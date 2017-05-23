В Санкт-Петербурге на чемпионате мира по армлифтингу (версия APL) триумфально выступили атлеты Самарской области. В турнире участвовали более 130 спортсменов из 18-ти стран мира.
Армлифтинг - силовой вид спорта, в котором соревнуются на силу хвата. В рамках петербургского чемпионата второй раз был проведен международный турнир по кистевой тяге гири. В процессе выполнения упражнения гиря движением кистей рук спортсмена ставится из положения лежа на дужку подошвой вверх максимальное количество раз за отведенное время. Многие армлифтеры приняли участие в состязании «кистевиков».
В чемпионате мира участвовали четверо атлетов из Самарской области. Тольяттинец Дмитрий Сергейченков удостоился трех медалей в разных видах программы. В номинации гири весом 32 кг победу в остром соперничестве одержал его земляк Алексей Бикметов – 236 подъемов, а третьим стал Александр Стемповский – 208 баллов. Ветеран Сергей Федоров с большим преимуществом победил в номинации гири весом 40 кг. У него абсолютно лучший результат – 139 баллов.
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