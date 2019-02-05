Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей В Самаре завершено расследование уголовного дела против 40-летнего самарца. Он обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина предложил помощь своему приятелю, у которого возникли проблемы с законом, за 100 тысяч «договориться» с силовиками. Однако в январе на …