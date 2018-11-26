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В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за вандализма в метро. Неизвестные злоумышленники разбили шесть плафонов в вагоне электропоезда Самарского метрополитена №0409 на станции метро «Безымянка» в Советском районе города. Общий размер ущерба составил 19,2 тысячи рублей. Как рассказали в облпрокуратуре, было …
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26 ноября 2018, 01:57
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В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора
Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве …
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26 ноября 2018, 01:45
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Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы
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26 ноября 2018, 01:16
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В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон
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26 ноября 2018, 12:25
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В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе
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26 ноября 2018, 11:55
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Тольяттинская «Лада» обыграла «Металлург» и стала лидером Высшей хоккейной лиги
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7 ноября 2018, 10:24
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У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы
Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.
Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работают 4 тренера, …
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31 октября 2018, 10:43
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Тольяттинская «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС
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31 октября 2018, 09:09
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Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»
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18 октября 2018, 10:02
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ЦСК ВВС уступил «Горняку» с разгромным счетом 2:9
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11 сентября 2018, 08:22
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Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2
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7 сентября 2018, 10:52
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Тольяттинская «Лада» проиграла «Нефтянику» со счетом 0:3
Тольяттинская «Лада» встречалась с одним из лидером ВХЛ - «Нефтяником» из Альметьевска. Игра завершилась проигрышем тольяттинской команды со счетом 0:3.
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10 августа 2018, 08:55