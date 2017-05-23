К чемпионату мира по футболу в 2018 году обзорная площадка в посёлке Управленческий обретёт новый облик. Долгое время два объекта общепита на этой территории принадлежали ООО "Перекрёсток", однако продлить аренду после 2008 года компании не удалось. Тем не менее, именно