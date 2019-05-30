Видео: маньяка с ножом из Тольятти оставили под стражей до 17 мая … В среду, 10 апреля, под арестом оставили 22-летнего тольяттинца Артема Семенова, который «прославился» на всю страну как «маньяк с ножом». По версии следствия, за пару дней он порезал как минимум двух женщин и уехал скрываться в Москву, где его задержали