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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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На фондовом рынке исчезли капиталы богатейших семей Самарской области

На фондовом рынке исчезли капиталы богатейших семей Самарской области

Более миллиарда рублей может составить ущерб от действий экс-руководителя самарского филиала компании "Тройка Диалог" Алексея Верещагина. Уникальное уголовное дело, в котором рассказывается о пропаже крупных денежных сумм, переданных ему в доверительное управление многими состоятельными и известными в Самарской области людьми, рассматривают 

15 июня 2017, 07:25
В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого

В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого

Следственный комитет региона предъявил обвинения в убийстве четверым жителям Волжского района, в том числе двум 17-летним парням. По оперативным данным, в мае этого года мужчины попали в ДТП на трассе неподалеку от кладбища поселка Рощинский. Военнослужащий, проезжавший на своей машине 

15 июня 2017, 04:56
Бразильские страсти: В Рио-де-Жанейро суд обязал любовницу мужчины заплатить компенсацию его жене

Бразильские страсти: В Рио-де-Жанейро суд обязал любовницу мужчины заплатить компенсацию его жене

В Рио-де-Жанейро служители Фемиды обязали бывшую любовницу американского гражданина выплатить $15 000 его супруге в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб. После того, как мужчина разорвал с ней отношения, девушка задумала отомстить.
По информации издания Correio, события развивались следующим образом. 

14 июня 2017, 03:35
Экс-глава ФСИН Александр Реймер признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей

Экс-глава ФСИН Александр Реймер признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей

Замоскворецкий суд столицы признал бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера виновным по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов.
По данным обвинения, он вместе с другими фигурантами организовал в системе исполнения наказаний предприятие по выпуску 

13 июня 2017, 02:57
В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В Новокуйбышевске расследуют уголовное дело о групповом убийстве человека. Обвинения предъявлены четверым – двое из них подростки 17 лет. Труп погибшего нашли в багажнике сгоревшей машины.
 
По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 20 на 21 мая 

13 июня 2017, 11:36
Самарца судят за продажу чудо-таблеток

Самарца судят за продажу чудо-таблеток

Советский районный суд Самары начал рассмотрение уголовного дела ранее судимого Дмитрия Юнгова, который торговал "чудодейственными" таблетками и обещал излечить пенсионеров от всех болезней. Молодого человека обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, в прошлом году он ходил по квартирам и предлагал 

9 июня 2017, 03:57
В Самаре судят участников зверского убийства в доме полицейского

В Самаре судят участников зверского убийства в доме полицейского

В Приволжском окружном военном суде стартовало рассмотрение дела о нападении на семью начальника отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина. Процесс идет в закрытом режиме - журналистов в зал не пускают.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 11 декабря, когда 
8 июня 2017, 03:53
В Самаре заочно осудили футбольного хулигана, примкнувшего к украинским экстремистам

В Самаре заочно осудили футбольного хулигана, примкнувшего к украинским экстремистам

Советский районный суд Самары заочно вынес приговор 23-летнему Артему Широбокову. В Самаре молодой человек был участником одной из группировок футбольных фанатов. По сведениям силовиков, три года назад он прибыл на территорию Украины, где вступил в экстремистское объединение «Правый сектор» и 

8 июня 2017, 09:58
Стали известны детали попытки ограбления самарского храма

Стали известны детали попытки ограбления самарского храма

В Промышленном районе Самары в среду утром задержали 38-летнего мужчину, который пытался ограбить православный храм Кирилла и Мефодия. Как сообщили корреспондентам ТЕРРЫ в региональном управлении Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны вызвал церковный сторож. Он услышал шум из соседнего здания духовно-просветительского центра 

7 июня 2017, 01:43
Студент ТГУ не доехал до ИГИЛ

Студент ТГУ не доехал до ИГИЛ

29-летний Мирзозода Саидакрам попал в поле зрения сотрудников Федеральной службы безопасности после того, как вступил в интернет-сообщество, через которое установил контакт с вербовщиком.
7 июня 2017, 08:52
Рецидивиста отправили в колонию за поджог соседки, своей жены и сына

Рецидивиста отправили в колонию за поджог соседки, своей жены и сына

Приговор Евгению Кабанову вынес Волжский районный суд. ЧП произошло в январе этого года в поселке Петра-Дубрава в аварийном доме на улице Коммунаров.
У семейной пары случился конфликт. 28-летний мужчина ушел из дома, но уже на следующий день вернулся, чтобы отомстить. 

6 июня 2017, 03:54
Подозреваемых в избиении и сожжении заживо военнослужащего заключили под стражу

Подозреваемых в избиении и сожжении заживо военнослужащего заключили под стражу

26 мая в лесополосе поселка Пахарь полицейские обнаружили сгоревший автомобиль. В багажнике машины был обугленный труп...
2 июня 2017, 04:53
Под Самарой экс-главу поселка отправили в колонию на 3 года

Под Самарой экс-главу поселка отправили в колонию на 3 года

В Самарской области отправлен на три года в колонию экс-глава администрации поселка Мирный Вадим Вдовин. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. По версии следователей, в 2008 и 2011 годах обвиняемый незаконно вынес два постановления о выделении своим приближенным жилых 

2 июня 2017, 12:09
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