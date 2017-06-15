Трагедия произошла в квартире многоэтажки по улице Тополиная в Тольятти. По данным следствия, гражданка Малицкая разругалась со знакомой и начала ее душить. В результате сжатия шеи сломала подъязычную кость. Потерпевшая попала в больницу, где и умерла.
Свидетелями преступления были дети подсудимой. В ходе расследования дела женщина пыталась убедить одного из них, что это он задушил потерпевшую. Сейчас Малицкая лишена родительских прав в отношении трех детей.
Судья признал ее виновной и приговорил к 7 годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть потерпевшей.
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