Более 50-ти семей, купивших квартиры по госпрограмме "Жилье для российской семьи" в микрорайоне "Берёзовка", это в 7 километрах от Автограда, скорее всего пополнят список обманутых дольщиков региона. Кроме того, они рискуют остаться и без положенных им по закону страховых выплат. Это связано с тем, что Центробанк лишил лицензии международную страховую компанию профсоюзов "МЕСКО". По решению арбитражного суда Москвы в фирме открыто конкурсное производство. Напомню, строительство многоэтажек заморозили больше года назад. В настоящий момент идет сбор требований от кредиторов инвестиционной компании "Недвижимость", которая строила микрорайон. По предварительной оценке, долги превышают 519 миллионов рублей. Сейчас идет инвентаризация и анализ финансовых документов. Первый отчет конкурсного управляющего назначен на 26 июня.
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