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Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора Самарской области — председателя правительства Виктор Кудряшов и директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев поставили свои подписи под знаковым документом — соглашением о сотрудничестве по вопросам …
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6 июня 2019, 09:53
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77-летний тольяттинец сбил двух подростков на «зебре»
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6 июня 2019, 05:10
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Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»
В ближайшее время самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может покинуть директор по развитию Александр Шикунов. Об этом сообщает sport-express.ru. Отметим, что самарская команда удержалась в Российской премьер-лиге, но с большим трудом, интрига сохранялась до завершения стыковых матчей. Напомним, что …
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6 июня 2019, 04:42
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Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня
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6 июня 2019, 04:27
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Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ
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6 июня 2019, 01:45
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Эксперты рассказали, что будет с рублем этим летом
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5 июня 2019, 11:11
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Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY
Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится …
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5 июня 2019, 11:18
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«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross
«АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свыше 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения тольяттинского автогиганта стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Как информирует LadaOnline, соответствующее предписание разослано руководителям дилерской сети LADA. Автоторговцам рекомендуется «связаться устно по телефону с …
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27 мая 2019, 06:53
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Самара сможет догнать Москву только через сотню лет
Российские крупные города смогут достичь показателя Москвы по валовому городскому продукту на душу населения только через 100 лет, говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка». Это случится, если динамика развития мегаполисов, наблюдавшаяся в 2010-2017 годах, сохранится на прежнем уровне. …
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27 мая 2019, 06:26
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Внук бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП на каршеринговом авто и сбежал
Камера наружного наблюдения засняла смертельное ДТП с участием внука бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» в Москве. Авария произошла в субботу, 13 апреля. Дорожные полицейские обратили внимание на иномарку, которая ехала с превышением скорости у Воробьевых гор. Они потребовали от водителя остановить «Мерседес», …
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16 апреля 2019, 10:22
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Тольяттинский «АвтоВАЗ» не будет поставлять автомобили в Европу
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12 апреля 2019, 08:58
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Каждый 10-й самарец считает, что живет бедно
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11 апреля 2019, 11:23
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Ford уходит из России
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27 марта 2019, 08:28
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Виктор Вексельберг в миллион раз увеличил уставной капитал «Реновы»
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27 марта 2019, 11:26
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Сколько в России получают учителя?
Сколько получают учителя? Этот вопрос поднимается очень часто. Эксперты агентства РИА Рейтинг составили сводную таблицу по всем регионам России. Оценка произведена на основе данных по средним трудовым доходам за 11 месяцев 2018 года и распределению заработной платы сотрудников, занятых …
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24 марта 2019, 04:27
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Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год
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26 февраля 2019, 01:11
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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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Чапаевск станет территорией опережающего развития
В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия …
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15 февраля 2019, 06:45
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«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро
«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро операционной маржи, сообщает пресс-центр российского подразделения компании. Годом ранее этот показатель составлял 55 млн евро. Как отмечается в документе, такой результат был достигнут за счет нового этапа восстановления автозавода, роста …
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15 февраля 2019, 07:25
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