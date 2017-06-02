По данным следственного комитета региона, индивидуальный предприниматель Юрий Сачков задолжал своим работникам свыше 2 миллионов 370 тысяч рублей. В отношении депутата Думы городского округа Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".
По версии следствия, 8 работников более двух лет работают даром - с ноября 2014 года. В основу дела легли материалы прокурорской проверки. Никаких мер для погашения задолженности депутат, по словам силовиков, не предпринимает. Сам парламентарий при рассмотрении обращения прокуратуры о невыплате зарплаты на комиссии по этике говорил, что не может расплатиться якобы из-за наложенного ареста на имущество.
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