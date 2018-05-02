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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой

Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой

Житель Сызрани был сильно избит неизвестными лицами и во время транспортировки в больницу уже был без сознания, передает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на источники в медучреждении.
 
По данным портала, утром 19 апреля, очевидцы с улицы Новостроящейся вызвали «скорую» для 
22 апреля 2018, 01:50
Появились новые подробности о «заминировании» ТЦ в Самаре

Появились новые подробности о «заминировании» ТЦ в Самаре

В Самаре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о заминировании торгового центра на улице Аэродромной. Это неоднократно судимый житель Самары 1985 года рождения. Как уже сообщала «ТЕРРА», в среду, 18 апреля, эвакуировали людей из торгового центра «Аврора Молл». По 

19 апреля 2018, 02:01
«Это мой мужик!»: Самарчанка из ревности ударила табуретом по голове свою подругу

«Это мой мужик!»: Самарчанка из ревности ударила табуретом по голове свою подругу

На днях в дежурную часть полиции Приволжского района поступило сообщение из местной ЦРБ о госпитализации с травмой головы 30-летней женщины.
 
Для выяснения всех обстоятельств случившегося в медчреждение, а также по адресу, откуда была доставлена пострадавшая, выехали сотрудники ОВД.
 
25 марта 2018, 01:25
Пьяный жигулевец избил сожительницу металлической трубой

Пьяный жигулевец избил сожительницу металлической трубой

45-летнего мужчину задержали. Теперь ему "светит" до 3-х лет лишения свободы.
3 марта 2018, 04:18
Пьяного покупателя избили в подсобке тольяттинского магазина

Пьяного покупателя избили в подсобке тольяттинского магазина

В Тольятти конфликт двух покупателей в магазине на улице Маршала Жукова закончился для одного больничной койкой, для второго -, по всей видимости, большим тюремным сроком.
 
Как передает областной главк полиции, 34-летний тольяттинец зашел в торговую точку в состоянии опьянения. 

18 февраля 2018, 06:54
По факту ложного сообщения о минировании ТЦ «Мега» заведено уголовное дело

По факту ложного сообщения о минировании ТЦ «Мега» заведено уголовное дело

В Самаре по факту ложного сообщения о минировании ТЦ «Мега» возбуждено уголовное дело. По данным источника в правоохранительных органах, личность звонившего устанавливают. Сообщение о «бомбе» он передал на стойку информации торгового центра.

Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 31 
10 января 2018, 04:36
Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре

Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре

Звонок о «заложенной» бомбе поступил в полицию 11 декабря.  В ходе проверочных мероприятий ничего подозрительного обнаружено не было.
 
Оперативники быстро определили номер, с которого был произведен телефонный звонок, и задержали «минера». Им оказался 54-летний житель города Чапаевска, работающий механиком 
13 декабря 2017, 10:49
Самарец решил подставить знакомого с помощью выдуманной бомбы

Самарец решил подставить знакомого с помощью выдуманной бомбы

В Самаре установлен телефонный террорист, сообщивший ложную информацию о готовящемся взрыве в жилом доме на улице Стара-Загора. Как оказалось, с помощью выдуманной бомбы самарец решил подставить знакомого.

«Как установили полицейские, подозреваемый позвонил с телефона своего приятеля, чтобы «подставить» его», - сообщает 

22 ноября 2017, 01:56
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