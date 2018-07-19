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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Первая в мире гонка для летающих машин пройдет в пустыне Австралии

Первая в мире гонка для летающих машин пройдет в пустыне Австралии

Австралийский стартап Alauda анонсировал организацию первой в мировой истории гонки для летающих машин. Необычное состязание состоится в 2019 году в Австралии в пустынном регионе.
Прототип одного из участников специалисты представили на суд широкой публики. Это квадрокоптер под наименованием Airspeeder Alauda 

12 декабря 2017, 05:20
Самарцам предлагают поучаствовать в забеге в костюме оленей

Самарцам предлагают поучаствовать в забеге в костюме оленей

В воскресенье, 18 декабря, в Самаре приглашают всех желающих принять участие в предновогоднем забеге на 5 километров по городской набережной Волги. Об этом передаёт портал samru.ru.

Данное мероприятие - Российско-Европейский предновогодний забег - состоится в один и тот же 
3 декабря 2016, 06:15
Под Самарой во время автогонок «Снежный беспредел» переохладились несколько человек

Под Самарой во время автогонок «Снежный беспредел» переохладились несколько человек

В минувшую субботу, 13 февраля, под Самарой состоялись гонки на внедорожниках и квадроциклах «Снежный беспредел – 2016». Соревнования проходили на территории танкового полигона в поселке Рощинский (Волжский район).

На мероприятии работали спасатели для обеспечения безопасности участников и зрителей. К 
15 февраля 2016, 12:49
Экс-депутат из Самары выиграл Кубок Европы по ралли-кроссу в Италии

Экс-депутат из Самары выиграл Кубок Европы по ралли-кроссу в Италии

«Спешу поделиться новостью. Гонка в Италии прошла великолепно! Гонку выиграли!» - написал в «Инстаграме» самарский гонщик, экс-депутат Самарской гордумы Роман Степаненко.

«Получили приз за самую лучшую и красивую борьбу. Получили отдельный приз за рекорд трассы, но самое главное, по 
12 октября 2015, 01:34
В блогах: самарец стал чемпионом России по ралли-кроссу

В блогах: самарец стал чемпионом России по ралли-кроссу

Самарец показал высший пилотаж на Чемпионате России по ралли-кроссу, завершающий этап которого состоялся в Воронеже, пишет блогер denataliya. По словам победителя, экс-депутата самарской городской думы Романа Степаненко, ралли-кросс - это очень динамичная дисциплина. Случается контактная борьба, остро ощущается постоянный 
1 октября 2015, 09:29
Ралли в Испании унесло жизни беременной женщины и ребенка

Ралли в Испании унесло жизни беременной женщины и ребенка

Общее число жертв – 16 человек. Трагедия произошла в Галиссии, на северо-западе Испании. Один из участников ралли Корунья на вираже не справился с управлением, автомобиль попал правым колесом в кювет и вылетел с трассы, врезавшись в толпу зрителей. Изначально сообщалось 
6 сентября 2015, 03:01
Lada 4x4 добралась до западной вершины Эльбруса

Lada 4x4 добралась до западной вершины Эльбруса

Вчера, 10 июля, около 6 часов утра команда «Дикари» на двух серийных автомобилях Lada 4x4, прошедших минимальную внедорожную подготовку, поднялась на западную вершину Эльбруса на высоте 3 тысячи 658 метров над уровнем моря.
 
Оставшуюся часть трассы - до главной 
11 июля 2015, 01:06
Во время ралли

Во время ралли "Дакар" погибли двое журналистов

На автодороге "Куэста-дель-Клавильо" внедорожник аргентинских журналистов Ford Ranger не вписался в поворот и рухнул в пропасть, сообщает РИА "Новости".

Авария произошла вечером в четверг. Журналисты, работавшие на ралли, следовали в автомобиле из города Катамарка в город Сан-Мигель-де-Тукуман. В департаменте Андальгала на 

10 января 2014, 06:23
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