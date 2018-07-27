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Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей
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27 июля 2018, 08:57
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Самара стала самым криминальным городом региона
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27 июля 2018, 08:35
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Миллион рублей похитили в Самарском пансионате для детей-инвалидов
Захватывающая криминальная история разворачивается в Самарском пансионате для детей-инвалидов: там обнаружили хищение миллиона рублей. По информации источника в силовых структурах, с ноября 2017 по март 2018 руководство учреждения перечисляло зарплату женщине, которая в пансионате фактически не работала. Ущерб оценивается в …
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26 июля 2018, 03:09
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за ссоры соседок по коммуналке
В областной столице ссора двух соседок по коммунальной квартире привела к возбуждению уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Конфликт разгорелся между 32-летней жительницей Самары и ее 29-летней соседкой по коммунальной квартире на проспекте Карла Маркса.
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26 июля 2018, 01:54
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Сельский Отелло: мужчина чуть не задушил возлюбленную голыми руками в Самарской области
На днях в полицию обратилась 42-летняя жительница села Саперкино Исаклинского района. Она сообщила правоохранителям о том, что ее чуть не убил возлюбленный.
Между сожителями разгорелся скандал на почве ревности. Перепалка переросла в драку. 28-летний злоумышленник повалил женщину на кровать и начал …
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17 апреля 2018, 05:55
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Тольяттинца задушили занавесками в Пензе
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15 октября 2016, 05:50
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В Самарской области женщина задушила сожителя шнуром от «зарядки» и сбросила тело в колодец
23 апреля в колодце села Резяпкино Клявлинского района было обнаружено тело мужчины. Как установили эксперты, местный 41-летний житель скончался от механической асфиксии (удушения).
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, под подозрение в совершении преступления сразу же попала сожительница погибшего. Полицейские …
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26 апреля 2016, 11:57
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В Магнитогорске мать, убившая дочь-инвалида, получила 10 лет колонии
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7 мая 2015, 12:48