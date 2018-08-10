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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.

 

В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут 

10 августа 2018, 11:21
Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

В Самаре вынесли приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в телефонных мошенничествах. Теперь он проведет в колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев. Приговор вступил в силу, сообщили в региональном ГУ МВД. 
 
Неоднократно судимый за мошенничества, грабежи, кражи, нападения мужчина решил 
10 августа 2018, 10:48
В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.

По версии 
10 августа 2018, 10:19
«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz

«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz

В пятницу, 10 августа, в областной столице произошла авария с участием общественного транспорта. Напротив дома № 196 по улице Ташкентской в Кировском районе, напротив областной больницы имени Середавина столкнулись трамвай, курсировавший по маршруту № 24 и малолитражка Daewoo Matiz.
10 августа 2018, 09:54
Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской губернии снова введены ограничения на движение большегрузов по дороге М-5. Мера коснулась участка от Тольятти до Сызрани с 889 по 977 километр. Ограничения распространяются на грузовики массой более 3,5 тонн и габаритами шире 3 метров 40 сантиметров. Проезд 

10 августа 2018, 09:39
ХК «Лада» «раскатал» по льду ЦСК ВВС со счетом 5:0

ХК «Лада» «раскатал» по льду ЦСК ВВС со счетом 5:0

8 августа тольяттинская хоккейная «Лада» принимала на своей площадке в рамках товарищеской встречи самарский клуб ЦСК ВВС. По итогам автоградцы одержали разгромную победу со счетом 5:0. По одной шайбе было заброшено в первом и втором периодах. Отличились, соответственно, Мастрюков и 

9 августа 2018, 10:38
Девять хоккеистов «Нефтехимика» будут играть за ЦСК ВВС

Девять хоккеистов «Нефтехимика» будут играть за ЦСК ВВС

Состав самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС пополнился девятью игроками. Все они – воспитанники «Нефтехимика». Цвета летчиков будут защищать: вратарь Федор Коротаев; защитники Максим Гусев, Глеб Угаров и Надир Ислямов; нападающие Разат Тимиров, Тимур Хафизов, Арсен Хисамутдинов, Ислам Хасанов, Булат Набиуллин.

Напомним, 

20 июля 2018, 12:08
Главным тренером хоккейного ЦСК ВВС стал Александр Соколов

Главным тренером хоккейного ЦСК ВВС стал Александр Соколов

Перемены произошли в составе самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. На должность главного тренера команды был назначен Александр Соколов. Он является выходцем из школы самарского хоккея. До последнего времени он был наставником команды «Сарыарка» из Караганды.

Спортивным директором клуба стал Владимир Шиханов. 

30 мая 2018, 09:55
Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»

Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»

Хоккейный клуб «Лада» объявил об очередных кадровых решениях в команде. Расположение тольяттинцев покинут сразу несколько игроков. Контракты будут разорваны с Дмитрием Дрожжиным, Антоном Моренцом, Данилом Семеновым и Романом Поляничевым. Трудовые соглашения будут закрыты по обоюдному соглашению сторон. Также по обоюдному согласию сторон расторгнут 

29 мая 2018, 09:49
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