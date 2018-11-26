2
22
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»

В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за вандализма в метро. Неизвестные злоумышленники разбили шесть плафонов в вагоне электропоезда Самарского метрополитена №0409 на станции метро «Безымянка» в Советском районе города. Общий размер ущерба составил 19,2 тысячи рублей. Как рассказали в облпрокуратуре, было 
26 ноября 2018, 01:57
В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве 
26 ноября 2018, 01:45
Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 48-летнего жителя Тольятти. Мужчина выуживал рыбу в акватории Волги с помощью «электроудочки», то есть запрещенным орудием лова. Тольяттинец рыбачил в районе села Печерское, ему удалось поймать 64 рыбы различных пород. 
 
26 ноября 2018, 01:16
В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

На улице Ташкентской в Самаре полицейские задержали мужчину - он распивал спиртное в общественном месте. Во время составления протокола 35-летний безработный самарец сильно нервничал, и стражи порядка решили обыскать его. В присутствии понятых у него обнаружили полиэтиленовый пакет с белым 
26 ноября 2018, 12:25
В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В понедельник утром, 26 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. По словам очевидцев, на Московском шоссе, напротив здания Пенсионного фонда по Промышленному району, прорвало трубу с холодной водой. Она залила проезжую часть и потекла в тоннель на пересечении 
26 ноября 2018, 11:55
Тольяттинская «Лада» обыграла «Металлург» и стала лидером Высшей хоккейной лиги

Тольяттинская «Лада» обыграла «Металлург» и стала лидером Высшей хоккейной лиги

Во вторник, 6 ноября, тольяттинская «Лада» в очередном матче ВХЛ встречалась с новокузнецким «Металлургом». С начала игры волжане были очень активны, на 7-й минуте капитан тольяттинской команды Константин Майоров открыл счет — 1:0. В начале второго периода «Лада» забросила две 
7 ноября 2018, 10:24
У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.

Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работают 4 тренера, 
31 октября 2018, 10:43
Тольяттинская «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС

Тольяттинская «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС

Во вторник, 30 октября, в ледовом дворце спорта «Лада-Арена» в Тольятти за победу в матче регулярного чемпионата ВХЛ сразились две хоккейные команды нашего региона - «Лада» и ЦСК ВВС. 
 
В первом тайме тольяттинские хоккеисты больше атаковали, но по-настоящему опасных моментов 
31 октября 2018, 09:09
Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»

Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»

17 октября тольяттинская «Лада» в рамках чемпионата ВХЛ играла на выезде с альметьевским «Нефтяником». С самого начала встреча для автозаводцев складывалась неудачно. Уже на 8-й минуте Альшевский вывел хозяев вперед. Еще через 10 минут он удвоил преимущество «Нефтяника». В третьем 

18 октября 2018, 10:02
ЦСК ВВС уступил «Горняку» с разгромным счетом 2:9

ЦСК ВВС уступил «Горняку» с разгромным счетом 2:9

В понедельник, 10 сентября, самарский ЦСК ВВС во втором матче ВХЛ – Кубке Шёлкового пути принимал у себя  учалинский «Горняк». На  игре в Ледовом дворце «Кристалл» присутствовали 310  зрителей. Гости разгромили  «летчиков» с большим преимуществом 2:9. У  самарской команды шайбы 
11 сентября 2018, 08:22
Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2

Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2

6 сентября в Самаре состоялся матч первого тура нового сезона Высшей хоккейной лиги. Игроки ЦСК ВВС принимали тольяттинскую «Ладу».

С самого начала игры инициативу на себя взяли автозаводцы. В первом периоде Дмитрий Возовик и Вячеслав Андрющенко обеспечили своей команде значительный перевес 

7 сентября 2018, 10:52
Тольяттинская «Лада» проиграла «Нефтянику» со счетом 0:3

Тольяттинская «Лада» проиграла «Нефтянику» со счетом 0:3

Тольяттинская «Лада» встречалась с одним из лидером ВХЛ - «Нефтяником» из Альметьевска. Игра завершилась проигрышем тольяттинской команды со счетом 0:3. 
 
Гости распечатали ворота соперника на 13-й минуте, шайбу забросил Владислав Арбузов. В середине второго периода хоккеисты из Альметьевска удвоили свое преимущество, 
10 августа 2018, 08:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх