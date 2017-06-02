Цена комфорта: Россияне подсчитали, сколько им нужно для нормальной жизни Для нормальной жизни среднестатистической российской семье требуется 83 тысячи 600 рублей в месяц. Таковы итоги социологического исследования холдинга "Ромир".

Как отмечают специалисты, год назад эта цифра была на 10 900 рублей меньше. Впрочем, о такой сумме в качестве дохода на …