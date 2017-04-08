В полицию Тольятти обратились продавцы одного из местных магазинов. Они сообщили о грабеже в торговом центре, расположенном на улице Ленина.
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что одна из посетительниц схватила с витрины бальзам для волос и шампунь и выбежала из магазина. Сотрудники торговой точки описали внешность злоумышленницы, отметив, что она была в ярком синем пальто.
Оперативный дежурный передал приметы грабительницы наружным службам полиции. В процессе патрулирования экипаж ППС заметил похожую женщину на соседней улице. При ней обнаружили пакет с похищенной парфюмерией.
Подозреваемой оказалась нигде не работающая, неоднократно ранее судимая 32-летняя местная жительница. Женщина призналась в содеянном, похищенные товары вернули владельцу. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Женщине грозит до 4-х лет лишения свободы.
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