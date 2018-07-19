Гонщики тольяттинской команды «АТС Racing team» примут участие в ралли-марафоне «Шелковый путь». Его маршрут пролегает по сложнейшему пути через леса и степи от Астрахани до Москвы. Экипаж отправится в путь 23 июля и должен прибыть к финишу 27 июля.
Предстоящий заезд рассчитан только на наиболее сильных спортсменов. Покорять «Шелковый путь» водитель и штурман отправятся на автомобиле Lada 4×4 CNG Sport. Он специально подготовлен для преодоления сложных маршрутов. Главной его особенностью считается то, что он работает на природном газе, а не на бензине. Баллон, вмещающий до 20 кубометров метана, обеспечивает внедорожнику запас хода в 300 километров.
|
Первая в мире гонка для летающих машин пройдет в пустыне Австралии
Австралийский стартап Alauda анонсировал организацию первой в мировой истории гонки для летающих машин. Необычное состязание состоится в 2019 году в Австралии в пустынном регионе.
|
12 декабря 2017, 05:20
|
Самарцам предлагают поучаствовать в забеге в костюме оленей
|
3 декабря 2016, 06:15
|
Под Самарой во время автогонок «Снежный беспредел» переохладились несколько человек
В минувшую субботу, 13 февраля, под Самарой состоялись гонки на внедорожниках и квадроциклах «Снежный беспредел – 2016». Соревнования проходили на территории танкового полигона в поселке Рощинский (Волжский район).
На мероприятии работали спасатели для обеспечения безопасности участников и зрителей. К …
|
15 февраля 2016, 12:49
|
Экс-депутат из Самары выиграл Кубок Европы по ралли-кроссу в Италии
|
12 октября 2015, 01:34
|
В блогах: самарец стал чемпионом России по ралли-кроссу
Самарец показал высший пилотаж на Чемпионате России по ралли-кроссу, завершающий этап которого состоялся в Воронеже, пишет блогер denataliya. По словам победителя, экс-депутата самарской городской думы Романа Степаненко, ралли-кросс - это очень динамичная дисциплина. Случается контактная борьба, остро ощущается постоянный …
|
1 октября 2015, 09:29
|
Ралли в Испании унесло жизни беременной женщины и ребенка
|
6 сентября 2015, 03:01
|
Lada 4x4 добралась до западной вершины Эльбруса
|
11 июля 2015, 01:06
|
Во время ралли "Дакар" погибли двое журналистов
На автодороге "Куэста-дель-Клавильо" внедорожник аргентинских журналистов Ford Ranger не вписался в поворот и рухнул в пропасть, сообщает РИА "Новости".
Авария произошла вечером в четверг. Журналисты, работавшие на ралли, следовали в автомобиле из города Катамарка в город Сан-Мигель-де-Тукуман. В департаменте Андальгала на …
|
10 января 2014, 06:23