ранения. Предположительно, их нанесли пневматическим оружием. Врачи оказали им необходимую помощь, извлекли пули. Но двух мужчин пришлось перевести 
24 августа 2018, 10:46
Тольяттинка приревновала сожителя к соседке и написала на него заявление в полицию

Тольяттинка приревновала сожителя к соседке и написала на него заявление в полицию

Накануне в полицию Тольятти обратилась за помощью 27-летняя местная жительница. Она пожаловалась на своего сожителя. По ее словам, молодой человек избил и обокрал девушку, забрав мобильный телефон.
Полицейские стали проверять информацию.

«Дома у этой пары участковые – частые гости, - передает 

2 мая 2018, 03:50
Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой

Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой

Житель Сызрани был сильно избит неизвестными лицами и во время транспортировки в больницу уже был без сознания, передает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на источники в медучреждении.
 
По данным портала, утром 19 апреля, очевидцы с улицы Новостроящейся вызвали «скорую» для 
22 апреля 2018, 01:50
«Это мой мужик!»: Самарчанка из ревности ударила табуретом по голове свою подругу

«Это мой мужик!»: Самарчанка из ревности ударила табуретом по голове свою подругу

На днях в дежурную часть полиции Приволжского района поступило сообщение из местной ЦРБ о госпитализации с травмой головы 30-летней женщины.
 
Для выяснения всех обстоятельств случившегося в медчреждение, а также по адресу, откуда была доставлена пострадавшая, выехали сотрудники ОВД.
 
25 марта 2018, 01:25
Пьяный жигулевец избил сожительницу металлической трубой

Пьяный жигулевец избил сожительницу металлической трубой

45-летнего мужчину задержали. Теперь ему "светит" до 3-х лет лишения свободы.
3 марта 2018, 04:18
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