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В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек
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5 февраля 2019, 05:30
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В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой
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5 февраля 2019, 04:57
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«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»
Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к контрольному матчу с одним из флагманов сербского футбола, белградским «Партизаном». Игра запланирована на среду, 6 февраля. Накануне спортсмены провели очередную тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке. Как пояснили представители команды, в ней приняли …
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5 февраля 2019, 03:59
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В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка
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5 февраля 2019, 01:57
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В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек
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5 февраля 2019, 01:14
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В Самаре нашли 2 тонны «паленого» алкоголя
В Самаре полицейские нашли цех по изготовлению и хранению алкогольных напитков. Производство располагалось в гаражном боксе на улице Железной Дивизии в Промышленном районе областной столицы. При осмотре помещения оперативники обнаружили линию по розливу алкоголя, тару, фурнитуру для незаконного производства алкоголя, …
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5 февраля 2019, 01:08
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В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня
Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого …
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5 февраля 2019, 09:40
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Экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову сократили на неделю срок ареста
«ТЕРРА» продолжает следить за судьбой бывшего главы СОФЖИ и регионального управления капстроительства Реналя Мязитова. Ему не удалось выйти из СИЗО под домашний арест. Напомним, экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Его заключили под стражу 18 октября. Все это время Мязитов провел …
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5 февраля 2019, 08:14
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Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей
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4 февраля 2019, 09:51
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ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по результатам рассмотрения двух административных дел вынесло штрафные санкции в отношении двух первых лиц департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Тольятти. В настоящий момент руководителем этого подразделения городской администрации трудится Инна Сорокина. Наказан …
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4 февраля 2019, 01:02
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Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны
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4 февраля 2019, 12:25
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Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать
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4 февраля 2019, 11:11
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В Тольятти нашли парк Черного властелина
Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке …
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4 февраля 2019, 09:00
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В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске
Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили …
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2 февраля 2019, 04:23
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В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел
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1 февраля 2019, 11:37
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В Самарской области проверят потребкорзину
В Самарской области проведут проверку потребительской корзины, сообщает областной Минтруд. Ведомство для выработки предложений по актуализации показателя сформировало рабочую группу. В нее вошли представители министерств, депутатского корпуса, профсоюзов и работодателей. Группу возглавила лично министр труда региона Ирина Никишина. По мнению …
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1 февраля 2019, 08:12
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Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет
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7 сентября 2018, 02:38
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Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей
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27 июля 2018, 08:57
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В блогах: "Украли деньги с карты? Сами виноваты!"
Анна Самойленко пожаловалась в "Фейсбуке" на Сбербанк.
"Сегодня мою маму обокрали мошенники, - пишет автор. - Они позвонили маме и, представившись сотрудниками Сбербанка, сняли с карты все ее накопления. В банке отказались делать отмену платежа, сказав, что «сами …
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20 июля 2018, 05:08
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Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей
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17 июля 2018, 01:56
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