|
В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского
В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, …
|
31 октября 2018, 02:46
|
В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг
|
31 октября 2018, 02:23
|
1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»
|
31 октября 2018, 01:54
|
Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин
|
31 октября 2018, 12:53
|
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
|
31 октября 2018, 12:32
|
Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»
|
18 октября 2018, 10:02
|
В Самаре ЦСК ВВС обыграл «Торпедо» из Усть-Каменогорска
|
2 октября 2018, 09:53
|
ЦСК ВВС уступил «Горняку» с разгромным счетом 2:9
|
11 сентября 2018, 08:22
|
Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2
|
7 сентября 2018, 10:52
|
Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян
|
29 августа 2018, 11:52
|
Тольяттинская «Лада» проиграла «Нефтянику» со счетом 0:3
Тольяттинская «Лада» встречалась с одним из лидером ВХЛ - «Нефтяником» из Альметьевска. Игра завершилась проигрышем тольяттинской команды со счетом 0:3.
|
10 августа 2018, 08:55
|
ХК «Лада» «раскатал» по льду ЦСК ВВС со счетом 5:0
|
9 августа 2018, 10:38
|
Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»
Хоккейный клуб «Лада» объявил об очередных кадровых решениях в команде. Расположение тольяттинцев покинут сразу несколько игроков. Контракты будут разорваны с Дмитрием Дрожжиным, Антоном Моренцом, Данилом Семеновым и Романом Поляничевым. Трудовые соглашения будут закрыты по обоюдному соглашению сторон. Также по обоюдному согласию сторон расторгнут …
|
29 мая 2018, 09:49
|
Хоккейная «Лада» вернет себе прежний логотип
Хоккейный клуб «Лада» вернет себе старый логотип. Соответствующее голосование среди болельщиков было инициировано на митинге в поддержку команды.
Всего в опросе принял участие 3521 человек. Подавляющее большинство участников, 1999, высказались за возвращение старого логотипа. 815 человек высказались за изготовление новой символики. …
|
29 мая 2018, 09:10
|
Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре
В Самаре продолжается выплата долгов по зарплате хоккеистам ЦСК ВВС, информирует областное министерство спорта. Спортсменам полностью выдали деньги за ноябрь и декабрь прошлого года. Вопрос с выплатой оставшейся суммы в настоящее время прорабатывается.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», долги по зарплате стали …
|
28 февраля 2018, 05:47
|
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС вышли в полуфинал РХЛ
|
13 марта 2014, 09:34
|
Трое болельщиков самарского ХК ЦСК ВВС погибли в ДТП по дороге в Саранск
В Ульяновской области в субботу, 1 февраля, погибли трое болельщиков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. Они направлялись в Саранск, чтобы поддержать команду в матчах против Мордовии, которые, к слову, "летчики" проиграли. Трагедия произошла на 50-м километре автодороги "Ульяновск - Димитровград" …
|
3 февраля 2014, 09:42