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Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»
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24 августа 2018, 11:19
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Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре
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24 августа 2018, 12:38
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Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение
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24 августа 2018, 12:12
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Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия
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24 августа 2018, 10:46
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Тольяттинка приревновала сожителя к соседке и написала на него заявление в полицию
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2 мая 2018, 03:50
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Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой
Житель Сызрани был сильно избит неизвестными лицами и во время транспортировки в больницу уже был без сознания, передает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на источники в медучреждении.
По данным портала, утром 19 апреля, очевидцы с улицы Новостроящейся вызвали «скорую» для …
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22 апреля 2018, 01:50
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«Это мой мужик!»: Самарчанка из ревности ударила табуретом по голове свою подругу
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25 марта 2018, 01:25
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Пьяный жигулевец избил сожительницу металлической трубой
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3 марта 2018, 04:18