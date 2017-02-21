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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

СОФЖИ может сдать 12 квартал в марте 2017 года

СОФЖИ может сдать 12 квартал в марте 2017 года

Не оставляют надежд получить оплаченную жилплощадь дольщики СОФЖИ. Дома в 12 квартале Южного города Самарский Областной Фонд жилья и ипотеки должен был сдать еще год назад. И вот, как стало известно "ТЕРРЕ", свой долгострой компания уже в марте может вести 

21 февраля 2017, 06:24
Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти

Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти

В Тольятти был замечен седан Kia Rio нового поколения. Фото появилось в одном из тольяттинских пабликов. Автообозреватели отмечают изменения на передних крыльях, задняя дверь стала шире.

По предварительной информации, седан Kia K2 предназначен для китайского рынка. У новинки изменился 
21 февраля 2017, 03:39
Безработного тольяттинца, убившего пенсионерку скульптурой, отправят в психбольницу

Безработного тольяттинца, убившего пенсионерку скульптурой, отправят в психбольницу

Сегодня такое решение принял суд Комсомольского района Тольятти. По версии следствия, 29-летний Леонид Мухамедсадыков гулял по дачному массиву «Наука». Он встретил пенсионерку, которая шла к своему участку, и избил ее садовой гипсовой скульптурой. Удары наносил по голове и туловищу. От полученных 

21 февраля 2017, 12:21
В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники

В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники

В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - предупреждают, что в Автограде в последнее время активизировались мошенники, обманывающие горожан при поиске работы. Преступники предлагают трудоустроиться якобы диспетчером на телефоне или комплектовщиком. Приехавших на собеседование граждан сначала просят заполнить анкету, 
17 февраля 2017, 08:15
Самара – самый дорожающий город России

Самара – самый дорожающий город России

Самара и Тольятти вошли в тройку наиболее дорожающих городов России, говорится в совместном исследовании РБК и Авито. Специалисты выяснили, насколько изменилась стоимость непродовольственных товаров и услуг для жителей 26 крупнейших мегаполисов страны в третьем квартале 2016 года. Проанализированы миллионы объявлений более, 

17 февраля 2017, 03:50
В Самаре собственника принудительно вселили в квартиру

В Самаре собственника принудительно вселили в квартиру

Имущественные споры иногда приводят к нестандартным ситуациям. В Самаре произошло первое в этом году принудительное вселение собственника в квартиру. К такой процедуре приставы прибегают, когда в переговорах за право обладания жилплощадью не удается договориться мирным путем. Тогда в процесс включаются 

10 февраля 2017, 04:09
ПОСКО ждет землю

ПОСКО ждет землю

Проблемный объект долевого строительства на пересечении улиц Владимирской и Карла Маркса в Самаре региональный минстрой предлагает достроить Поволжской строительной корпорации. Напомним, жилой дом на 180 квартир планировалось сдать в эксплуатацию еще в 2007 году. Здание возводила компания «Кросс». Строительство остановилось 

9 февраля 2017, 04:01
Минюст доработает законопроект о продаже жилья должников

Минюст доработает законопроект о продаже жилья должников

Министерство юстиции доработает законопроект, позволяющий выставлять на продажу единственное жилье должников. Без крыши над головой никого не оставят, но несостоятельному заемщику придется переехать в жилище, минимально соответствующее соцнормам. Власти не планируют уплотнять граждан или создавать коммуналки. Предполагается, что радикальную процедуру 

9 февраля 2017, 03:41
Российский рынок первичного жилья в ближайшее время может обвалиться

Российский рынок первичного жилья в ближайшее время может обвалиться

Одна из основных причин - отмена господдержки субсидирования ипотеки. Эксперты опасаются, что если в этой сфере не будет льгот, число покупателей квартир резко сократится.
До начала 2017 года от 60 до 80% сделок по покупке жилья в Самарской области заключалось 

6 февраля 2017, 06:30
Власти Сергиевского района отказали в предоставлении жилья многодетной семье, чей дом сгорел

Власти Сергиевского района отказали в предоставлении жилья многодетной семье, чей дом сгорел

Речь о сельском поселении Серноводск. Прокурор Сергиевского района Самарской области обратился в суд с требованием предоставить жилье матери четверых детей. В апреле прошлого года частный дом, где они жили, сгорел. В огне погиб 4-летний малыш.
Пострадавшую от пожара семью признали 

1 февраля 2017, 08:53
Директора самарской компании

Директора самарской компании "Горос", которого обвиняют в обмане дольщиков, судят по второму разу

На скамье подсудимых снова оказался Павел Постоловский. По версии следствия, он обманул 200 человек на 240 миллионов рублей. В течение трёх лет, с 2010 по 2013 годы, получал деньги на строительство дома на  пересечении улиц Советской и Черемшанской, но обещанные 

9 декабря 2016, 06:33
В Самаре для обвиняемой в обмане 700 дольщиков запросили 6 лет колонии

В Самаре для обвиняемой в обмане 700 дольщиков запросили 6 лет колонии

6 лет колонии и штраф 600 тысяч рублей. Такое наказание накануне предложила сторона обвинения для Валентины Бочеровой. Ей вменяют мошенничество и злоупотребление полномочиями на посту директора трех компаний – «Монтэк», «Зевс» и «Инвестстрой 2000».
1 декабря 2016, 02:53
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