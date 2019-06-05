Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре Шестиполосное движение транспорта по Фрунзенскому мосту в Самаре планируется пустить уже в сентябре этого года. Как сообщили в мэрии Самары, строительство моста ведется опережающими темпами.

- Длина моста 667 метров, а вся протяженность строящегося участка - с учетом съездов и … - Длина моста 667 метров, а вся протяженность строящегося участка - с учетом съездов и