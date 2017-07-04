Региональному министерству социально-демографической и семейной политики и министерству финансов не удалось оспорить решение областного арбитражного суда, который постановил, что бюджет губернии должен компенсировать Тольятти более 20,5 миллионов рублей убытков.
Дело в том, что в 2012-2013 годах тольяттинский суд обязал мэрию во внеочередном порядке предоставить 10 квартир гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в связи с тяжелым заболеванием, входящим в федеральный перечень.
Муниципальные чиновники посчитали, что по закону эти расходы им должен компенсировать региональный бюджет. Однако областное министерство с этим не согласилось. По его мнению, квартиры должны предоставляться исключительно за счет тольяттинской казны.
Однако после разбирательств служители Фемиды встали на сторону истца. Подтвердил решение нижестоящей инстанции и арбитражный суд Поволжского округа.
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