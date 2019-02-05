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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек

В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек

За неделю, с 28 января по 3 февраля, в Самарской области слегли с гриппом или ОРВИ 12 557 человек. Причем, большинство пациентов живет в Самаре — 5565 человек. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по данным на 4 февраля заболеваемость регистрируется 
5 февраля 2019, 05:30
В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

Вот вторник днем, 5 февраля, в Самаре неожиданно встало движение трамваев по направлению к Постникову оврагу. На трамвайных путях в районе пересечения Ново-Садовой и проспекта Ленина застрял Mercedes-Benz G-Сlass. Интересно, что рельсы, на которых завяз в снегу Гелендваген, обособлены, заезд 
5 февраля 2019, 04:57
«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к контрольному матчу с одним из флагманов сербского футбола, белградским «Партизаном». Игра запланирована на среду, 6 февраля. Накануне спортсмены провели очередную тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке. Как пояснили представители команды, в ней приняли 
5 февраля 2019, 03:59
В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 февраля, участницей ДТП в Самаре оказалась 18-летняя девушка. Авария произошла в Железнодорожном районе. В 18:30 45-летний мужчина ехал на иномарке Honda Pilot по улице Революционной в направлении Гагарина. По пути он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую 
5 февраля 2019, 01:57
В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

7 лет лишения свободы строгого режима и принудительное лечение у психиатра - таков вердикт суда, вынесенный в отношении бывшего военнослужащего, участника боевых действий в Чечне, многодетного отца Евгения Копцева. Напомним, по версии следствия он в ночь с 13 на 14 
5 февраля 2019, 01:14
В Самаре нашли 2 тонны «паленого» алкоголя

В Самаре нашли 2 тонны «паленого» алкоголя

В Самаре полицейские нашли цех по изготовлению и хранению алкогольных напитков. Производство располагалось в гаражном боксе на улице Железной Дивизии в Промышленном районе областной столицы. При осмотре помещения оперативники обнаружили линию по розливу алкоголя, тару, фурнитуру для незаконного производства алкоголя, 
5 февраля 2019, 01:08
В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого 
5 февраля 2019, 09:40
Экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову сократили на неделю срок ареста

Экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову сократили на неделю срок ареста

«ТЕРРА» продолжает следить за судьбой бывшего главы СОФЖИ и регионального управления капстроительства Реналя Мязитова. Ему не удалось выйти из СИЗО под домашний арест. Напомним, экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Его заключили под стражу 18 октября. Все это время Мязитов провел 
5 февраля 2019, 08:14
Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей

Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей

По итогам 2018 года общий долг жителей и организаций Самары за воду и водоотведение вырос на 15 процентов, до 1 миллиарда 563-х млн рублей, информируют "Самарские коммунальные системы". Причина по всем категориям абонентов единая - низкая платёжная дисциплина, отмечают коммунальщики. 
4 февраля 2019, 09:51
ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!

ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по результатам рассмотрения двух административных дел вынесло штрафные санкции в отношении двух первых лиц департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Тольятти. В настоящий момент руководителем этого подразделения городской администрации трудится Инна Сорокина. Наказан 

4 февраля 2019, 01:02
Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в ТОП-10 самых коррупционных городов России. Его составило агентство ZOOM MARKET. Его эксперты анализировали не количество уголовных дел по соответствующим статьям, а провели опрос граждан. Всего в нем приняли участие 3600 респондентов в возрасте от 23 до 67 

4 февраля 2019, 12:25
Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать

Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать

На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение от медиков. К ним привезли сильно избитую женщину. Травмы она получила в своей квартире одного из домов на улице 40 лет Победы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину инцидента. Как оказалось, пострадавшая 

4 февраля 2019, 11:11
В Тольятти нашли парк Черного властелина

В Тольятти нашли парк Черного властелина

Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке 

4 февраля 2019, 09:00
В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили 

2 февраля 2019, 04:23
В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

На каждого судебного пристава в Самарской области в 2018 году приходилось 4,3 тысяч дел. Об этом сообщили в пятницу, 1 февраля, представители регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. Приоритетом было наполнение бюджетов. В прошлом году было перечислено свыше 3,5 млрд 
1 февраля 2019, 11:37
В Самарской области проверят потребкорзину

В Самарской области проверят потребкорзину

В Самарской области проведут проверку потребительской корзины, сообщает областной Минтруд. Ведомство для выработки предложений по актуализации показателя сформировало рабочую группу. В нее вошли представители министерств, депутатского корпуса, профсоюзов и работодателей. Группу возглавила лично министр труда региона Ирина Никишина. По мнению 
1 февраля 2019, 08:12
Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

В Ленинском районном суде Самары прошли прения по делу бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова. Обвинение озвучило меру наказания, которое оно просило у служителей Фемиды. По мнению силовиков, Рубаков должен отправиться на 6 лет в колонию общего режима, а также 

7 сентября 2018, 02:38
Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело на оперуполномоченного ОБОП УУР областного ГУ МВД. Этого человека подозревают в мошенничестве. По версии следствия, с мая 2016 по февраль 2017 года он получил от некой женщины 474 тысячи рублей и сотовый «IPhone 6», который 
27 июля 2018, 08:57
В блогах:

В блогах: "Украли деньги с карты? Сами виноваты!"

Анна Самойленко пожаловалась в "Фейсбуке" на Сбербанк.

"Сегодня мою маму обокрали мошенники, - пишет автор. - Они позвонили маме и, представившись сотрудниками Сбербанка, сняли с карты все ее накопления. В банке отказались делать отмену платежа, сказав, что «сами 
20 июля 2018, 05:08
Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей

Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела против 40-летнего самарца. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина предложил помощь своему приятелю, у которого возникли проблемы с законом, за 100 тысяч «договориться» с силовиками. Однако в январе на 

17 июля 2018, 01:56
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