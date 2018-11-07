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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 06.11.2018  
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Материалы по теме:

В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

Во вторник, 6 ноября, произошла авария с пострадавшими в Кинеле. В 18:50 29-летний водитель ехал на машине «Газель 277501» по улице Чехова в направлении Орджоникидзе. Как сообщили в региональном ГУ МВД, шофер сбил 81-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина пересекала проезжую часть 
7 ноября 2018, 01:32
В Самаре зимой откроется новый кинотеатр

В Самаре зимой откроется новый кинотеатр

До конца этого года в Самаре пополнится список кинотеатров: новый откроется на третьем этаже торгового центра «Эль Рио» на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе. Планируется, что он заработает уже зимой, до конца 2018 года. В ZOOM Cinema сделают девять 
7 ноября 2018, 01:10
В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон -  общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции. 
 
Только за 9 месяцев 2019 
7 ноября 2018, 10:50
17-летний самарец «сдал» отца силовикам

17-летний самарец «сдал» отца силовикам

В полицию обратился 17-летний юноша, житель одного из сел Богатовского района. Он рассказал, что проживающий вместе с ним отец избил его и угрожал убийством. Юноша уверял полицейских, что не сомневается - родственник его убьет.

Правоохранители отправились по вызову и 
7 ноября 2018, 12:14
В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

Перевозчик уступил просьбам самарцев и добавил дополнительные автобусы на маршруты № 1 и № 67. Как сообщили в компании «СамараАвтогаз», 7 ноября на оба направления вышли по два автобуса дополнительно. Планируется, что это приведет к сокращению интервалов: на маршруте № 
7 ноября 2018, 11:11
У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.

Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работают 4 тренера, 
31 октября 2018, 10:43
Тольяттинская «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС

Тольяттинская «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС

Во вторник, 30 октября, в ледовом дворце спорта «Лада-Арена» в Тольятти за победу в матче регулярного чемпионата ВХЛ сразились две хоккейные команды нашего региона - «Лада» и ЦСК ВВС. 
 
В первом тайме тольяттинские хоккеисты больше атаковали, но по-настоящему опасных моментов 
31 октября 2018, 09:09
Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»

Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»

17 октября тольяттинская «Лада» в рамках чемпионата ВХЛ играла на выезде с альметьевским «Нефтяником». С самого начала встреча для автозаводцев складывалась неудачно. Уже на 8-й минуте Альшевский вывел хозяев вперед. Еще через 10 минут он удвоил преимущество «Нефтяника». В третьем 

18 октября 2018, 10:02
Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян

Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян

В среду, 29 августа, умер главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян. «Перестало биться сердце человека, который внес неоценимый вклад в развитие своего любимого вида спорта в России. Это он стоял у истоков волгоградского гандбола, вывел его на передовые позиции в отечественном 
29 августа 2018, 11:52
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