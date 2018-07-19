Самарцам предлагают поучаствовать в забеге в костюме оленей В воскресенье, 18 декабря, в Самаре приглашают всех желающих принять участие в предновогоднем забеге на 5 километров по городской набережной Волги. Об этом передаёт портал samru.ru.



Данное мероприятие - Российско-Европейский предновогодний забег - состоится в один и тот же …