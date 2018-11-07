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В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку
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7 ноября 2018, 01:32
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В Самаре зимой откроется новый кинотеатр
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7 ноября 2018, 01:10
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В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты
Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон - общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции.
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7 ноября 2018, 10:50
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17-летний самарец «сдал» отца силовикам
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7 ноября 2018, 12:14
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В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67
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7 ноября 2018, 11:11
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У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы
Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.
Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работают 4 тренера, …
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31 октября 2018, 10:43
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Тольяттинская «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС
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31 октября 2018, 09:09
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Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»
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18 октября 2018, 10:02
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Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян
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29 августа 2018, 11:52