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В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий
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24 октября 2018, 12:46
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В Самаре демонтировали нелегальную автостоянку на Партизанской
В Самаре продолжается охота на незаконные автостоянки: на этот раз убрали нелегальную парковку на улице Партизанской в районе дома № 55. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района выяснили, что местная автостоянка работала без правоустанавливающих документов. В итоге охранная будка и ограждение были …
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24 октября 2018, 12:20
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В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку
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24 октября 2018, 12:25
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На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»
В воскресенье, 28 октября, официально откроется обновленное основное поле стадиона «Металлург». Первый матч на новом искусственном покрытии сыграют сборная ветеранов России и команда ветеранов «Крыльев Советов». На поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+.
За сборную России будут …
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24 октября 2018, 08:32
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В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте
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23 октября 2018, 01:37
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В Тольятти у 72-летнего пенсионера нашли пистолет Макарова и 253 патрона
В Тольятти силовики нашли в гараже на улице Комсомольской предметы, похожие на боеприпасы и пистолет. Сам бокс принадлежал 72-летнему местному жителю. Все изъятое передали на исследование, и выяснилось - пистолет конструкции Макарова относится к боевому нарезному короткоствольному огнестрельному оружию и …
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23 октября 2018, 11:04
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В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей
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22 октября 2018, 05:35
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В Самаре трубой забили насмерть спящего пассажира поезда
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22 октября 2018, 04:38