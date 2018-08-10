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Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти
С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.
В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут …
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10 августа 2018, 11:21
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Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек
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10 августа 2018, 10:48
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В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.
По версии …
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10 августа 2018, 10:19
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«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz
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10 августа 2018, 09:54
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Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области
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10 августа 2018, 09:39
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ХК «Лада» «раскатал» по льду ЦСК ВВС со счетом 5:0
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9 августа 2018, 10:38
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Девять хоккеистов «Нефтехимика» будут играть за ЦСК ВВС
Состав самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС пополнился девятью игроками. Все они – воспитанники «Нефтехимика». Цвета летчиков будут защищать: вратарь Федор Коротаев; защитники Максим Гусев, Глеб Угаров и Надир Ислямов; нападающие Разат Тимиров, Тимур Хафизов, Арсен Хисамутдинов, Ислам Хасанов, Булат Набиуллин.
Напомним, …
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20 июля 2018, 12:08
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Главным тренером хоккейного ЦСК ВВС стал Александр Соколов
Перемены произошли в составе самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. На должность главного тренера команды был назначен Александр Соколов. Он является выходцем из школы самарского хоккея. До последнего времени он был наставником команды «Сарыарка» из Караганды.
Спортивным директором клуба стал Владимир Шиханов. …
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30 мая 2018, 09:55
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Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»
Хоккейный клуб «Лада» объявил об очередных кадровых решениях в команде. Расположение тольяттинцев покинут сразу несколько игроков. Контракты будут разорваны с Дмитрием Дрожжиным, Антоном Моренцом, Данилом Семеновым и Романом Поляничевым. Трудовые соглашения будут закрыты по обоюдному соглашению сторон. Также по обоюдному согласию сторон расторгнут …
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29 мая 2018, 09:49