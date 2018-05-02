Накануне в полицию Тольятти обратилась за помощью 27-летняя местная жительница. Она пожаловалась на своего сожителя. По ее словам, молодой человек избил и обокрал девушку, забрав мобильный телефон.
Полицейские стали проверять информацию.
«Дома у этой пары участковые – частые гости, - передает ГУ МВД по Самарской области. – Сожители нередко устраивают шумные застолья. Заканчиваются они, как правило, ссорами, нередко переходящем в рукоприкладство.
Вскоре выяснилось, что влюбленная парочка на выходных устроила очередное распитие алкоголя. Во время застолья они начали ссориться. Девушка приревновала парня к соседке и в отместку решила написать на него заявление в полицию.
В ходе проверки ревнивица призналась, что оговорила сожителя, и раскаялась в содеянном. Девушка ранее не судима и работает продавцом. Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса о совершении преступления. Девушке грозят штраф до 120 тысяч рублей и до 2-х лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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