Банк России аннулировал лицензию у тольяттинского Негосударственного пенсионного фонда «Муниципальный». НПФ лишился права на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Управление Фондом перешло к временной администрации числа специалистов Волго-Вятского управления Регулятора. Основанием для радикальной меры, как говорится в приказе Центробанка, стали неоднократные в течение года нарушения «Муниципальным» требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, а также неисполнением организацией предписаний регулятора.
НПФ «Муниципальный» был создан в 1994 году как некоммерческая организация соцобеспечения. Его учредителем являлась мэрия Тольятти, она же выступала в качестве вкладчика, перечисляя Фонду бюджетные средства, из которых формировались пенсионные счета сотрудников муниципальных бюджетных учреждений Автограда. Согласно Правилам Фонда, после выхода служащего на пенсию ему ежемесячно в течение 5 лет выплачивалась символическая негосударственная пенсия. Ее размер составлял порядка 300 рублей.
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