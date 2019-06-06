Тольяттинский «АвтоВАЗ» не будет поставлять автомобили в Европу Тольяттинский «АвтоВАЗ» намерен отказаться от поставок автомобилей Lada в Европу. Это решение принято из-за ужесточения экологических норм в европейских странах. … - Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время. Тем не менее, у нас есть планы создать