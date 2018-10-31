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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, 
31 октября 2018, 02:46
В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

Рыбаку Михаилу Пастухову повезло - он выловил огромного сома на Волге около Сызрани. По словам удачливого рыболова, длина рыбы составляет 2 метра и 4 сантиметра, а вес — более 55 кг. Прежде чем сома удалось достать и положить в лодку, 
31 октября 2018, 02:23
1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

В четверг, 1 ноября, в областной столице будет ограничено движение транспорта по нескольким дорогам в районе стадиона «Самара Арена». Напомним, что в этот день там состоится матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Как сообщили в горадминистрации, с 15:00 до 
31 октября 2018, 01:54
Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

В среду, 31 октября, на 76-ом году ушел из жизни член Союза журналистов России, главный редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин. Прощание с ним состоится 1 ноября в 10:00 в доме № 97 по улице Георгия Димитрова, кв.124.
 
- Он был 
31 октября 2018, 12:53
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»

Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»

17 октября тольяттинская «Лада» в рамках чемпионата ВХЛ играла на выезде с альметьевским «Нефтяником». С самого начала встреча для автозаводцев складывалась неудачно. Уже на 8-й минуте Альшевский вывел хозяев вперед. Еще через 10 минут он удвоил преимущество «Нефтяника». В третьем 

18 октября 2018, 10:02
В Самаре ЦСК ВВС обыграл «Торпедо» из Усть-Каменогорска

В Самаре ЦСК ВВС обыграл «Торпедо» из Усть-Каменогорска

В понедельник, 1 октября, хоккейный клуб ЦСК ВВС принимал на своем льду «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Самарцы одержали третью победу подряд, обыграв гостей со счетом 3:2. Шайбы у волжан забили Максим Кутявин, Игорь Угольников и Булат Набиуллин. Следующая игра состоится в 
2 октября 2018, 09:53
ЦСК ВВС уступил «Горняку» с разгромным счетом 2:9

ЦСК ВВС уступил «Горняку» с разгромным счетом 2:9

В понедельник, 10 сентября, самарский ЦСК ВВС во втором матче ВХЛ – Кубке Шёлкового пути принимал у себя  учалинский «Горняк». На  игре в Ледовом дворце «Кристалл» присутствовали 310  зрителей. Гости разгромили  «летчиков» с большим преимуществом 2:9. У  самарской команды шайбы 
11 сентября 2018, 08:22
Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2

Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2

6 сентября в Самаре состоялся матч первого тура нового сезона Высшей хоккейной лиги. Игроки ЦСК ВВС принимали тольяттинскую «Ладу».

С самого начала игры инициативу на себя взяли автозаводцы. В первом периоде Дмитрий Возовик и Вячеслав Андрющенко обеспечили своей команде значительный перевес 

7 сентября 2018, 10:52
Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян

Ушел из жизни главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян

В среду, 29 августа, умер главный тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян. «Перестало биться сердце человека, который внес неоценимый вклад в развитие своего любимого вида спорта в России. Это он стоял у истоков волгоградского гандбола, вывел его на передовые позиции в отечественном 
29 августа 2018, 11:52
Тольяттинская «Лада» проиграла «Нефтянику» со счетом 0:3

Тольяттинская «Лада» проиграла «Нефтянику» со счетом 0:3

Тольяттинская «Лада» встречалась с одним из лидером ВХЛ - «Нефтяником» из Альметьевска. Игра завершилась проигрышем тольяттинской команды со счетом 0:3. 
 
Гости распечатали ворота соперника на 13-й минуте, шайбу забросил Владислав Арбузов. В середине второго периода хоккеисты из Альметьевска удвоили свое преимущество, 
10 августа 2018, 08:55
ХК «Лада» «раскатал» по льду ЦСК ВВС со счетом 5:0

ХК «Лада» «раскатал» по льду ЦСК ВВС со счетом 5:0

8 августа тольяттинская хоккейная «Лада» принимала на своей площадке в рамках товарищеской встречи самарский клуб ЦСК ВВС. По итогам автоградцы одержали разгромную победу со счетом 5:0. По одной шайбе было заброшено в первом и втором периодах. Отличились, соответственно, Мастрюков и 

9 августа 2018, 10:38
Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»

Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»

Хоккейный клуб «Лада» объявил об очередных кадровых решениях в команде. Расположение тольяттинцев покинут сразу несколько игроков. Контракты будут разорваны с Дмитрием Дрожжиным, Антоном Моренцом, Данилом Семеновым и Романом Поляничевым. Трудовые соглашения будут закрыты по обоюдному соглашению сторон. Также по обоюдному согласию сторон расторгнут 

29 мая 2018, 09:49
Хоккейная «Лада» вернет себе прежний логотип

Хоккейная «Лада» вернет себе прежний логотип

Хоккейный клуб «Лада» вернет себе старый логотип. Соответствующее голосование среди болельщиков было инициировано на митинге в поддержку команды.

Всего в опросе принял участие 3521 человек. Подавляющее большинство участников, 1999, высказались за возвращение старого логотипа. 815 человек высказались за изготовление новой символики. 

29 мая 2018, 09:10
Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре

Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре

В Самаре продолжается выплата долгов по зарплате хоккеистам ЦСК ВВС, информирует областное министерство спорта. Спортсменам полностью выдали деньги за ноябрь и декабрь прошлого года. Вопрос с выплатой оставшейся суммы в настоящее время прорабатывается.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», долги по зарплате стали 

28 февраля 2018, 05:47
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС вышли в полуфинал РХЛ

Хоккеисты самарского ЦСК ВВС вышли в полуфинал РХЛ

ХК ЦСК ВВС одержал победу в заключительном, третьем матче 1/4 финала серии плей-офф чемпионата Российской хоккейной лиги. 12 марта 2014 года самарцы обыграли на выезде хоккейный клуб «Брянск» со счетом 3:2. Шайбы в ворота хозяев забросили «летчики» Айваз Халиков, Сергей 

13 марта 2014, 09:34
Трое болельщиков самарского ХК ЦСК ВВС погибли в ДТП по дороге в Саранск

Трое болельщиков самарского ХК ЦСК ВВС погибли в ДТП по дороге в Саранск

В Ульяновской области в субботу, 1 февраля, погибли трое болельщиков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. Они направлялись в Саранск, чтобы поддержать команду в матчах против Мордовии, которые, к слову, "летчики" проиграли. Трагедия произошла на 50-м километре автодороги "Ульяновск - Димитровград" 

3 февраля 2014, 09:42
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