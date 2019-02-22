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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В Тольятти задержали «шутника», который сообщил о «минировании» больницы

В Тольятти задержали подозреваемого в «минировании» одной из местных больниц. Сообщение о возможном взрывном устройстве поступило в дежурную часть отдела полиции № 23 УМВД России по Автограду. Прибывшие по вызову полицейские проверили помещение и ничего опасного не нашли. Вскоре силовики 
22 февраля 2019, 10:13
Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»

Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»

В пятницу, 22 февраля, уровень опасности в Самарской области понизился с «оранжевого» на «желтый». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, «желтый уровень опасности» был введен с 08:30 22 февраля. По информации Приволжского УГМС, до семи часов вечера пятницы на территории 
22 февраля 2019, 09:34
Самарцы выберут, какие общественные пространства будут обновлены в 2019 году

Самарцы выберут, какие общественные пространства будут обновлены в 2019 году

Сразу несколько общественных пространств Самары ждет обновление. В городе продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его цель - сделать дворы и места отдыха горожан удобными. В этом году в итоговый список вошли 20 объектов. Их дизайн-проекты в этот 
22 февраля 2019, 08:51
В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В четверг, 21 февраля, в районе дома №30 по улице Дыбенко произошла дорожная авария. Примерно в 18:30 под колеса легковушки Subaru попала 10-летняя девочка. По словам очевидцев, пострадавшая перебегала дорогу в неустановленном месте. Она осталась в живых, но ей потребовалась 
22 февраля 2019, 08:24
Самарские випы слушают Послание президента в Москве

Самарские випы слушают Послание президента в Москве

В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступает с ежегодным, 25-м Посланием Федеральному собранию. В этом году его основной темой станет социально-экономическое положение граждан, улучшение качества жизни.

В зале находится представительная делегация от Самарской области: губернатор Самарской области 
20 февраля 2019, 02:05
Не уследили: в Самаре жилье для детей-сирот превратилось в «бомжатник»

Не уследили: в Самаре жилье для детей-сирот превратилось в «бомжатник»

К Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой обратилась жительница Самары Т. Она рассказала, что осталась сиротой, как и две ее сестры. Десять лет назад, в 1997 году девочек изъяли из семьи и поместили в детский дом, а 
14 февраля 2019, 07:49
Эксперты рассказали, сколько стоит самая дорогая «вторичка» в Самаре

Эксперты рассказали, сколько стоит самая дорогая «вторичка» в Самаре

Стало известно, сколько стоит самая статусная квартира на вторичном рынке областной столицы. За шестикомнатное «гнездышко» потенциальному владельцу придется отдать 32 млн рублей.

На втором месте по цене двухуровневая квартира площадью 221 м² в доме клубного типа. Она состоит из 
10 января 2019, 04:11
Назначены вице-губернаторы Самарской области

Назначены вице-губернаторы Самарской области

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея 
25 декабря 2018, 11:53
В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год

В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год

В четверг, 6 декабря, в Самарской губернской думе проходит 33-е внеочередное пленарное заседание. Оно началось буквально несколько минут назад. На нем присутствует губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Главный вопрос - принятие бюджета 63-го региона на 2019 год во втором чтении. 
6 декабря 2018, 11:26
Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор

Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор

На прошлой неделе в центральную городскую больницу Сызрани поступил необычный пациент — пожилой глухонемой бомж. Ранее он жил в тепловом коллекторе. Его «переезду» в более комфортные условия поспособствовали неравнодушные горожане и даже депутат городской думы.

Однако бездомный мужчина такой жест доброй воли не оценил и уже в прошедшие выходные совершил побег 

3 декабря 2018, 04:52
Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян

Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян

Общее число граждан России, прошедших процедуру личного банкротства, к ноябрю 2018 года превысило 90 тысяч человек. Вместе с тем потенциальных банкротов в стране насчитывается в девять раз больше. По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 октября 2018 года под такое 
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В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

Сегодня Самарский районный суд принял решение об аресте на два месяца - до 20 января 2019 года председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Его задержали накануне.
 
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Самарская область – лидер программы «Жилье для российской семьи»

Самарская область признана безоговорочным лидером по количеству квадратных метров, введенных в эксплуатацию в рамках федеральной программы "Жилье для российской семьи". Напомним, этот проект, действующий в стране до конца 2017 года, призван помочь населению купить недвижимость с чистовой отделкой  и по 
26 февраля 2016, 06:07
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