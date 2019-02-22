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В Тольятти задержали «шутника», который сообщил о «минировании» больницы
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22 февраля 2019, 10:13
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Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»
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22 февраля 2019, 09:34
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Самарцы выберут, какие общественные пространства будут обновлены в 2019 году
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22 февраля 2019, 08:51
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В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку
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22 февраля 2019, 08:24
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Самарские випы слушают Послание президента в Москве
В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступает с ежегодным, 25-м Посланием Федеральному собранию. В этом году его основной темой станет социально-экономическое положение граждан, улучшение качества жизни.
В зале находится представительная делегация от Самарской области: губернатор Самарской области …
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20 февраля 2019, 02:05
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Не уследили: в Самаре жилье для детей-сирот превратилось в «бомжатник»
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14 февраля 2019, 07:49
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Эксперты рассказали, сколько стоит самая дорогая «вторичка» в Самаре
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10 января 2019, 04:11
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Назначены вице-губернаторы Самарской области
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея …
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25 декабря 2018, 11:53
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В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год
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6 декабря 2018, 11:26
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Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор
На прошлой неделе в центральную городскую больницу Сызрани поступил необычный пациент — пожилой глухонемой бомж. Ранее он жил в тепловом коллекторе. Его «переезду» в более комфортные условия поспособствовали неравнодушные горожане и даже депутат городской думы.
Однако бездомный мужчина такой жест доброй воли не оценил и уже в прошедшие выходные совершил побег …
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3 декабря 2018, 04:52
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Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян
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27 ноября 2018, 10:17
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В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова
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22 ноября 2018, 08:54
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Самарская область – лидер программы «Жилье для российской семьи»
Самарская область признана безоговорочным лидером по количеству квадратных метров, введенных в эксплуатацию в рамках федеральной программы "Жилье для российской семьи". Напомним, этот проект, действующий в стране до конца 2017 года, призван помочь населению купить недвижимость с чистовой отделкой и по …
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26 февраля 2016, 06:07
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